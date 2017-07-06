 Позачергова сесія Нікопольської міської ради (+ вiдео)

6 липня відбулась позачергова сесія Нікопольської міської ради. Найбільше обговорень та суперечностей під час порядку денного викликав розгляд електронної петиції «Принципи формування Громадської спостережної ради», яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів. Електронну петицію депутати не підтримали.









Враховуючи останні зміни у законодавстві Кабінет Міністрів України рекомендує органам місцевого самоврядування створювати спостережні, наглядові, громадські, опікунські, батьківські та інші ради, поділяючи їх за фахом та галузевою діяльністю.

Наприклад: при державних та комунальних закладах охорони здоров’я утворюються спостережні ради з обов’язковим залученням представників громадськості. Вони розглядають питання, котрі стосуються дотримання прав та безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення та фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров’я. Подібні спостережні ради будуть створені на базі освітніх закладів та комунальних підприємств.

Варто зазначити, що згідно закону, діяльність Громадської спостережної ради не може розповсюджуватися на підприємства не комунальної власності (приватні перевізники, обслуговуючі компанії приватної форми власності та ін.). Не можуть бути включені представники громадськості і до складу тендерних комітетів, адже відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації, яка стосується публічних закупівель.

Окремо можна зосередитися на питаннях підзвітності представників місцевої влади територіальній громаді. Закон України про місцеве самоврядування встановлює можливість для порушення питань і внесення пропозицій посадовим особам шляхом проведення громадських слухань. А у новій редакції Статуту територіальної громади буде встановлено стандарти та форми звітування (звіт міського голови про свою роботу перед громадою, звіт депутатів перед виборцями, звіт виконавчих органів перед територіальною громадою та інші).

Спеціальна постійна наглядова комісія Нікопольської ради наразі також розробляє зміни до Статуту, після обговорення яких місцева влада визначиться з формами громадського контролю, котрі передбачені законодавством та рекомендовані місцевому самоврядуванню.

У ході сесії депутати розглянули низку земельних питань, затвердили зміни та доповнення до Програми розвитку житлово-комунального господарства, підтримали надання згоди на укладання договору про будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини «Нікопольського центру первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Чалого, 121/1 та проголосували за зміни у бюджеті міста.





Прес-служба міської ради

Вiдео з сесii









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