Визит общественности к МЭРу г.Никополя, по поводу плохого состояния дорог в городе (видео) 

На сьогодні, під час дії особливого періоду, граничний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов'язаних у запасі (ст. 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
Для оформлення контракту або за довідками звертайтеся до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Лично мое мнение: Все слова (отмазки) городского головы звучать вообще не должны. Просто должны быть сделаны дороги, в крайнем случае в начале марта. Сделаны строго по технологиям и на несколько лет (согласно договорам и гарантийным обязательствам), а в первой неделе марта просто и быстро (не переваренной вторичкой) подремонтированы.
Касаемо активистов одно слово - балаган (визг, базар и т.п.). С трудом досмотрю до конца
Касаемо меня - тормоз (пох#ист, лентяй и т.п.). Вчера был в исполкоме и никто не сказал что сегодня сессия, а я и не спросил. Активисты тоже присылают постфактум. Что то я делаю не так...
Что это за глупости: "уговорили", "кидать не хотела"... Кто там знает чего она хотела. Депутата(тем более прошедшую от правящей пока партии) оправдывать и жалеть не нужно. Депутаты тоже не должны нарушать закон. И еще мне понравилась фраза что ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками. А значит, уговорили. А может другой вариант - предприниматель просто не нормальный, а хитросракий, извините как и все партия начиная с их однотурового лидера? Уговорить можно подружку в кино пойти в 5 классе. А на работу нужно принимать не из жалости, а с учетом профессиональных и человеческих качеств. И оформлять как положено, а не выгадывать.
ВНИМАНИЕ! ПО КРИВОМУ РОГУ ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «СИРЕНА» По словам инспекторов патрульной полиции Кривого Рога, по городу объявлен план «Сирена».
Это связано с угоном транспортного средства NissanX-Trail.
Угон был совершен в Днепропетровской области (город Никополь), однако преступники могут направляться в Кривой Рог.
План «Сирена» был объявлен вечером 29 мая, о его прекращении и поимке преступников не сообщается.
В настоящий момент по основным дорожным развязкам Кривого Рога размещены экипажи патрульной полиции. Вместе с ними службу несут вооруженные автоматами сотрудники Криворожского отделения полиции. https://1kr.ua/news-33436.html
Возле "большого Варуса" ходит попрошайничает пацан лет 10 а всю "выручку" носит мужику который сидит на другой стороне дороги от маркета.Вот вам и резерв.А полицаи не видят,наверное не ходят сюда за покупками,или боятся остаться без заработка в будущем?
95 % раб-в, которые работают у фопов хотят быть оформленными. И не работники решают не оформлять, а работодатели. Вот почему у нас и поколение будет без пенсии, потому что ФОПы экономят свои деньги при най ме раб силы. Будь минималку хоть 1600 грн., как не оформлял так и не оформит.
Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу
Я не оправдываю Елену Каращук, но говорить, что она взяла семнадцатилетнюю девочку потому что её легче "кинуть" на деньги - это полный бред! Потому давайте не приписывать лишние.. Я много общаюсь с предпринимателями и вот, что Вам скажу! Ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками?! Зачем?! Причины объяснять не буду, они и так очевидны: законы,кодексы, охрана труда и.т.д. Поэтому я и говорю, что её уговорили..
Цитата: Miodrag
А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи.
Вы не в библиотеке работали?! :) Если Вы считаете, что работающие пенсионеры - это основная причина безработицы, то даже спорить с Вами не буду..
Цитата: Виктор Артеменко
В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д
А всё начинается на Банковой и рядом: Кто у нас министр МВС? Кто прокурор? Потому что одна политика и интриги что в Киеве, что в нашем Горсовете!
В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д. И я с Вами согласен что в ситуации где депутат горсовета, он(а) же преподаватель в школе (или директор) имеет свой бизнес в виде летнего кафе (разливайки, генделя или т.п.), понятно что не хватает времени рассчитать (толи по нерадивости, толи по другим причинам) несовершеннолетнего, неоформленного работника.
Тут же необходима высшая математика и минимум неделя времени. (Только в моем понимании преподаватель сидит ночами над тетрадками а не над серенькой бухгалтерией).
Так вот, ужасен не только сам случай, а то что некоторые слои нашего общества воспринимают это как НОРМАЛЬНОЕ явление. Но я уверен что депутатский корпус не весь такой и вызовет депутата-педагога-коммерсанта-кидалу на деп комиссию по этике и предложит определиться - или учитель и тетрадки учеников по ночам, или "бизнесмен" и тоже тетрадки только другие.
- На видео не все. Прежде чем публиковать я убедился что данное деяние действительно имело место.
На счет комментариев другой стороны: - Вы видите что я пытался получить их сразу и предложил через личку в ФБ потом. И сейчас готов заснять пояснения, только извините но придется ответить и на мои вопросы: - Как можно совмещать несовместимое? Школа - летнее кафе? Подводный космос получается. Но это мое мнение, как сразу сказал - притупленное.
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305