Om TV : "Отжать Анну". Позор Путина на встрече с Макроном 

На сьогодні, під час дії особливого періоду, граничний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов'язаних у запасі (ст. 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
Для оформлення контракту або за довідками звертайтеся до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21
Наша компания имеет многолетний опыт оптовых и розничных продаж в области строительных материалов. В настоящее время мы ставим перед собой задачу максимально сократить издержки, минуя посредников и выстроив правильную логистику доставить товар конечному потребителю, т.е. Вам уважаемые покупатели, а самое главное с очень низкой ценой.
Лично мое мнение: Все слова (отмазки) городского головы звучать вообще не должны. Просто должны быть сделаны дороги, в крайнем случае в начале марта. Сделаны строго по технологиям и на несколько лет (согласно договорам и гарантийным обязательствам), а в первой неделе марта просто и быстро (не переваренной вторичкой) подремонтированы.
Касаемо активистов одно слово - балаган (визг, базар и т.п.). С трудом досмотрю до конца
Касаемо меня - тормоз (пох#ист, лентяй и т.п.). Вчера был в исполкоме и никто не сказал что сегодня сессия, а я и не спросил. Активисты тоже присылают постфактум. Что то я делаю не так...
Что это за глупости: "уговорили", "кидать не хотела"... Кто там знает чего она хотела. Депутата(тем более прошедшую от правящей пока партии) оправдывать и жалеть не нужно. Депутаты тоже не должны нарушать закон. И еще мне понравилась фраза что ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками. А значит, уговорили. А может другой вариант - предприниматель просто не нормальный, а хитросракий, извините как и все партия начиная с их однотурового лидера? Уговорить можно подружку в кино пойти в 5 классе. А на работу нужно принимать не из жалости, а с учетом профессиональных и человеческих качеств. И оформлять как положено, а не выгадывать.
ВНИМАНИЕ! ПО КРИВОМУ РОГУ ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «СИРЕНА» По словам инспекторов патрульной полиции Кривого Рога, по городу объявлен план «Сирена».
Это связано с угоном транспортного средства NissanX-Trail.
Угон был совершен в Днепропетровской области (город Никополь), однако преступники могут направляться в Кривой Рог.
План «Сирена» был объявлен вечером 29 мая, о его прекращении и поимке преступников не сообщается.
В настоящий момент по основным дорожным развязкам Кривого Рога размещены экипажи патрульной полиции. Вместе с ними службу несут вооруженные автоматами сотрудники Криворожского отделения полиции. https://1kr.ua/news-33436.html
Возле "большого Варуса" ходит попрошайничает пацан лет 10 а всю "выручку" носит мужику который сидит на другой стороне дороги от маркета.Вот вам и резерв.А полицаи не видят,наверное не ходят сюда за покупками,или боятся остаться без заработка в будущем?
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