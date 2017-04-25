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Аналитика / опросы / Был ли порядок на кладбище в этом году? (опрос) (Вчера, 19:51)

В прошлом году во время поминальных дней в редакцию поступало очень большое количество звонков по поводу гор неубранного мусора на городском кладбище.  
Директор КП "Ритуальная служба" Олег Шило обещал исправить ситуацию. Звонков в редакцию в этом году, по вопросу неубранной территории -  не было.

Замечу что множество звонков было по другой теме: По вопросу организации (т.е. отсутствия организации) общественного транспорта. Но это будет другая тема.

Сейчас  хотелось бы провести опрос:

Как оценим работу КП "Ритуальная служба" во время поминальных дней в этом году?
  • 0
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Аналитика / опросы » Просмотров: 410 » Комментариев:0
опрос
Был ли порядок на кладбище в этом году?
Отлично - 1 (33,33%)
33,33%
Хорошо - 2 (66,67%)
66,67%
Удовлетворительно - 0 (0%)
0%
Плохо - 0 (0%)
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Укажу в комментарии - 0 (0%)
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Всего проголосовало: 3
 

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Копчик С. 25.04.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Партиципаторное финансирование - учили, учил, так и не запомнил.:) Был на семинаре по совместному финансированию проектов. Куратор из Днепра негодовал: мэр обещал 2 млн выделить по 300 тысяч на проект, а выделил 650 тысяч по 50 тысяч на проект. Но как оказалось - Выделили всего 300 тысяч - по 15 тысяч на один проект! Это позор! Завтра ему позвоню и расскажу про никопольский анекдот! Даже в маленьких городах, суммы больше! А ведь это европейская практика: когда горожане выдвигают проекты для города, все голосуют и потом лучшие внедряются в жизнь! Что можно сделать за 15 тысяч ?! Проект в УЖКХ больше будет стоить! За 15 тысяч можно поставить лавочку и урну рядом! Так вот, городская власть считает что мы не достойны решать - куда в городе тратить наши налоги! Но в новостях - эта жлобское решение звучит как достижение! :)
    • Grade2 23.04.2017
      Дайте більше простору людям, я ... (1)
      Grade2-С„РѕС‚Рѕ
      Скільки ще необхідно зруйнувати памьятників та переймінутвати вулиць та міст, щоб сталось краще?
      А може пора вже не тільки руйнувати, але й будувати свої міста та й квартали - тоді й називайте їх як Вам заманеться! А поки що, я не бачу нічого позитивного, що зробила існуюча влада!
      Я щомісяця плачу податки, я не їду із країни, ...але я не бачу ніяких позитивнмх змін. І Нікополь у тому числі як найкраще проявляе себе як дзеркало влади - томість ніякої влади немає взагалі. І не треба мене умовляти, що я повинен вийти відремонтувати дороги і прибрати сміття. На "Х" така влада потрібна, яка не регулює нічого. Хоча... так простіше жити - їм.
      Крапка....
    • Копчик С. 23.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Копчик С.
      Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ
      Так куди ж дивиться прокуратура, нецільове використання бюджетних коштів.

      Там є де які лазейки...можна витрачати "на покращення життя" :)..
    • неригионал 22.04.2017
      И вновь о поведении водителей ... (2)
      неригионал-С„РѕС‚Рѕ
      Как хвост прищемили так сразу и раскаялся. Не верю таким, если б совесть была то сразу б извинился и бесплатно довез.
    • Василий 22.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ

      Так куди ж дивиться прокуратура, нецільове використання бюджетних коштів.
    • Копчик С. 22.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Хочеться побачити об'єкти цивільного захисту у повній відповідності за атомні гроші. Хтось підкаже де можна побачити?

      :) Які об'єкти? Вони ще залишилися на виробництвах.. В місті є тільки відділ Цивільного захисту в Виконкомі.. Можно туди запит послати.. Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ. На посадку наприклад, дерев 1-2% від суми.
    • Василий 22.04.2017
      Став відомий розмір компенсаці ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Хочеться побачити об'єкти цивільного захисту у повній відповідності за атомні гроші. Хтось підкаже де можна побачити?
    • Василий 21.04.2017
      И вновь о поведении водителей ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Як палили за кермом, так і палять, що смердить на весь автобус, як розмовляли про телефону, так і розмовляють. Однією рукою вправляються і кермо крутити, і передачі перемикати. Музика у декого занадто голосно грає. Зупинки не оголошують, якщо проїхав свою - то сам винен. Хоча є один водій якого можу відзначити гарним словом, я так розумію він працює підмінним, бо бачив його і на 6 і на 14, 16. Завжди чемний та врівноважений, оголошує всі зупинки. На жаль не знаю імені та не записав номер автобуса.
    • Василий 21.04.2017
      По ДТП годичной давности по се ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: луганчанин
      Товарищу стоит почитать правила дорожного движения,останавливаться от автобусной остановки не менее 30 метров,можно было еще и штраф впаять за нарушение.

      До чого цей коментар???
    • nikopol2015 21.04.2017
      У этой грустной истории еще во ... (1)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      Сегодня навестил Виталия!
      Вчера ему отрезали палец, чувствует себя хорошо (ещё больше улыбки на лице, что только палец)
      На медперсонал не жалуется, всех благодарит за помощь!
      Четко понимает, что это его шанс стать нормальным человеком, и что могло бы быть оставшись на лавочке.
      Осталось немного, восстановить пенсию и паспорт (паспорт есть, но он в ужасном состоянии)
      Дальше дом-интернат, для перевода в который медперсонал уже собирают документы.

      От себя хочу ещё раз поблагодарить тех кто откликнулись и помогли ранее и тех двух мужчин которые навестили его вчера!
      Как сегодня он мне рассказал, сразу же после моего ухода, к нему зашли двое мужчин, вручили два пакета с едой и каждый по 500грн.
      Это конечно заслуживает большого уважения, особенно что всё это передали лично!!!
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