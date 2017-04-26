25 апреля около 16.00 в Марганце было совершено нападение на депутата городского совета Александра Бондаренко.





Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной организации партии «Батькивщина».





Как рассказывает Александр Бондаренко, сначала его во время движения своим автомобилем пытался остановить пьяный на вид человек с пластиковой бутылкой в ​​руках. А дальнейшее передвижение заблокировали два микроавтобуса марки «Мерседес», откуда выбежали около 30 молодых людей, которые набросились на авто депутата. Нападавшие ругались, заклеили машину плакатами и поврежденными фото самого Бондаренко.





«Милиция долго не появлялась, я пытался выйти из автомобиля, чтобы поговорить, но меня и мою жену, которую я вызвал по телефону, облили водой, таким образом провоцируя меня на драку. Жене стало плохо, и я вызвал «Скорую помощь» ... Когда приехала милиция, эти ребята в белых капюшонах принялись утверждать, что я бы был пьян и сбил какого-то человека. Полицейские никак не реагировали. Поиздевавшись к их приезду в течение целого часа надо мной и моей женой, молодые люди откровенно насмехались и над сотрудниками полиции», - рассказывает Александр Бондаренко.





После этого депутат прошел медицинское обследование и тест на алкоголь, который оказался отрицательным.

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