У Нікополі поліцейські затримали групу викрадачів каналізаційних люків. Один із вирадачів виявився працівником Міськводоканалу

Поліцейські встановили групу осіб, які викрали 34 каналізаційних люки в місті Нікополі, один із вирадачів виявився працівником Міськводоканалу.
Таким чином чоловіки вирішили підзаробити знехтувавши безпекою інших містян. Обидва злочинця 33- х та 25-ти років, місцеві мешканці, раніше не засуджені, на автомобілі ВАЗ 2103 у нічний час здійснили крадіжку каналізаційних люків.
Як з'ясували поліцейські,переважну більшість викрали з мікрорайону Жуковського і декілька люків з району 3-ї дільниці. Всього зловмисники здійснили три рейди, під час останнього вони були помічені пильним місцевим мешканцем, який повідомив поліції прикмети останніх. Завдяки чіткому опису автомобіля та злочинців правоохоронцям вдалося з'ясувати особи викрадачів.
Також було встановлено, що злочинці вивозили їх за межі Нікопольського району. Правоохоронці вилучили та повернули Міськводоканалу 15 люків.
Наразі зловмисникам оголошено про підозру за ч.2.ст.185 КК України (крадіжка) карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.) Наразі справу з обвинувальним актом скеровано до суду.
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області за матеріалами Нікопольського ВП
6 мая в 19.00 в ресторане «Ковчег» состоится выступление талантливого музыканта и исполнителя, нашего земляка, живущего в Харькове - участника шоу Х-фактора 6 сезона Александра Овчаренко - в проекте "Elephant Blues".
Уроды и те и другие, раскачивающие лодку, в которой нам плыть... Пусть для кого то это звучит крамольно, но для меня стоят в одном ряду и "герои" бравшие Зимний и "герои" Майдана. Ибо и те и другие тупо приводили к власти тиранов, ублюдков и нэнажэр, использующих толпу, то есть народ чтобы по их трупам идти к своей цели. Не зря Фирдоуси сказал: "Народ это сброд, толпа обезьян, что на подлость идет. Послушна тирану..."
Не было у нас нормальных мэров. Первый не имел плана действий, да и бардак в 90-х был такой что вряд-ли кто-то бы справился. Второй воровал все что плохо лежит. Третий долги свои стремился отдать. А четвертый вообще до сих пор так и не понял что стал мэром. И по ходу, до выборов так и не поймет. Поэтому Донец "рулит" городом. Результат налицо. Если жителям Никополя нравится на дорогах ямы перепрыгивать и наблюдать в центре города изуродованные с целью продажи за 150 грн деревья - пусть и дальше головой не думают на выборах.
кожен мер приходив зі своїми "геніальними ідеями". Що наразі маємо??? роздовбане та брудне місто по якому блукає алкашня і бухає на дитячих майданчиках, бігають собаки з бірками які плодяться не гірше безбіркових.....
Тоже мне, нашли "фирургов", вокруг да около. В теле сидит колючка, нарывает, и пока не выберете в вожди одного из нас, будем мучиться. Я далеко не националист, но напомню. 22-го июня первыми пали миллионы белорусов и украинцев, а когда немцы окружалии и кричали "Рус, здавайся!", им отвечали "Здэсь нэт рус, хошь узбек--бэры!".Русские пришли из-за Урала только к Москве и к Сталинграду. А миллион русскиих в это время служили у немцев в Русской освободительной армии Власова (РОА). Так почему День Победы салютами отмечают в Москве, а в Никополе запрещают украинскую символику?! Кому в очередной раз зад лижем?
Пройшла війна стежками долі Там, де тепер цвітуть сади, Де хліб росте на мирнім полі, Війна залишила сліди. Вогонь війни спалив чимало І юних доль, і чистих мрій. Лише надія не вмирала, Коли солдати йшли у бій. Вітчизну рідну захищали Вони від хижих ворогів, Життя любили та вмирали За рідний дім, за матерів. І пам'ятник бійцю-солдату, Що височить в моїм селі, Нагадує травневу дату – День Перемоги в тій війні.
Оппоблок и ПР, такие-же содержанки у олигархов, как и остальные. Понятно, когда их "мочат" конкуренты, чтоб отпихнуть от кормушки, но для меня странно, когда на них добровольно кидаются простые украинцы. В школе проходили "Хiба ревуть воли, як ясла повнi?", так народ щас те-же "волы", на них едут "паны" и погоняют "батогами", один из которых Оппоблок. С помощью этих "батогов" принимают нужные законы, указы и т.п. Едут "паны" и "волам" рассказывают, что "ясла" ваши пустеют и жить вам всё труднее из-за Оппоблока, а некоторые "волы" в это верят и пытаются рогом отбить батог, как будто это что-то изменит. Что касается агитаторов. В "цивилизованных странах" спокойно существуют даже коммунисты и живут эти страны лучше Украины в том числе и потому, что никто там толпой на каких-нибудь агитаторов не нападает.
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