У Нікополі поліцейські затримали групу викрадачів каналізаційних люків. Один із вирадачів виявився працівником Міськводоканалу

Поліцейські встановили групу осіб, які викрали 34 каналізаційних люки в місті Нікополі, один із вирадачів виявився працівником Міськводоканалу.

Таким чином чоловіки вирішили підзаробити знехтувавши безпекою інших містян. Обидва злочинця 33- х та 25-ти років, місцеві мешканці, раніше не засуджені, на автомобілі ВАЗ 2103 у нічний час здійснили крадіжку каналізаційних люків.









Я к з'ясували поліцейські,переважну більшість викрали з мікрорайону Жуковського і декілька люків з району 3-ї дільниці. Всього зловмисники здійснили три рейди, під час останнього вони були помічені пильним місцевим мешканцем, який повідомив поліції прикмети останніх. Завдяки чіткому опису автомобіля та злочинців правоохоронцям вдалося з'ясувати особи викрадачів.

Також було встановлено, що злочинці вивозили їх за межі Нікопольського району. Правоохоронці вилучили та повернули Міськводоканалу 15 люків.

Наразі зловмисникам оголошено про підозру за ч.2.ст.185 КК України (крадіжка) карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.) Наразі справу з обвинувальним актом скеровано до суду.





Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області за матеріалами Нікопольського ВП

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