У Нікополі поліцейські повернули жінці викрадений айфон вартістю 28000 гривень (фото)

У Нікополі поліцейські групи реагування патрульної поліції затримали грабіжника, який намагався розблокувати та вимкнути викрадений ним телефон. Зловмисник скоїв пограбування та звернувся до перехожого за допомогою, а перехожий зрозумів, що телефон викрадений і викликав поліцію.









Поліцейські встановили, що грабіжник 37- річний громадянин Білорусії, раніше неодноразово засуджений, та перебуває у розшуку у власній країні.

Перебуваючи у Нікополі біля магазину "Продукти”, зловмисник побачив двох жінок з дитячим возиком, на капюшоні якого він примітив мобільний телефон «iPhone 7 plus». Чоловік підійшов до жінок із запитанням вказати йому дорогу і скориставшись тим, що вони відволіклись вихопив телефон з возика і втік.

Наразі слідчим за погодженням із місцевою прокуратурою злочинцю оголошено про підозру за ч.2 ст.186 КК України (пограбування). Санкція статті прередбачає позбавення волі від чотирьох до шести років.





Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області

за матеріалами Нікопольського ВП

0

twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube