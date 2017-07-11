Billa Украина выставила на продажу девять своих магазинов в шести городах страны

Украинское подразделение австрийской REWE Group – Billa Украина продает объекты Billa в Днепре, Кременчуге, Никополе, Краматорске, Одессе и Херсоне. Общая площадь выставленных на продажу объектов составляет 28 000 кв. м. Украинское подразделение австрийской REWE Group – Billa Украина продает объекты Billa в Днепре, Кременчуге, Никополе, Краматорске, Одессе и Херсоне. Общая площадь выставленных на продажу объектов составляет 28 000 кв. м.





Судя по всему, в компании решили сфокусироваться на развитии в столице и городах-сателлитах. В пользу этих соображений говорит официально подтвержденная продажа ритейлером своего магазина в Запорожье. Запорожский магазин площадью 4 тыс. кв. м фигурирует в списке выставленных на продажу площадей. А в прошлом году Billa покинула Харьков.





Дочернее предприятие германского концерна REWE Group, австрийская компания Billa создала ПИИ "Билла-Украина" в 1998 году.





К концу 2014 года сеть супермаркетов Billa включала 36 супермаркетов в Киеве, Борисполе (Киевская обл.), Харькове, Одессе, Запорожье, Сумах, Житомире, Херсоне, Днепропетровске, Каменском (Днепродзержинске) и Никополе (Днепропетровская обл.), а также Кременчуге (Полтавская обл.), Краматорске и Мариуполе (Донецкая обл.).





На тот же момент владельцем 100% в уставном капитале ПИИ являлось "РЕВЕ Интернациональ АГ" (Винер-Нойдорф, Австрия).





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