За втручання Нікопольської місцевої прокуратури до територіальної громади однієї з сільських рад Нікопольського району повернуто земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею близько 24 га, вартістю більш ніж чотири мільйони гривень, яка незаконно передана користування одному з агропідприємств району. За втручання Нікопольської місцевої прокуратури до територіальної громади однієї з сільських рад Нікопольського району повернуто земельну ділянку сільськогосподарського призначення загальною площею близько 24 га, вартістю більш ніж чотири мільйони гривень, яка незаконно передана користування одному з агропідприємств району.

Встановлено, що в квітні 2016 року сільською радою прийнято рішення про надання дозволу одному з товариств району на оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення всупереч визначеній Земельним кодексом процедурі проведення земельних торгів (аукціонів) без встановлення розміру орендної плати за землю на конкурентних засадах, та за відсутності розробленої документації із землеустрою.

Реагуючи на виявлені порушення Нікопольська місцева прокуратура пред’явила позовну заяву до суду з вимогами скасувати незаконне рішення та повернути земельну ділянку на користь територіальної громади.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області рішення сільської ради про надання земельної ділянки в оренду скасовано.

Під час судового розгляду агроформуванням – відповідачем по справі земельну ділянку площею 24,0 га земель сільськогосподарського призначення повернуто в розпорядження територіальної громади.





Прокурор Нікопольської

місцевої прокуратури

Ю. Гаврилюк

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