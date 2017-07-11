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Анонсы и предложения / Журналістів, активістів та представників місцевої влади зі всієї України навчать, як зробити міста прозорими (Вчера, 14:26)
Українське представництво міжнародної антикорупційної мережі Transparency International запрошує регіональних журналістів, активістів та представників місцевої влади на серію тренінгів, присвячених підвищенню прозорості міст. Заходи відбудуться у 10 містах України.
У червні ТІ Україна спільно з Інститутом Політичної Освіти презентували рейтинг прозорості 100 міст, який можна подивитися тут: transparentcities.in.ua. Були виміряні 13 сфер відповідальності міської влади, а саме - інформація про роботу органів місцевої влади, доступ та участь, закупівлі, дані про житлову політику, бюджетування та контракти, гранти, виділення фінансів, соціальні послуги, кадрові питання, професійну етику та конфлікт інтересів, відомості про землекористування та будівельну політику, комунальні підприємства, комунальне майно, а також освіту. Лише шість міст зі 100 перетнули позначку в 50 балів. Отже, ситуація з прозорістю в Україні залишає бажати кращого.
На тренінгах фахівці поділяться досвідом і найкращими практиками у сфері підвищення прозорості міст. Особлива увага на них буде приділена тим сферам відповідальності міської влади, у яких міста в цілому набрали найменше балів.
Нижче в таблиці ви можете побачити дати тренінгів, де вони проводяться, а також інформацію, представників яких міст ми запрошуємо в кожне конкретне місто.
Учасники тренінгів будуть відібрані за принципом їхньої мотивації. У кожному тренінгу візьмуть участь 30 осіб. Серед них місцеві посадовці, представники місцевих громадських організацій та журналісти. Тренерами будуть експерти ТІ Україна, а також залучені фахівці, зокрема й іноземні.
Для участі в тренінгу запрошуємо вас зареєструватися за лінком http://bit.ly/2tlGBxL. Термін зголошення завершується за 3 дні до початку кожного тренінгу.
Організатори забезпечують проживання, харчування, доїзд учасників, надають необхідні інформаційні матеріали.
Активістам і активістам, які зможуть взяти участь у тренінгу, повідомлять про це мінімум за 3 дні до заходу.
З усіх питань звертайтеся за номером телефону +38 (098) 231 08 81, Катерина Цибенко, керівник проекту «Розбудова прозорості в містах України».
Тренінги проводитимуться в межах проекту «Розбудова прозорості в містах України», який втілюється за підтримки Фонду демократії ООН (UNDEF).
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Анонсы и предложения » Просмотров: 369 » Комментариев:0
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