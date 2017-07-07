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Жизнь города / Прокуратура вимагає повернути у власність держави земельну ділянку водного фонду (Вчера, 13:26)
Нікопольська місцева прокуратура в судовому порядку вимагає повернути в розпорядження держави в особі Нікопольської районної державної адміністрації земельну ділянку водного фонду загальною площею майже 30 га, вартістю більш ніж чотири мільйони гривень, яка незаконно передана в оренду одному з суб’єктів господарювання району для рибогосподарських потреб.
Встановлено, що головою Нікопольської районної державної адміністрації було прийнято розпорядження про надання в оренду одному з фермерських господарств району земельної ділянки водного фонду загальною площею 29,96 га земель водного фонду для рибогосподарських потреб терміном на 49 років.
Однак, надання зазначеної ділянки відбулося з порушенням вимог законодавства України. Зокрема, під час відведення земельної ділянки в оренду не було проведено нормативну грошову оцінку земельної ділянки, яка є основою для визначення розмірів земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, що призвело до порушень вимог Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі» та «Про оцінку земель».
Реагуючи на виявлені порушення, Нікопольська місцева прокуратура пред’явила позовну заяву до суду з вимогами визнати недійсним договір оренди земельної ділянки та повернути земельну ділянку на користь Нікопольської районної державної адміністрації.
Прокурор
Нікопольської місцевої прокуратури
Ю. Гаврилюк
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» Категория: Жизнь города » Просмотров: 602 » Комментариев:0
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