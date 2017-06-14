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Происшествия / Шановні громадяни! (13-06-2017, 14:35)

Нікопольським відділом поліції встановлюється особа трупу чоловіка, який 11.06.2017 року був знайдений у воді поблизу берега "Каховського водосховища"  на пляжі в с. Кам`янське  Нікопольського району . 
Прикмети:  вік приблизно 30-40 років ,зріст 175 см,  спортивної тіло будови, , волосся темне, зачіска коротка . На лівій лопатці татуювання:
 
 
 
На правому плечі татуювання  у вигляді абстракції
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На лівій руці татуювання
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Був одягнений:  плавки (труси)  чорного кольору білі шкарпетки, на шиї на чорній мотузці медальйон з металу білого кольору з літерою « М».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прошу допомоги громадян у встановленні особи трупу. У разі отримання будь-якої інформації ,прошу негайно повідомити до чергової частини Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області .
Контактні телефони: (05662) 68-00-02, або співробітниками відділу кримінальної поліції  066-855-22-39, 095-750-790
Начальник НікопольськогоВП 
ГУНП в Дніпропетровській області
полковник поліції Є.В.Кравцов

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Происшествия » Просмотров: 602 » Комментариев:0

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    • Копчик С. 14.06.2017
      НІКОПОЛЬ ВТРАТИВ СВОГО ГЕРОЯ… (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Ночь и день прошел с информацией, что Коли больше нет, а мозги отказываются понимать.. Ещё вчера с ним созванивался, все было хорошо: были планы на будущее. И вдруг слова " Коля погиб".. Больно смотреть на слезы Оксаны, слезы мамы..на слезы сослуживцев и друзей... Это был не только принципиальный и открытый человек. Коля был патриотом Украины, патриотом города и очень любил свою семью. Коля был Головой ГС " Ассоциации участников боевых действий Никопольщины". Коля был волонтером. Коля помогал становлению украинской церкви. Коля был хорошим и ответственный другом. Но теперь я слышу "был..был..был".. В моей памяти Коля останется веселым , радующимся жизни человеком который очень любит свою страну! Вечная память!!!!!
    • Максим 14.06.2017
      НІКОПОЛЬ ВТРАТИВ СВОГО ГЕРОЯ… (2)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      СЛАВА ВОЇНУ!!!
    • Василий 11.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      горгаз чудить, от дивіться, виписка х особистого кабінету


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      Лічильник відсутнійПлита - 1шт.Колонка - 1шт.Опалювальний прилад - 1шт.
      Перевірте, чи відповідають прилади, які ви бачите в особистому кабінеті, тим, що ви використовуєте
      Новини партнерів

      На жаль, жодного лічильника не знайдено

      і тут саме цікаве!!! лічильник вдома стоїть як і має йому бути.
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      ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

      Контакт-центр: 056 78 70 104

      додзонююсь на другий день, і милий голос сповіщає мені що ЛІЧИЛЬНИК ЗНЯТО НА ПОВІРКУ такого-то числа!!!!)))))))
      Кажу, -Вибачте, але лічильик стоїть! хто б його без відома господарів знімав!?
      Відповідь, -Нічого незнаю, акти про зняття є, номери актів є, вони підписані.

      Це ж тепер вони віртуально за шість місяців по середньому влуплять за новою ціною.....
    • Александр Рыбаков 09.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.

      Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
    • Виктор Артеменко 09.06.2017
      У Нікополі в першу добу чергув ... (1)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Чоловік визвав явний інтерес у правоохоронців, і інспектором групи реагування патрульної поліції Гордієнко Дарією, він був зупинений для встановлення особи та обставин.
      Большим дядям полицейским должно быть стыдно что за них работает маленькая, юная девушка Даша, хоть и тоже полицейский
    • 555 09.06.2017
      ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ... (6)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Несколько лет назад предлагал западный инвестор построить завод ,но им вежливо отказали.
    • 555 09.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (4)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      На Жучке к примеру(напротив"Сармата") регулярно сливаются машины говночистов в канализационный люк.
    • Globator 09.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (3)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Скоро уже год как идёт фаза активной борьбы с Горгазовским беспределом. Вам Виктор и Александру там юбилейные медали не положено, как единственно активным фронтовика, в этой борьбе? :) А Фисаку смотрю и дела нет. Он ещё и обижается, что ему за дороги наши сходку поломали. Видно активно дорогами занят, на этот беспредел рук не хватило. Ждем-с шикарные автобаны в Никополе!
    • Николай 07.06.2017
      Почему опять начали "падать" ... (1)
      Николай-С„РѕС‚Рѕ
      Пожилые водители чудят похлеще велосипедистов,скутеристов,мотоциклистов вместе взятых.
    • Копчик С. 06.06.2017
      "Наследие". Охота на педофил ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Если за собой вины не чувствует-сядет и пройдёт.

      Он та как раз и понимает, что не сядет... У нас в этом отношении очень гуманное законодательство м довести вину в этом случаи практически не возможно.. Разве что, надо было связываться с полицией раньше.. И фиксировать его разговоры официально.. Тогда можно пришить развращение детей или что-то подобное.. Мальчика с прослушкой не подошлешь, иначе психика пацана пострадает от общения..
      Скучно этому Олежке работать в благотворительном фонде вот он и ищет "развлечений" Как минимум его надо выгнать из фонда...Что это вообще за фонд?
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