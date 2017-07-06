 Підкорили Болгарію

Юні покровчани перетинають кордони, невичерпними талантами завойовуючи як мистецький, так і географічний простір. Одразу три гран-прі – таким золотим ужинком завершили вихованці Школи мистецтв міжнародний конкурс «Зоряні мости -2017».









Міст од Дніпропетровщини до болгарського Кітена став і справді зоряним. Трьома найвищими нагородами відзначило журі неперевершені виступи покровчан.

Вихованці Школи предстали у різнобарвності жанрів. Театральний колектив «Сюрприз» презентував казку, ще одна вихованка Нелі Піхтіної – Кіра Літвінцева показала майстерність декламування. Творчий союз лише доповнив вокаліст, Дмитро Назарик, учень Антоніни Жуковської, довершивши нестаріючою «Черемшиною».

Журі й глядачі були одностайними у висновках, віддавши артистам найвищі оцінки та свої серця.

Попереду у покровчан ще конкурсні дні, вони налаштовані на перемогу, тож побажаємо їм удачі!

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Що така подія – гордість для Покрова, зазначив міський голова Олександр Шаповал, поздоровивши дітей та їхніх наставників з творчими звершеннями.