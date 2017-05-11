В Днепре подожгли офис "Оппоблока" (фото) 

В половине четвертого утра двое неизвестных, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис на пр. Яворницкого, 5 и скрылись на автомобиле. Возгорание ликвидировали две пожарные машины.









Напомним, во время празднования 9 мая в Днепре произошла массовая драка. Возле памятника Славы несколько десятков активистов и ветеранов АТО потребовали отказаться от использования партийной символики у участников колонны "Оппозиционного блока" во главе Александром Вилкулом. Люди спортивного телосложения из колонны вместе с полицией избили атошников.





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