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Криминал / Нікопольські поліцейські затримали двух зухвалих розбійників, які під погрозою зброї заволоділи грошима та золотом у подружжя в селі Павлопілля (Вчера, 13:31)

Правоохоронцям вдалося затримати та притягти до відповідальності двох розбійників, які скоїли розбійний напад на подружжя у їх власному домі.
Рано в ранці о 5.30 два озброєних злочинця, предметами схожими на пістолети, у балаклавах на обличчі, зайшли у домоволодіння в селі Павлопілля. Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети стали вимагати у господарів гроші та цінні речі. Після того як господарі їм віддали 17500 гривень та золоті прикраси: дві каблучки, ланцюжок з хрестиком, злочинці іх зв'язали мотузками. Потім забрали їхні мобільні телефони, перерізали кабель з камер відеоспостререження, якими було обладнано домоволодіння, забрали сервер та втекли з місця злочину. 

Нікопольські поліцейські затримали двух зухвалих розбійників, які під погрозою зброї заволоділи грошима та золотом у подружжя в селі Павлопілля
Нікопольські поліцейські затримали двух зухвалих розбійників, які під погрозою зброї заволоділи грошима та золотом у подружжя в селі Павлопілля
Нікопольські поліцейські затримали двух зухвалих розбійників, які під погрозою зброї заволоділи грошима та золотом у подружжя в селі Павлопілля

Невдовзі поліцейські затримали зловмисників, ними виявились 27 річний та 22 річний мешканці села Миколаївка Дніпровського району, обидва раніше засуджені. Один з них перебував у розшуку за особливо тяжкі злочини.
Наразі, слідчим спільними діями з місцевою прокуратурою дії останніх кваліфіковано за ч.3 ст.187 КК України (розбій) санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. Обом злочинцям оголошено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
Під час проведення слідчого експерименту один із злочинців показав де він заховав зброю. Слідчим вилучено три предмети схожих на пістолети , два з яких схожі на ПМ, а один схожий на пістолет ТТ., крім цього вилучено 40 набоїв, все направлено на проведення експертизи.

Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 622 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Вчера, 19:26 Копчик С., Комментариев: 2994, Новостей: 42 Пользователь offline
    Мені сподобалось : "Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети..." Так предметом схожим на пістолет можно зробити людину схожим на труп!
    • +1

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    • Копчик С. 26.04.2017
      Нікопольські поліцейські затри ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Мені сподобалось : "Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети..." Так предметом схожим на пістолет можно зробити людину схожим на труп!
    • Копчик С. 26.04.2017
      В Марганце избили депутата гор ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      ЩЕ ДВІ ПРАВДИ? ХТО Ж НАСПРАВДІ БРЕШЕ?

      Це вже більш повна інформація і напевно біль правдива..
      Як що слухати версію депутата, то не зрозуміло версія "про мужика з пляшкою" а про жінку яку він викликав для захисту, зовсім смішно :)
    • Виктор Артеменко 26.04.2017
      В Марганце избили депутата гор ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      И другие не менее интересные мнения по этому факту:

      ЩЕ ДВІ ПРАВДИ? ХТО Ж НАСПРАВДІ БРЕШЕ?
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    • Копчик С. 25.04.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Партиципаторное финансирование - учили, учил, так и не запомнил.:) Был на семинаре по совместному финансированию проектов. Куратор из Днепра негодовал: мэр обещал 2 млн выделить по 300 тысяч на проект, а выделил 650 тысяч по 50 тысяч на проект. Но как оказалось - Выделили всего 300 тысяч - по 15 тысяч на один проект! Это позор! Завтра ему позвоню и расскажу про никопольский анекдот! Даже в маленьких городах, суммы больше! А ведь это европейская практика: когда горожане выдвигают проекты для города, все голосуют и потом лучшие внедряются в жизнь! Что можно сделать за 15 тысяч ?! Проект в УЖКХ больше будет стоить! За 15 тысяч можно поставить лавочку и урну рядом! Так вот, городская власть считает что мы не достойны решать - куда в городе тратить наши налоги! Но в новостях - эта жлобское решение звучит как достижение! :)
    • Grade2 23.04.2017
      Дайте більше простору людям, я ... (1)
      Grade2-С„РѕС‚Рѕ
      Скільки ще необхідно зруйнувати памьятників та переймінутвати вулиць та міст, щоб сталось краще?
      А може пора вже не тільки руйнувати, але й будувати свої міста та й квартали - тоді й називайте їх як Вам заманеться! А поки що, я не бачу нічого позитивного, що зробила існуюча влада!
      Я щомісяця плачу податки, я не їду із країни, ...але я не бачу ніяких позитивнмх змін. І Нікополь у тому числі як найкраще проявляе себе як дзеркало влади - томість ніякої влади немає взагалі. І не треба мене умовляти, що я повинен вийти відремонтувати дороги і прибрати сміття. На "Х" така влада потрібна, яка не регулює нічого. Хоча... так простіше жити - їм.
      Крапка....
    • Копчик С. 23.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Копчик С.
      Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ
      Так куди ж дивиться прокуратура, нецільове використання бюджетних коштів.

      Там є де які лазейки...можна витрачати "на покращення життя" :)..
    • неригионал 22.04.2017
      И вновь о поведении водителей ... (2)
      неригионал-С„РѕС‚Рѕ
      Как хвост прищемили так сразу и раскаялся. Не верю таким, если б совесть была то сразу б извинился и бесплатно довез.
    • Василий 22.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ

      Так куди ж дивиться прокуратура, нецільове використання бюджетних коштів.
    • Копчик С. 22.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Хочеться побачити об'єкти цивільного захисту у повній відповідності за атомні гроші. Хтось підкаже де можна побачити?

      :) Які об'єкти? Вони ще залишилися на виробництвах.. В місті є тільки відділ Цивільного захисту в Виконкомі.. Можно туди запит послати.. Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ. На посадку наприклад, дерев 1-2% від суми.
    • Василий 22.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Хочеться побачити об'єкти цивільного захисту у повній відповідності за атомні гроші. Хтось підкаже де можна побачити?
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