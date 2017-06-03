Произошло ДТП. Не надейтесь что кто то кого то уже вызвал (видео)

Этот мэр НИЧЕГО уже делать не будет. Вот вспомните потом. Тем более по технологиям. Т.к. он и не собирался. Хоть ори на него, хоть молись на него. Это как Ющенко. Чего приходил так никто и не понял. Вроде сам и не наворовался особо, зато балоги, мартыненки, порошенки вынесли все что плохо лежало. Так же и у нас. Еще во время прошлой кампании, где потом победил Токарь он в предвыборных роликах давал понять что мол, не сказочник и обещать ничего не будет. А зачем тогда идти в мэры чтобы ничего не обещать и, следовательно, не делать? Популист Токарь потому и стал мэром что один надоел, а другой ничего не обещал. Вообще, избирателям пора понять что мэр, который берет в команду Донца ничего хорошего делать для города не собирается т.к. это несовместимые понятия. Нужно с кандидатов брать письменные(как это не смешно) обещания что этого "незаменимого" в их команде точно не будет ни в каком качестве. Чтобы потом после выборов напомнить когда память отшибет. А откажутся кандидат писать - делать выводы и голосовать за другого. А как еще бороться с этим явлением?