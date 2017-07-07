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Жизнь города / Про співпрацю правоохоронців та громадськості (Вчера, 13:22)

В середу, 5 липня, під головуванням заступника міського голови Андрія Фісака Юрія Сокола відбувся «Круглий стіл» на тему «Стан профілактики та боротьба з майновими злочинами у місті Нікополі», учасниками якого були правоохоронні органи та представники громадськості.

 Про співпрацю правоохоронців та громадськості
Про співпрацю правоохоронців та громадськості
Про співпрацю правоохоронців та громадськості

Як зазначили працівники поліції, з метою протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Нікополі здійснюється стовідсоткова реєстрація всіх заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Виходячи з цього, працівниками Нікопольського відділу поліції з початку 2017 року складено 2525 протоколів про адміністративні правопорушення, 1458 з яких за порушення публічної безпеки та порядку, 1067 – за порушення правил дорожнього руху. Також, було проведено цільове оперативно-профілактичне відпрацювання «МЕТАЛ», завдяки якому виявлено пункти прийому металобрухту в Нікополі та районі.
 
Стало відомо, що з початку поточного року скоєно 710 крадіжок майна, 255 з яких – кабельно-провідникова продукція.
Щодобово, в середньому, для підтримання публічної безпеки і порядку заступає 5 груп реагування патрульної поліції(ГРПП) на автомобілях, що, як зазначають самі працівники поліції, є недостатнім для ефективного перекриття всієї території обслуговування. Виконання поставлених у планах завдань становить приблизно 45%, оскільки ГРПП встигає лише обслуговувати виклики на звернення громадян. Зважаючи на це, заступник начальника Нікопольського відділу поліції Юрій Сидорук закликав до співпраці представників громадських організацій .
 
Яскравим прикладом співорганізації зусиль для підтримання громадського порядку нашого міста є проект «Прозоре місто». Це Міська цільова програма впровадження багатоцільової системи відео нагляду у місті Нікополі на 2016-2018 роки «Прозоре місто», представником якої на «Круглому столі» виступив голова правління ГО «Власна ініціатива», директор ПП «Канріт» Сергій Горобченко. Проект «Прозоре місто» був започаткований влітку 2015 року. Спочатку він розвивався у трьох основних напрямках: безпека на дорогах, допомога оперативним службам, презентація міста - відеоінформація для туристів. Потім додалась охорона громадського порядку, а також контроль в’їзду та виїзду з міста із визначенням номерів. Також планується у перспективі розширити систему онлайн-трансляцій по місту.
 
З початку впровадження системи «Прозоре місто» працівниками Нікопольського відділу поліції здійснюється більш ефективне та оперативне розкриття правопорушень, а також посилено превентивні заходи по підтриманню публічної безпеки і порядку на вулицях міста. За допомогою встановлених відеокамер з початку 2017 року розкрито 14 пограбувань, 24 крадіжки. Іноді дане відеоспостереження допомагає учасникам ДТП розібратися хто правий.
Під час круглого столу відбувався відкритий діалог із запрошеними представниками громадських організацій та ЗМІ. Бажаючі вільно висловлювали свої думки, пропозиції та побажання щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із профілактикою кримінальних правопорушень.

Прес-служба міської ради
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 318 » Комментариев:0

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