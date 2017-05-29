Правоохоронці затримали 26-річного мешканця Дніпра. Протягом місяця чоловік пограбував чотири жінки.
Злочинець вирішив легким та зручним способом заробити собі на життя – грабувати жінок. Злочини чинив у громадських місцях, у різні часи доби чоловік зривав з шиї прикраси та втікав, потім здавав їх до ломбарду.
Як з'ясували правоохоронці, злочинець не місцевий, в Нікополі мешкав у співмешканки, а сам з Дніпра, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів.
Поліцейським вдалося повернути один ланцюжок потерпілій.
Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 186 (грабіж), що карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років. Слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою грабіжнику оголошено про підозру. Зловмиснику обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
На сьогодні, під час дії особливого періоду, граничний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов'язаних у запасі (ст. 20, 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
Для оформлення контракту або за довідками звертайтеся до Нікопольського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: вул. І. Сірка 39, тел. 5-13-21
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Возле "большого Варуса" ходит попрошайничает пацан лет 10 а всю "выручку" носит мужику который сидит на другой стороне дороги от маркета.Вот вам и резерв.А полицаи не видят,наверное не ходят сюда за покупками,или боятся остаться без заработка в будущем?
95 % раб-в, которые работают у фопов хотят быть оформленными. И не работники решают не оформлять, а работодатели. Вот почему у нас и поколение будет без пенсии, потому что ФОПы экономят свои деньги при най ме раб силы. Будь минималку хоть 1600 грн., как не оформлял так и не оформит.
Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу
Я не оправдываю Елену Каращук, но говорить, что она взяла семнадцатилетнюю девочку потому что её легче "кинуть" на деньги - это полный бред! Потому давайте не приписывать лишние.. Я много общаюсь с предпринимателями и вот, что Вам скажу! Ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками?! Зачем?! Причины объяснять не буду, они и так очевидны: законы,кодексы, охрана труда и.т.д. Поэтому я и говорю, что её уговорили..
Цитата: Miodrag
А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи.
Вы не в библиотеке работали?! :) Если Вы считаете, что работающие пенсионеры - это основная причина безработицы, то даже спорить с Вами не буду..
Цитата: Виктор Артеменко
В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д
А всё начинается на Банковой и рядом: Кто у нас министр МВС? Кто прокурор? Потому что одна политика и интриги что в Киеве, что в нашем Горсовете!
В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д. И я с Вами согласен что в ситуации где депутат горсовета, он(а) же преподаватель в школе (или директор) имеет свой бизнес в виде летнего кафе (разливайки, генделя или т.п.), понятно что не хватает времени рассчитать (толи по нерадивости, толи по другим причинам) несовершеннолетнего, неоформленного работника.
Тут же необходима высшая математика и минимум неделя времени. (Только в моем понимании преподаватель сидит ночами над тетрадками а не над серенькой бухгалтерией).
Так вот, ужасен не только сам случай, а то что некоторые слои нашего общества воспринимают это как НОРМАЛЬНОЕ явление. Но я уверен что депутатский корпус не весь такой и вызовет депутата-педагога-коммерсанта-кидалу на деп комиссию по этике и предложит определиться - или учитель и тетрадки учеников по ночам, или "бизнесмен" и тоже тетрадки только другие.
- На видео не все. Прежде чем публиковать я убедился что данное деяние действительно имело место.
На счет комментариев другой стороны: - Вы видите что я пытался получить их сразу и предложил через личку в ФБ потом. И сейчас готов заснять пояснения, только извините но придется ответить и на мои вопросы: - Как можно совмещать несовместимое? Школа - летнее кафе? Подводный космос получается. Но это мое мнение, как сразу сказал - притупленное.
Копчик С., вот вы совершенно не правы. Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу и простыми уговорами тут тяжело будет отделаться. Я сам уже весьма длительное время в Никополе не проживаю и у меня такое ощущение что закон еще в Никополь не добрался. В Киеве сейчас работодатели пытаются хоть чем-то прикрыть свой зад. Как минимум какие-то договора о бесплатной стажировке подписывают, но в целом работают по "серому" и официально платят минималку. А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи. Предприятия же дают им работать из великого уважения и почтения из-за того, что они работают на данном предприятии уже 30+ лет. А идти им некуда. Зачем предприятию такая головная боль? Вот придет молодой человек, обучится всему, а потом бац и в Польшу уехал. А им снова искать и обучать кадров.
