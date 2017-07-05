 И вновь история о горгазе

Приезжаю в недавно купленную квартиру-отключен стояк по газу.В чем проблема? Якобы утечка. Заходит "специалист"-колонка не по проекту.

ПРОШУ ПОКАЗАТЬ ЗНАТОКА ПРОЕКТОВ САМ ДОКУМЕНТ. ПРОЕКТ0в нет-ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОРГАЗ.. Приехал.

Прошу у диспетчера документ,указывающий причину отключения-полный мороз.Прихожу к исполнителям.Говорят-колонка-не по проекту.Идем вместе в архив. В архив не пускают,но слышу за стеной нервное шушуканье и шелест.Тарабаню и ору. Выносят бумажку.В ней написано волшебное слово "колонка" без указания типа.Спрашиваю-в чем нарушение?Начинаю врубаться: в послевоенных домах устанавливали колонки рычажного типа без аварийного отключения по давлению воды.

Такие колонки на сегодня запрещены)Жильцы их давно поменяли(и при СССР и после него).Кто-то из предыдущих жильцов тоже заменил колонку.Обращаю внимание рэкетиров-все соответствует проекту.В ответ-мороз и отключение колонки. Итог-обошелся самостоятельно без них.Кому интересно-поделюсь.

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