Низкий поклон Вам! Дорогие Никопольчане пришедшие на наш благотворительный концерт и тем самым поддержали это Богоугодное мероприятие!

В тяжелое для Украины время, мы все как никогда должны помогать друг другу чем кто может! Кто материально, а кто и добрыми делами., и словами.

Чаще вспоминать о наших детях, ради которых мы стремимся быть лучшими, добрыми и сердечными.

Время не умолимо движется вперед, и я как многие задаю себе вопрос. Что ты оставишь после себя в памяти своих близких и родных? И вообще, для чего и кого ты живешь и жил на этом свете?

И чем старше становишься, тем острее этот вопрос у многих появляется.

В 2005 году, я моряк дальнего плавания избороздивший моря и океаны планеты и повидавший заморские страны, загорелся мечтою построить для наших деток в городе Никополе социальный детский развлекательный центр!

Первым отзывчивым и добрым человеком поддержавший меня в этом добром начинании отозвалась заведующая Никопольской детской больницы Полякова Елена Евгеньевна и мы с ней начали воплощать идею в жизнь обращаясь к состоятельным людям нашего города с нашим проектом. И каким страшным разочарованием вся наша идея обернулась, словами не передать. Поэтому наш проект мы свернули. Но зато в городе, росли питейные заведения, гостиницы и т.д. как грибы.

Ведь они приносят деньги, а наш бесплатный крытый развлекательный центр, только счастье, радость и детский счастливый смех не зависящий от статуса родителей. И в то время мне очень хотелось спросить у этих людей, а совесть и желание помочь нашим деткам где? Но мы не можем судить людей по их поступкам, пусть их судит Бог!

А желание хоть чем то помочь нашим деткам меня все это время не покидало, И вот это время с Божьей помощью, и моих родных, наступило!

Х фактор 5, проект который мне дал возможность помочь нашей детской больнице! И опять же этот прекрасной души человек Елена Евгеньевна Полякова откликнулась на мою идею провести благотворительный концерт участников х фактор5.

Мы с ней согласовали, что самое главное нужно сделать в Никопольской детской больнице. Осталось только сообщить об идеи своим друзьям. И я в них не ошибся, все откликнулись, проект начал воплощаться в жизнь. Мои друзья Участники х фактора 5: Алексей Барышников, Оксана Вияс, Антон Артомонов, Константин Черкасс, Дарья Кашкова, Геворг Гаспарян, Антон Никитин, на мое предложения выступить бесплатно откликнулись безоговорочным согласием. Все участники этого благородного проекта, люди большой души и доброго сердца! Не могу не отметить в этом Богоугодном мероприятии и громадную роль, моих давних друзей. которые так много делают для города Никополя, для его процветания и благополучия. Это Владимир Семенович Куцин Генеральный директор Никопольского ферросплавного завода человек с Большой буквы, отдающий всего себя без остатка благородному делу процветанию завода и города.

Наш большой меценат, человек большого сердца и доброй души Александр Исаакович Фельдман , этот человек никогда не остается в стороне от чужой проблемы и всегда ее решает бескорыстно и от всего большого сердца! Мои друзья, которые не только лечат, спасают людей, но и помогают в тяжелую минуту и благородных делах это Бредихина Надежда Александровна много лет отдающая себя без остатка, делу процветания здравоохранению нашего города,

Бредихин Александр Владимирович этого великолепного доктора многие спасенные им люди знают как прекрасного человека и доктора с большой буквы. Мой большой друг! который всегда приходит на помощь, добрым словом и духовной поддержкой, Человек, который много времени, сил и труда вкладывает в воспитание, физического развития и здоровья наших детей, это Заслуженный тренер Украины Александр Петрович Мымриков.

Отдельная благодарность благотворительному фонду ,, Детям Никополя,, во главе с прекрасным и добрым человеком, Горбаненко Маргаритой Николаевной. Спасибо вам всем мои дорогие, за помощь и понимание, мы с вашей помощью провели благотворительный концерт участников х фактор5 и на вырученные деньги от концерта, положили 37 метров кафельной плитки в детской больнице! Вот что было,

а вот какую красоту для деток мы с вами сделали.

Низкий поклон Вам! Дорогие Никопольчане пришедшие на наш благотворительный концерт и тем самым поддержали это Богоугодное мероприятие!

Проект продолжается, я сейчас готовлюсь с сольными концертами по городам Украины и часть от сборов пойдет для Никопольской детской больницы.





С Уважением Валерий Кожевников участник х фактор 5 г. Одесса





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