Сергей, я с Вами полностью согласен. Но ведь полно нарушений, на которые наличие (отсутствие) дорожных знаков и разметки никак не влияет. Банальное не включение "поворотников" только чего стОит! А как Вам изобилие "говноксенона" (да простит меня редактор) в фарах не предназначенных для него, и которые освещают небо, а не дорогу, и попутно выжигают глаза водителям встречки? Или противотуманки яркостью как прожектор локомотива, и установленные над бампером, напротив радиатора? Супер! И таких клоунов все больше и больше! Многие по ходу не догадываются, что фары у машин регулируются, предпочитая впихнуть лампы помощнее. Яркий пример: еду по Херсонской в правом ряду, мне на встречу так же в правом ряду едет 2109. Между нами получается две полосы по ширине. Так вот его ПРАВАЯ фара слепит меня просто нереально! Это нормально вообще?! Вот и выходит, что проблемы начинаются с мелочей, и мы не хотим начинать с себя самих...
Оформляют, но...многие нет и не всех.. Это психология - если можно не платить лишние налоги, то предприниматель не будет его платить..Тем более, что иногда то и платить нечем в наш период "развитой экономики". Будет накапливаться пенсия или нет - это в первую очередь должно волновать работника! Тем более, что страховой стаж будет 35 лет! Плюс с постоянными законодательными изменениями, надо тогда иметь и бухгалтера в штате..Иначе штрафы будут сумасшедшие.. Я всегда оформлял работников как ФОП на первую группу: и бухгалтерию вести не надо и законно и человек имеет официальный статус. Но как первую группу ФОП закроют, то будет труднее..
Цитата: Vail
Несовершеннолетних проще кидать.
Я не оправдываю Елену Каращук, но мотив принятия на работу 17 летней, явно не этот! Мама девочки сама сказала, что уговорили.. А вот персонаж мамы мне тоже интересен! Мама уговаривает взять свою семнадцатилетнюю дочь в кафе официанткой, где много пьяных мужчин, матов и.т.д....Прямо раздолье для деятельности организации "Наследие". В 17 лет мировоззрение ещё формируется и кабак не лучшее место работы для ребёнка! Кстати, мне кажется, что Закон не запрещает работать несовершеннолетним, конечно не полный рабочий день и не на всех работах. Беда в том, что работы нет... Будет нормальный рынок, труда тогда люди будут сами требовать официального трудоустройства!
Щекотливая ситуация.. Даже со слов мамы, понятно, что уговорили взять девочку 17 лет на работу ( мол очень надо..где же подзаработать и.т.д.) Понятно, что когда начинается летний сезон, то в кафе надо в два раза больше штат и только на время.. Вот теперь Елена Каращук и будет "разгребать" за то, что поддалась на уговоры.. Жаль, что всё закончилось скандалом.. Думаю, что девочка была не лучшим работником, а тут пришла и стала требовать срочно деньги.. Но грубить и выталкивать её не стоило конечно..Теперь скандал.. А девочка понимая, что может быть резонанс , очень осведомлена и об этом заявляет "директор школы",городской депутат! Из всего этого : мама и эта девочка должны прекрасно понимать на что они могут рассчитывать, а на что нет, если не трудоустраиваются официально.. И эта ответственность должна лежать больше на человеке который сам сознательно идет на этих условиях на работу, а не на предприниматели.. Это же в первую очередь в интересах работника - официальное трудоустройство. Я думаю, что Елена Каращук не хотела "кидать" девочку на зарплату а получился скандал из ничего..Ничем он и закончится..С людьми всегда надо стараться находить общий язык мирно, тем более в финансовых вопросах. Но деньги надо девочке конечно отдать, а официантов оформить по трудовому договору..
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