 Сегодня особенный День Рождения у заместителя редактора газеты «Город Никополь» Оксаны Зеленяк

6 мая в 19.00 в ресторане «Ковчег» состоится выступление талантливого музыканта и исполнителя, нашего земляка, живущего в Харькове - участника шоу Х-фактора 6 сезона Александра Овчаренко - в проекте "Elephant Blues".
Ежедневно, кроме выходных, езжу через этот перекресток и постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями. Почему-то водители транспорта, движущиеся по ул. Шевченко (в обоих направлениях) считают, что их должны пропускать те, которые движутся по Преображенской?!
Приятно, что в Никополе есть не только талантливые люди, а и люди с добрым сердцем ! И этот проект - это пример сотрудничества никопольчан, организаций, врачей предпринимателей на благо ! Это и называется ГРОМАДА! Печально, что не читаю, что сделали это те, кто выбран и должен этим заниматься! Правильным было бы так: За счет бюджета было решено восстановить детскую больницу, ведуться работы подрядчиками.. А громада города решила помочь и сделала , например детскую комнату для развлечений или детскую площадку во дворе... Но чем больше будет, таких не равнодушных никопольчан, тем будет, со временем, более эффективное руководство города и будет больше действительно нужных проектов в Никополе!
Facebook Арсен Аваков У Дніпропетровській області на хабарі викрили і затримали голову Нікопольської райдержадміністрації та сільського голову Першотравневого. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.
"Тільки вчора затримали керівника Кілійської районної державної адміністрації Одеської області, як сьогодні вже "в руки" правоохоронців потрапили голова Нікопольської РДА і голова Першотравневської сільради в Дніпропетровській області. Вчорашній торгував землею, а ці "хапуги" - підписами. 60 тис. грн вимагали від бізнесмена за укладення договору з демонтажу будівлі та підписання документації про виконання робіт. Під оперативним наглядом співробітників Департаменту захисту економіки Нацполіції і прокуратури Дніпропетровської області брали і "дерибанили" між собою гроші. Не соромлячись і не боячись наслідків", - обурився міністр.
Чиновників затримали під час одержання чергової суми хабара. У рамках справи проводяться обшуки.
Згідно з даними на офіційному сайті Нікопольської РДА, її главою є Олег Кириченко.
Хватит постить эту х...ню! А что такое НПТЗ? А что он производит? А что он из себя представляет: пару Богом забытых зданий, заводские дороги, забор да здание бывшего трубного института, которое по частям продают ибо содержать такую махину не за что. Ну похоронят этот труп, город жить перестанет? Научитесь отличать НПТЗ от Интерпайп.
Не было у нас нормальных мэров. Первый не имел плана действий, да и бардак в 90-х был такой что вряд-ли кто-то бы справился. Второй воровал все что плохо лежит. Третий долги свои стремился отдать. А четвертый вообще до сих пор так и не понял что стал мэром. И по ходу, до выборов так и не поймет. Поэтому Донец "рулит" городом. Результат налицо. Если жителям Никополя нравится на дорогах ямы перепрыгивать и наблюдать в центре города изуродованные с целью продажи за 150 грн деревья - пусть и дальше головой не думают на выборах.
Впервые согласен с Вами на 100%, ни взять ни добавить. Одно лишь беспокоит - как долго никопольчане это будут терпеть?
Может что-то и не срослось у ОПОРЫГОВ 9 мая.Возможно,день траура их остановил.Но в будущее смотрят уверенно.И спортклубы у нас есть,и старые менты,и пенсионеров обделённых тысячи.И возле ждвокзала бигморд явный перебор.Интересно,кто-нибудь из властей работает вплотную с Мацковским патриархатом? Уже,кажется,все успокоились с выставлением своих фэйсов на бигмордах.Ан нет,один тюлень всё клепает и клепает своё табло на знаковых бигбордах в Никополе.Есть забитые бигборды за определёнными лицами.Интересно,по какой статье бюджета идёт инфа от мэрии на бигбордах?Не из нашего ли кармана оплачиваются все поздравления горожанам от лица мэрии?
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