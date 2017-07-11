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Жизнь города / Недільна школа в храмі св. прав. Петра Калнишевського запрошує дітей та дорослих на навчання (Вчера, 18:49)

З благословення Преосвященнійшого Симеона єпископа Дніпровського і Криворізького заняття проводитимуться з вересня місяця 2017 року.
 
 Недільна школа в храмі св. прав. Петра Калнишевського запрошує дітей та дорослих на навчання

Предметами навчання в Недільній школі є Закон Божий, структурними компонентами якого є Священна Історія Старого і Нового Завітів (Біблійна історія); Катехізис; Церковний устав; Основи літургіки; Загальноцерковна історія та історія Української Православної Церкви.

Заняття будуть проводитися за віковими категоріями (групами). kp.nikopolnews.net

Вул. Кармелюка, 4. Тел. 0686782321
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 336 » Комментариев:0

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