До уваги всіх учасників АТО Нікопольщини!

ГС" Дніпропетровська обласна асоціація об'єднань учасників АТО", під патронатом Дніпропетровської ОДА, проводить соціологічне опитування щодо соціального забезпечення АТОвців. ГС" Дніпропетровська обласна асоціація об'єднань учасників АТО", під патронатом Дніпропетровської ОДА, проводить соціологічне опитування щодо соціального забезпечення АТОвців.

В анкеті понад 90 питань різного характеру.

Строк заповнення до 14 липня цього року!!!

Звертатися:

- відділ допомоги учасникам АТО (управління праці та соціального захисту населення Нікопольської міської ради) Адреса: вул. Отаманська, 2 (готель "Родина"), каб.№ 219, з 8-00 до 17-00, або:

- центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адреса: вул. Івана Богуна, 9 з 8-00 до 17-00.





Шановні АТОвці, покваптеся, адже це в ваших інтересах!

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