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Информация / До уваги всіх учасників АТО Нікопольщини! (Сегодня, 11:47)
ГС" Дніпропетровська обласна асоціація об'єднань учасників АТО", під патронатом Дніпропетровської ОДА, проводить соціологічне опитування щодо соціального забезпечення АТОвців.
В анкеті понад 90 питань різного характеру.
Строк заповнення до 14 липня цього року!!!
Звертатися:
- відділ допомоги учасникам АТО (управління праці та соціального захисту населення Нікопольської міської ради) Адреса: вул. Отаманська, 2 (готель "Родина"), каб.№ 219, з 8-00 до 17-00, або:
- центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адреса: вул. Івана Богуна, 9 з 8-00 до 17-00.
Шановні АТОвці, покваптеся, адже це в ваших інтересах!
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 67 » Комментариев:0
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ГС" Дніпропетровська обласна асоціація об'єднань учасників АТО", під патронатом Дніпропетровської ОДА, проводить соціологічне опитування щодо соціального забезпечення АТОвців.
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