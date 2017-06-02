Дороги, стадіон та зміни в бюджеті - які питання стали основними під час останньої сесії міської ради

31 травня відбулася двадцять перша сесія міської ради VІІ скликання. Вчасно розпочати засідання депутатам завадили громадські активісти, які переймаються станом автомобільних доріг у Нікополі. Міський голова черговий раз пояснив представникам громадськості, що наразі укладено договори між управлінням ЖКГ і підрядними організаціями стосовно поточного ремонту доріг нашого міста. Серед них значиться ремонт дорожнього покриття на таких вулицях як Шевченка, Станіславського, Добролюбова, Світлій, Рижикова та на проспекті Трубників. Виконавці ремонтних робіт вже розпочали свою роботу.

Нагадаємо, що спеціалісти Управління ЖКГ перевірило стан усіх доріг міста, які ремонтувалися протягом останніх років та підпадають під умови гарантійних термінів, та за результатами обстеження направили Акти перевірки підрядникам. Усі підрядні організації, котрі виконували капітальний та поточний ремонт доріг у Нікополі погодилися на проведення гарантійного ремонту за власний рахунок.

Також у цьому році заплановано капітальний ремонт дорожнього полотна на вулицях міста, який продовжуватиметься влітку. Серед основних доріг, які ремонтуватимуть капітально в першу чергу - дороги по вулиці Херсонській, Героїв Чорнобиля, Патріотів України, Усова та інші.

Зокрема, дорожнє покриття по вулицях Довгалівській та Електрометалургів почнуть ремонтувати за обласні кошти. Ці дороги капітально не ремонтувались вже більше 15 років. Також на вулиці Електрометалургів передбачено відновлення дощової каналізації.

На розгляд депутатів під час сесії були винесені питання щодо урегулювання земельних відносин; затвердження в новій редакції Положень про архівний відділ Нікопольської міської ради і відділ екології та статутів комунальних дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.

Проголосували депутати і за доповнення до Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополь на 2017-2019 роки та зміни у бюджеті міста.

Затвердили перелік об’єктів та заходів, що фінансуватимуться у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Враховуючи зміни у дохідній та видатковій частинах бюджету будуть збільшені видатки на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини та тротуару по вулиці Довгалівській (співфінансування), поточний ремонт інфекційного та терапевтичного відділень міської лікарні №1 та на поточний ремонт системи теплопостачання у школі №8 і дитячому садку №30. Також будуть збільшені видатки загального фонду на поточний ремонт житлових будинків, фінансову підтримку нікопольської футбольної команди «Нікополь», придбання спортивної форми для ДЮСШ №2 та інше.

Важливим питанням порядку денного було надання згоди на придбання у комунальну власність нерухомого майна, що знаходиться на пр. Трубників, 48 (стадіон ім. О. Куценка). Депутати з розумінням поставилися до необхідності створення в місті нового спортивного комплексу, який дозволить розвиватися активній та здоровій молоді. Тож, незабаром стадіон ім. О. Куценка стане власністю громади міста. Спортивний комплекс пройде повну реконструкцію. Варто зазначити, що на відновлення цього стадіону планується виділення коштів з обласного бюджету.





Прес-служба міської ради

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