 Повернулися зі змагань чемпіонами Європи

Таке високе звання завоювали гирьовики Покрова, що у складі збірної України представляли країну й місто.









Цими вихідними Мінськ приймав учасників чемпіонату Європи з гирьового хортингу – спортсменів Білорусії, України, Молдови, Росії. Найсильніші з даного виду спорту змагалися у командній та особистій першості. Наші гирьовики демонстрували справжню силу духу й волі, до останнього утримуючи лідерські позиції. За результатами збірна України посіла переможне перше командне місце. Відзначилися покровчани і в особистих заліках.

Віталій Мартинюк завершив гирьовий марафон у ваговій категорії до 85 кг Чемпіоном Європи, піднявши за 30 хвилин 396 разів 32- кілограмову гирю.

Срібною призеркою у гирьовому марафоні, ваговій категорії до 65 кг стала Олена Жданова, піднявши за 30 хвилин 535 разів 12- кілограмову гирю, що майже 6,5 тон. Ще одне срібло у гирьовому спринті завоював Руслан Вілков.

Одним з перших на своїй сторінці у фейсбук чемпіонів поздоровив міський голова Олександр Шаповал, який дієво підтримує спортсменів, відзначивши високий рівень підготовки, командну злагодженість.

Гирьовики стверджують те своїми результатами, які з кожним разом стають все вагомішими.

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Звання Чемпіона Європи виборов і Руслан Вілков у гирьовому фіт-кросі, вазі до 70 кг.