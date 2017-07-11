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город Покров / На часі модернізація водоканалу (Вчера, 18:41)
На одному з найстаріших комунальних підприємств Покрова розпочато реалізацію комплексу заходів з реконструкції каналізаційної насосної станції й блоку фільтрів та відстійників насосно-фільтрувальної станції.
Проблему, що протягом десятиріч хвилювала покровчан, піднято міським головою Олександром Шаповалом до вирішення.
Технічно-економічне обґрунтування основних цехів підприємства стало головною визначаючою питання. Термін експлуатації КНС перевищив 50 років. Особливості технологічного процесу та зношеність обладнання не могли не позначатися на кінцевому результаті роботи.
Подібна ситуація і на насосно-фільтрувальній станції, що здійснює підготовку питної води для 42 тисяч споживачів.Необхідність технічного переозброєння була винесена до обласного обговорення. За рахунок коштів обласного бюджету у міськводоканалі вперше за півстоліття провадяться масштабні роботи.
Проектом передбачена модернізація технологічного обладнання з заміною каналізаційних насосів, засувок та підвідних, відвідних і промивних трубопроводів у фільтрувальній залі та галереї камер реакції відстійників. Заміна трубопроводів дренажно-розподільчої системи та ін.
У результаті виконаних заходів буде встановлене обладнання, що відповідає сучасним екологічним вимогам, це дозволить покращити якість питної води, значно скоротити енерговитрати, зменшити витрати питної води.
У даний час триває етап загальнобудівельних підготовчих робіт за яким основні кроки з реконструкції. Заміна й встановлення нового обладнання здійснюватиметься поетапно. Весь цикл з модернізації проводитиметься спеціалістами на діючому об’єкті.
Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
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