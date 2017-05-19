Крадіжки кришок каналізаційних люків є проблемою для всіх місцевих жителів м. Нікополя. Мисливці за металобрухтом викрадають кришки люків, не задумуючись над тим, що залишають відкриті пастки, в які можуть потрапити діти, люди похилого віку, звичайні пішоходи та автомобілісти. У зв’язку із збільшенням злочинів за вказаним фактом, збільшилася і кількість нещасних випадків.
З урахуванням викладеного, стан виявлення злочинів, пов’язаних з крадіжками люків, та їх профілактика перебувають на контролі як прокуратури, так і поліції.
Так, Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків за вчинення ряду крадіжок металевих кришок з каналізаційний колодязів, які знаходяться на балансі комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради (ч. 2 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Встановлено, що громадянин П., будучи працівником КП ««Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» в березні 2017 року запропонував своєму знайомому громадянину Д. підзаробити грошей. Чоловіки протягом березня – квітня 2017 року, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, викрали чавунні кришки каналізаційних колодязів у дворах будинків м. Нікополь, чим спричинили комунальному закладу матеріальну шкоду на загальну суму більше 35 тисяч гривень.
Крім того, прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно двох місцевих мешканців м. Нікополя за вчинення аналогічного злочину на початку квітня 2017 року.
Відповідно до санкції статті, «мисливцям за металобрухтом» загрожує покарання у виді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Наразі триває судовий розгляд. Державне обвинувачення підтримується прокурорами Нікопольської місцевої прокуратури.
Кожен нікополець віком від 18 років має можливість реалізувати свій проект, що передбачає покращення благоустрою міста, мікрорайону або іншу ідею із покращення життя у нашому Нікополі! Після голосування проект буде реалізований виконавчими органами місцевої влади за кошти міського бюджету – вже у 2017 році. На реалізацію проектів нікопольців у цьогорічному бюджеті закладено 300 тис. грн.
і про толерантність, водії за кермом палять і солідна частка диму йде в салон, чому пасажири мають цим дихати? Водії розмовляють по телефону за кермом, керують автобусом однією рукою, віртуози! в багатьох автобусах просто свинюшник, але є й зразкові.
але погоджусь, проблема розбитого по дорогах транспорту існує, дуже часто водії купують запчастини за власний кошт, і це не правильно, але якщо хочеш їхати на лінію то їдь, шукай, став і працюй.
Цитата: Копчик С.
что монитизация льгот или электронный билет; решили бы массу проблем.
і я про те
Цитата: Василий
прибрати готівку з автобусів і перейти на передплачені квитки,
В Никополе, в этом году, были случаи "некоректного" поведения водителей общественного транспорта по отношению к участникам АТО. Это не системные случаи и на это можно было бы закрыть глаза, но!!! Было два случая хамского отношения к членам семей погибших наших никопольчан ! Это оставлять без внимания, никак нельзя! Исполнение закона и защиту членов семьи погибших, должны обеспечить мы - участники АТО. О морали этих водителей, которые посмели грубить мамам погибших ребят, я пока помолчу. А кто защитит интересы детей погибших за эту страну воинов?! По этому, ГС " Ассоциация участников боевых действий Никопольщины" написало письмо на имя Городского головы с просьбой провести круглый стол с привлечением представителей перевозчиков, работников Исполкома и представителей ГО. Надеемся, что нам, вскоре дадут ответ и в результате встречи, мы решим все вопросы. По сути видео, могу сказать от себя: у меня бы не хватило нервов работать водителем и целый день ездить по нашим аварийным дорогам, при этом, водитель должен ещё и вести финансовые расчеты. Я соглашусь с руководителем "Матодора", что монитизация льгот или электронный билет; решили бы массу проблем. Но мы живем в реальности сегодня и к сожалению, есть факты грубых нарушений водителями. Кстати, был недавно на двух дневном тренинге " Альтернатива агрессии" : очень бы рекомендовал провести для водителей, ведь они работают в условиях постоянного стресса! Надеемся на скорый круглый стол по пассажирским перевозкам: все проблемы лучше решать за столом переговоров.
Кстати, у нашего внезапно(может с как всегда бодуна) прозревшего президента все тоже имелась страница вконтакте. Видимо, чтобы охватить большую аудиторию избирателей. А теперь он вдруг наплевал на тех, кто сидит там и решил переориентироваться на аудиторию фейсбука. А следующий указ будет о блокировке фейсбука т.к. так там уже сейчас регулярно публикуют его фотографии на столбе в петле. И делают это не ольгинские тролли, а народ, которого он достал своими "реформами". Еще есть мнение что российские соц. сети не находятся под колпаком СБУ и Стеця как фейсбук и там украинским националистам было проще в специальных группах согласовывать свои действия. Ну узнают о каких-то планах российские спецслужбы прочитают и пес с ними. Вальцману вряд-ли будут докладывать. А вот СБУ узнает не сразу. Потому режиму не нужны неподконтрольные соцсети.
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