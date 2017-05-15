Сегодня особенный День Рождения у заместителя редактора газеты «Город Никополь» Оксаны Зеленяк

В этом году ее возраст говорит еще и о времени, посвящённом становлению и развитию нашего издания – 10 лет вместе! В этом году ее возраст говорит еще и о времени, посвящённом становлению и развитию нашего издания – 10 лет вместе!

Спасибо огромное, Ксюша, за преданность и самоотдачу, за человечность и понимание. Ты – опора и поддержка, родной и близкий человечек!

От всей души желаем тебе любви, здоровья и благополучия! И помни, у тебя есть мы – люди, которые тобой искренне дорожат!

Всего самого светлого, приятного, радостного и теплого!

С Днем Рождения!







Виктор Артеменко, от лица всего редакционного коллектива





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