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Криминал / Нікопольські поліцейські затримали двух зухвалих розбійників, які під погрозою зброї заволоділи грошима та золотом у подружжя в селі Павлопілля (Вчера, 13:31)
Правоохоронцям вдалося затримати та притягти до відповідальності двох розбійників, які скоїли розбійний напад на подружжя у їх власному домі.
Рано в ранці о 5.30 два озброєних злочинця, предметами схожими на пістолети, у балаклавах на обличчі, зайшли у домоволодіння в селі Павлопілля. Спочатку розбійники зробили три постріли у собак, а далі безперешкодно зайшли до будинку, де погрожуючи предметами схожими на пістолети стали вимагати у господарів гроші та цінні речі. Після того як господарі їм віддали 17500 гривень та золоті прикраси: дві каблучки, ланцюжок з хрестиком, злочинці іх зв'язали мотузками. Потім забрали їхні мобільні телефони, перерізали кабель з камер відеоспостререження, якими було обладнано домоволодіння, забрали сервер та втекли з місця злочину.
Невдовзі поліцейські затримали зловмисників, ними виявились 27 річний та 22 річний мешканці села Миколаївка Дніпровського району, обидва раніше засуджені. Один з них перебував у розшуку за особливо тяжкі злочини.
Наразі, слідчим спільними діями з місцевою прокуратурою дії останніх кваліфіковано за ч.3 ст.187 КК України (розбій) санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. Обом злочинцям оголошено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою.
Під час проведення слідчого експерименту один із злочинців показав де він заховав зброю. Слідчим вилучено три предмети схожих на пістолети , два з яких схожі на ПМ, а один схожий на пістолет ТТ., крім цього вилучено 40 набоїв, все направлено на проведення експертизи.
Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 622 » Комментариев:1
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