Цитата: Василий

Цитата: Копчик С.

Компенсацію за атомку витрачають на дороги, каналізацію та інші роботи УЖКХ

Так куди ж дивиться прокуратура, нецільове використання бюджетних коштів.

Там є де які лазейки...можна витрачати "на покращення життя" :)..