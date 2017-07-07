Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Жизнь города / Прокуратура вимагає повернути у власність держави земельну ділянку водного фонду (Вчера, 13:26)

Нікопольська місцева прокуратура в судовому порядку вимагає повернути в розпорядження держави в особі Нікопольської районної державної адміністрації земельну ділянку водного фонду загальною площею майже 30 га, вартістю більш ніж чотири мільйони гривень, яка незаконно передана в оренду одному з суб’єктів господарювання району для рибогосподарських потреб.

Прокуратура вимагає повернути у власність держави земельну ділянку водного фонду
Прокуратура вимагає повернути у власність держави земельну ділянку водного фонду
Прокуратура вимагає повернути у власність держави земельну ділянку водного фонду

Встановлено, що головою Нікопольської районної державної адміністрації було прийнято розпорядження про надання в оренду одному з фермерських господарств району земельної ділянки водного фонду загальною площею 29,96 га земель водного фонду для рибогосподарських потреб терміном на 49 років.
 
Однак, надання зазначеної ділянки відбулося з порушенням вимог законодавства України. Зокрема, під час відведення земельної ділянки в оренду не було проведено нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка є основою для визначення розмірів земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, що призвело до порушень вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі» та «Про оцінку земель».
Реагуючи на виявлені порушення, Нікопольська місцева прокуратура пред’явила позовну заяву до суду з вимогами визнати недійсним договір оренди земельної ділянки та повернути земельну ділянку на користь Нікопольської районної державної адміністрації.

Прокурор
Нікопольської місцевої прокуратури
 Ю. Гаврилюк
  • 100

twitterfacebookGoogle +livejournal  ц.укрКанал на youtube

 

Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 602 » Комментариев:0

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Територіальній громаді повернуто земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 24 га.
  • Нікопольською місцевою прокуратурою
  • Нікопольська місцева прокуратура вимагає повернути земельну ділянку площею 232,7 га.
  • Заходи щодо повернення незаконно відчужених земель
  • Про продовження пленарного засідання 53-ї сесії Нікопольської міської ради VІ скликання від 7 листопада 2014 року № 279-р.

    • Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    twitter

    facebook

    Google +

    livejournal 

     ц.укр

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
  • Можно ли делать пристройку к дому не имея разрешительных документов? Конфликт жильцов дома 29,а по пр.Трубников (фото, видео)
  • О Чернобыльцах: Такая мелкая проблема, а как неприятно (видео)
  • Как горводоканал может придумать вам несуществующий долг, а потом нагло пытаться его с вас получить
  • Сергей Тыхенко: Очередной конфликт интересов
  • Ну, а если бы я пьяный вот ехал бы (видео с регистратора)
  • И вновь история о горгазе
  • У Нікополі в першу добу чергування на новому «Mitsubishi Outlander», співробітницею поліції було затримано бувалого крадія
  • Територіальній громаді повернуто земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 24 га.
  • Приглашаем всех любителей животных в группу " Хвостатые и четвероногие, Никопольчане " (facebook)
    • • Обзоры
    До відома мешканців міста!
    У зв’язку  з  проведенням  капітальних та поточних ремонтів  в приміщеннях загальноосвітніх шкіл  №№12,14,16,17,18,19,21 та в приміщенні клубу «Славутич», тимчасово призупинено  проведення особистого прийому посадовими особами міської ради громадян за місцем  їх роботи та проживання на період виконання зазначених  робіт до 01 вересня 2017 року (розпорядження міського голови від 30.06.2017р. № 144-р).
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 42
    Пользователей: 1
    Гостей: 41
    Русскоязычный бандеровец
    • Календарь
    «    Июль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 
    • Архив
    Июль 2017 (23)
    Июнь 2017 (50)
    Май 2017 (91)
    Апрель 2017 (75)
    Март 2017 (83)
    Февраль 2017 (80)
    На правах рекламмы Полезно
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями. 
    подробнее
    → все в разделе
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    250x250_hend
    События Все события в городе и не только
    Сьогодні День Конституції Укратіни
     
    28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Олімпійський день в Нікополі
    Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, Никополь Вечерний, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, реклама, референдум, реформа, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305