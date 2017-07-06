О Чернобыльцах: Такая мелкая проблема, а как неприятно (видео) 

У зв’язку з проведенням капітальних та поточних ремонтів в приміщеннях загальноосвітніх шкіл №№12,14,16,17,18,19,21 та в приміщенні клубу «Славутич», тимчасово призупинено проведення особистого прийому посадовими особами міської ради громадян за місцем їх роботи та проживання на період виконання зазначених робіт до 01 вересня 2017 року (розпорядження міського голови від 30.06.2017р. № 144-р).
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
По поводу колонки-неправда.Даже в колонках рычажного типа стоял узел с диафрагмой и при падении давления воды колонка автоматически тушила нагрев.Просто там такая конструкция что в ней постоянно горел факел розжига форсунок нагрева,и только.
Да уж, от чумы, от тюрьмы и от бес предела не зарекайся. Был у нас в городе защитник- Тихон, не сберегли. Теперь воюем поодиночке. А существуют ли вообще какие-либо схемы защиты от несправедливости?
ага, ось тут
Цитата: Палыч
Скажем, поступил сигнал, те поехали, скрутили руки(одну можно и поломать по дороге за зверское сопротивление, не убудет) у начальника горводоканала, заодно и у начальника горгаза, как подельника, поместили, в соответствии с законом об установлении личности, в обезьянник на трое суток без воды, еды и туалета, пусть почувствуют, как народ живет, затем с извинениями отпустили под подписку (чтобы всегда под рукой были). И все! И не надо огромные тыщи тратить на суды--пересуды, на подкуп неподкупных судей и депутатов, две такие процедуры провели--и забыли, потому как в городе--тишина! Только вдоль дороги покойники стоят и висят. Когда мы уже научимся адекватности при решении подобных проблем?!
дозвіл відділу архітектури має бути!!!, будь-які зміни в забудові (перепланування, добудова, вирізання віконниці під двері або лоджію) мають бути обов'язково погоджені з архітектором!!! бо як впаде ще кілька будинків...
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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