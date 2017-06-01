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В мире / Om TV : "Отжать Анну". Позор Путина на встрече с Макроном (Вчера, 18:53)

Om TV : "Отжать Анну". Позор Путина на встрече с Макроном 
Путин во время визита во Францию к новому лидеру страны Эммануэлю Макрону назвал киевскую княжну Анну Ярославну "русской", а ее отца Ярослава Мудрого "нашим" князем.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В мире » Просмотров: 297 » Комментариев:0

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      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Лично мое мнение:
      Все слова (отмазки) городского головы звучать вообще не должны. Просто должны быть сделаны дороги, в крайнем случае в начале марта. Сделаны строго по технологиям и на несколько лет (согласно договорам и гарантийным обязательствам), а в первой неделе марта просто и быстро (не переваренной вторичкой) подремонтированы.

      Касаемо активистов одно слово - балаган (визг, базар и т.п.). С трудом досмотрю до конца

      Касаемо меня - тормоз (пох#ист, лентяй и т.п.).
      Вчера был в исполкоме и никто не сказал что сегодня сессия, а я и не спросил. Активисты тоже присылают постфактум. Что то я делаю не так...
    • Виктор Артеменко 31.05.2017
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      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
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    • Русскоязычный бандеровец 31.05.2017
      Как депутаты - коммерсанты св ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Что это за глупости: "уговорили", "кидать не хотела"... Кто там знает чего она хотела. Депутата(тем более прошедшую от правящей пока партии) оправдывать и жалеть не нужно. Депутаты тоже не должны нарушать закон.
      И еще мне понравилась фраза что ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками. А значит, уговорили. А может другой вариант - предприниматель просто не нормальный, а хитросракий, извините как и все партия начиная с их однотурового лидера? Уговорить можно подружку в кино пойти в 5 классе. А на работу нужно принимать не из жалости, а с учетом профессиональных и человеческих качеств. И оформлять как положено, а не выгадывать.
    • Vail 30.05.2017
      Подвійне вбивство в с.м.т Черв ... (3)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Вечером обьявили план "Сирена", а ночью произошло убийство и угон. Должно же быть наоборот.
    • Виктор Артеменко 30.05.2017
      Подвійне вбивство в с.м.т Черв ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      ВНИМАНИЕ! ПО КРИВОМУ РОГУ ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «СИРЕНА»
      По словам инспекторов патрульной полиции Кривого Рога, по городу объявлен план «Сирена».

      Это связано с угоном транспортного средства NissanX-Trail.

      Угон был совершен в Днепропетровской области (город Никополь), однако преступники могут направляться в Кривой Рог.

      План «Сирена» был объявлен вечером 29 мая, о его прекращении и поимке преступников не сообщается.


      В настоящий момент по основным дорожным развязкам Кривого Рога размещены экипажи патрульной полиции. Вместе с ними службу несут вооруженные автоматами сотрудники Криворожского отделения полиции.
      https://1kr.ua/news-33436.html
    • AG55 29.05.2017
      Злочинність серед неповнолітні ... (1)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Возле "большого Варуса" ходит попрошайничает пацан лет 10 а всю "выручку" носит мужику который сидит на другой стороне дороги от маркета.Вот вам и резерв.А полицаи не видят,наверное не ходят сюда за покупками,или боятся остаться без заработка в будущем?
    • Василий 27.05.2017
      Внимание! КП «Нікопольводокан ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Вот только о подвозе воды никак не побеспокоились?
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