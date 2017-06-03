Произошло ДТП. Не надейтесь что кто то кого то уже вызвал (видео)

На сьогодні, під час дії особливого періоду, граничний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов'язаних у запасі (ст. 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
Для оформлення контракту або за довідками звертайтеся до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21
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Цитата :" Нагадаємо, що спеціалісти Управління ЖКГ перевірило стан усіх доріг міста, які ремонтувалися протягом останніх років та підпадають під умови гарантійних термінів, та за результатами обстеження направили Акти перевірки підрядникам. Усі підрядні організації, котрі виконували капітальний та поточний ремонт доріг у Нікополі погодилися на проведення гарантійного ремонту за власний рахунок..." Так пр.Трубників та вул.Шевченко теж попадають під гарантійний ремонт. Цитата: " Зокрема, дорожнє покриття по вулицях Довгалівській та Електрометалургів почнуть ремонтувати за обласні кошти. Ці дороги капітально не ремонтувались вже більше 15 років..." Довгалівська не ремонтувалася 15 років?! А що тоді капітально ремонтував Токарь : я пам'ятаю цю казку про дорогу з "двойним бронированием" !?
Этот мэр НИЧЕГО уже делать не будет. Вот вспомните потом. Тем более по технологиям. Т.к. он и не собирался. Хоть ори на него, хоть молись на него. Это как Ющенко. Чего приходил так никто и не понял. Вроде сам и не наворовался особо, зато балоги, мартыненки, порошенки вынесли все что плохо лежало. Так же и у нас. Еще во время прошлой кампании, где потом победил Токарь он в предвыборных роликах давал понять что мол, не сказочник и обещать ничего не будет. А зачем тогда идти в мэры чтобы ничего не обещать и, следовательно, не делать? Популист Токарь потому и стал мэром что один надоел, а другой ничего не обещал. Вообще, избирателям пора понять что мэр, который берет в команду Донца ничего хорошего делать для города не собирается т.к. это несовместимые понятия. Нужно с кандидатов брать письменные(как это не смешно) обещания что этого "незаменимого" в их команде точно не будет ни в каком качестве. Чтобы потом после выборов напомнить когда память отшибет. А откажутся кандидат писать - делать выводы и голосовать за другого. А как еще бороться с этим явлением?
Никогда не введут. Как не введут и визовый режим со страной агрессором т.к. это поставит крест на бизнесе Порошенко в России. Это ж не социальные сети. Это ему там не простят. А если криминальную ответственность ввести ответственность за некачественный ремонт дорог то, получается, одним из первых нужно сажать на нары губернатора донецкой области Жебривского и начальника облавтодора за то то они засыпали каким-то гравием дорогу жизни, по которой возят раненых бойцов с передовой. Еще и бабло на этом мусоре отмыли. Видно, это чтобы поменьше живыми до больницы довозили. Ну, а с никопольским автодором и так все ясно. Чего повторяться.
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