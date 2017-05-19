Крадіжки кришок каналізаційних люків є проблемою для всіх місцевих жителів м. Нікополя. Мисливці за металобрухтом викрадають кришки люків, не задумуючись над тим, що залишають відкриті пастки, в які можуть потрапити діти, люди похилого віку, звичайні пішоходи та автомобілісти. У зв’язку із збільшенням злочинів за вказаним фактом, збільшилася і кількість нещасних випадків. Крадіжки кришок каналізаційних люків є проблемою для всіх місцевих жителів м. Нікополя. Мисливці за металобрухтом викрадають кришки люків, не задумуючись над тим, що залишають відкриті пастки, в які можуть потрапити діти, люди похилого віку, звичайні пішоходи та автомобілісти. У зв’язку із збільшенням злочинів за вказаним фактом, збільшилася і кількість нещасних випадків.





З урахуванням викладеного, стан виявлення злочинів, пов’язаних з крадіжками люків, та їх профілактика перебувають на контролі як прокуратури, так і поліції.

Так, Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох чоловіків за вчинення ряду крадіжок металевих кришок з каналізаційний колодязів, які знаходяться на балансі комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради (ч. 2 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Встановлено, що громадянин П., будучи працівником КП ««Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» в березні 2017 року запропонував своєму знайомому громадянину Д. підзаробити грошей. Чоловіки протягом березня – квітня 2017 року, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, викрали чавунні кришки каналізаційних колодязів у дворах будинків м. Нікополь, чим спричинили комунальному закладу матеріальну шкоду на загальну суму більше 35 тисяч гривень.

Крім того, прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно двох місцевих мешканців м. Нікополя за вчинення аналогічного злочину на початку квітня 2017 року.

Відповідно до санкції статті, «мисливцям за металобрухтом» загрожує покарання у виді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Наразі триває судовий розгляд. Державне обвинувачення підтримується прокурорами Нікопольської місцевої прокуратури.





Прокурор Нікопольської

місцевої прокуратури В. Жур

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