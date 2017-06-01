Om TV : "Отжать Анну". Позор Путина на встрече с Макроном 

Что это за глупости: "уговорили", "кидать не хотела"... Кто там знает чего она хотела. Депутата(тем более прошедшую от правящей пока партии) оправдывать и жалеть не нужно. Депутаты тоже не должны нарушать закон.

И еще мне понравилась фраза что ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками. А значит, уговорили. А может другой вариант - предприниматель просто не нормальный, а хитросракий, извините как и все партия начиная с их однотурового лидера? Уговорить можно подружку в кино пойти в 5 классе. А на работу нужно принимать не из жалости, а с учетом профессиональных и человеческих качеств. И оформлять как положено, а не выгадывать.