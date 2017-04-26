25 апреля около 16.00 в Марганце было совершено нападение на депутата городского совета Александра Бондаренко.
Об этом сообщает Интернет-издание «ДНЕПР. ГЛАВНОЕ» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной организации партии «Батькивщина».
Как рассказывает Александр Бондаренко, сначала его во время движения своим автомобилем пытался остановить пьяный на вид человек с пластиковой бутылкой в руках. А дальнейшее передвижение заблокировали два микроавтобуса марки «Мерседес», откуда выбежали около 30 молодых людей, которые набросились на авто депутата. Нападавшие ругались, заклеили машину плакатами и поврежденными фото самого Бондаренко.
«Милиция долго не появлялась, я пытался выйти из автомобиля, чтобы поговорить, но меня и мою жену, которую я вызвал по телефону, облили водой, таким образом провоцируя меня на драку. Жене стало плохо, и я вызвал «Скорую помощь» ... Когда приехала милиция, эти ребята в белых капюшонах принялись утверждать, что я бы был пьян и сбил какого-то человека. Полицейские никак не реагировали. Поиздевавшись к их приезду в течение целого часа надо мной и моей женой, молодые люди откровенно насмехались и над сотрудниками полиции», - рассказывает Александр Бондаренко.
После этого депутат прошел медицинское обследование и тест на алкоголь, который оказался отрицательным.
Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Мені сподобалось : "Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети..." Так предметом схожим на пістолет можно зробити людину схожим на труп!
Партиципаторное финансирование - учили, учил, так и не запомнил.:) Был на семинаре по совместному финансированию проектов. Куратор из Днепра негодовал: мэр обещал 2 млн выделить по 300 тысяч на проект, а выделил 650 тысяч по 50 тысяч на проект. Но как оказалось - Выделили всего 300 тысяч - по 15 тысяч на один проект! Это позор! Завтра ему позвоню и расскажу про никопольский анекдот! Даже в маленьких городах, суммы больше! А ведь это европейская практика: когда горожане выдвигают проекты для города, все голосуют и потом лучшие внедряются в жизнь! Что можно сделать за 15 тысяч ?! Проект в УЖКХ больше будет стоить! За 15 тысяч можно поставить лавочку и урну рядом! Так вот, городская власть считает что мы не достойны решать - куда в городе тратить наши налоги! Но в новостях - эта жлобское решение звучит как достижение! :)
Скільки ще необхідно зруйнувати памьятників та переймінутвати вулиць та міст, щоб сталось краще? А може пора вже не тільки руйнувати, але й будувати свої міста та й квартали - тоді й називайте їх як Вам заманеться! А поки що, я не бачу нічого позитивного, що зробила існуюча влада! Я щомісяця плачу податки, я не їду із країни, ...але я не бачу ніяких позитивнмх змін. І Нікополь у тому числі як найкраще проявляе себе як дзеркало влади - томість ніякої влади немає взагалі. І не треба мене умовляти, що я повинен вийти відремонтувати дороги і прибрати сміття. На "Х" така влада потрібна, яка не регулює нічого. Хоча... так простіше жити - їм. Крапка....
Хочеться побачити об'єкти цивільного захисту у повній відповідності за атомні гроші. Хтось підкаже де можна побачити?
:) Які об'єкти? Вони ще залишилися на виробництвах.. В місті є тільки відділ Цивільного захисту в Виконкомі.. Можно туди запит послати.. Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ. На посадку наприклад, дерев 1-2% від суми.
22 апреля в городе Днепр прошел чемпионат области по рукопашному бою, город Никополь представляли 7 спортсменов федерации Тайкан каратэ. Наши бойцы участвовали в двух видах поединков и на семерых бойцов одержали 14 медалей! Соответствующие места заняли :
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