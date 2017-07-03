Бывает и такое. ДТП в районе автовокзала (фото)

Конечно такие вопросы надо было изначально решить с Председателем ОСББ и жильцами.. Не было бы , сегодня, этого кипиша.. Тем, кто против, пообещать лавочку у подьезда сделать :).. Все таки дом общий и приходится решать общим собранием, хоть и сложный путь.. Казалось бы , человек себе лоджию пристраивает и должен иметь кучу разрешений.

С Горгазом сложнее и лавочкой не отделаешься.. Что интересно: На Жуковского есть дома, где ввод газопровода сделали с другой стороны, а не по проекту. Газовые трубы идут по потолку квартир и Горгаз в этом случаи молчит...так ещё и не разрешал людям потолок зашивать, что бы спрятать это уродство!

Но трубу перекрыть ему не дадут..Потому, мне кажется, выход один: углубить лоджию на пол метра в землю, что бы она была ниже газовой трубы.

С жильцами договорится по дружески и получить разрешение общего собрания. Я, понимаю, что он новый жилец и близкого контакта с соседями у него нет.. Но надо находить компромисс. А все остальные мифические и надуманные разрешения от чиновников - даже не заворачиваться.. Дом совладельцев - им и решать.Но это не легко! :)