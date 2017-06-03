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Информация / ВГО "Сокіл" запрошує Вас на захід до вшанування пам'яті Троїцького повстання (Сегодня, 14:53)
Збір 03.06.2017 о 10:00 на вході до парку Перемоги зі сторони міської ради
Справка:
Троицкое восстание
8 июня 1919 года, на Троицу, вспыхнуло восстание местного населения города Никополя против советской власти. Сигнал к восстанию был подан набатом церковных колоколов. Стоял сплошной тревожный звон над городом. Толпы повстанцев из пригородных сел Лапинки, Довгалевки, Новопавловки, Сулицкого, вооружившись вилами и кольями, повалили в город. К восставшим примкнул отряд Чайковского - антисоветское партизанское формирование.
Во время мятежа были расстреляны советские партийные работники: В.Г. Куксин, В.Г. Антипов, С.П. Остроухов, С.Н. Евдокимов, Дидик, Крепак, Загребельный, Калашников, Радионов... На Ярмарочной площади, вблизи Бабушкиной школы состоялся сход населения, на котором были выбраны руководители города. Городским головою избрали Кирилла Петренко - начальника земской почты, заместителем головы был избран Настобурко - житель села Довгалевки.
По вечерам была организована самоохрана и самооборона, в которую по очереди привлекались все мужчины города. Восстание длилось 10 дней. 19 июня оно было подавлено красным отрядом Булгакова, прибывшим на бронепоезде из г. Александровска (Запорожье). В подавлении восстания принимал участие интернациональный полк, в составе которого было много китайцев. Находившиеся на барже советские работники (в том числе В.А. Литман) были освобождены. В городе восстановилась советская власть. Но не надолго.
Источник: Никополь и стар, и млад...
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Информация » Просмотров: 216 » Комментариев:1
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Збір 03.06.2017 о 10:00 на вході до парку Перемоги зі сторони міської ради
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