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Криминал / У Нікополі поліцейські повернули жінці викрадений айфон вартістю 28000 гривень (фото) (Вчера, 14:50)
У Нікополі поліцейські групи реагування патрульної поліції затримали грабіжника, який намагався розблокувати та вимкнути викрадений ним телефон. Зловмисник скоїв пограбування та звернувся до перехожого за допомогою, а перехожий зрозумів, що телефон викрадений і викликав поліцію.
Поліцейські встановили, що грабіжник 37- річний громадянин Білорусії, раніше неодноразово засуджений, та перебуває у розшуку у власній країні.
Перебуваючи у Нікополі біля магазину "Продукти”, зловмисник побачив двох жінок з дитячим возиком, на капюшоні якого він примітив мобільний телефон «iPhone 7 plus». Чоловік підійшов до жінок із запитанням вказати йому дорогу і скориставшись тим, що вони відволіклись вихопив телефон з возика і втік.
Наразі слідчим за погодженням із місцевою прокуратурою злочинцю оголошено про підозру за ч.2 ст.186 КК України (пограбування). Санкція статті прередбачає позбавення волі від чотирьох до шести років.
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
за матеріалами Нікопольського ВП
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 1504 » Комментариев:0
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