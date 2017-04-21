Покров долає наслідки негоди

Зимова негода, що увірвалася в середині квітня, мобілізувала усі сили комунальників й рятувальних служб. Міським головою Покрова Олександром Шаповалом було скликано екстрене засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, вжито невідкладних заходів, прийнято оперативні рішення стосовно життєзабезпечення міста.





Вчора вночі було знеструмлено основний ввід каналізаційної насосної станції. Через зруйноване стихією дерево, котре пошкодило повітряну лінію електропередач, не зразу вдалося задіяти резервний ввід.

Як зазначає директор МКП «Покровводоканал» Олександр Забула, завдяки особистому втручанню міського голови, надзвичайну ситуацію ліквідували за дві години. Було залучено необхідну спецтехніку, на підмогу мобілізовані інші комунальні служби. Зволікання з ліквідацією надзвичайної ситуації могло призвести до затоплення стоками безпосередньо каналізаційної насосної станції, що порушило б технологічний ланцюжок «КНС - очисні споруди».

А це б надовго паралізувало роботу усієї каналізаційної системи міста та спричинило витік стоків в районі об’їзної дороги. Наразі КНС працює в штатному режимі. Вдалося уникнути і перебоїв із водопостачанням.

Аби не допустити інших нештатних ситуацій, вночі працювали підприємства «Добробут», «Міськводоканал», «ЖЕО», рятувальники.

За лічені години несприятливі погодні умови спричинили падіння дерев, здебільшого, старої частини міста, де вік насаджень сягає за 50 років. Лише за попередніми підрахунками комунальників повалено понад 50 дерев, не рахуючи сухостою. До опівдня вчорашнього дня їх прибрано за 15 адресами.

За добу зафіксовано 16 пошкоджень ліній зовнішнього освітлення міста й прилеглих селищ, на яких з перших годин негоди працюють бригади електриків «Добробуту». Станом на 13.00 вчорашнього дня усунено 14 поривів, роботи тривають.

Мало місце й пошкодження цілісності парапетів, затоплення покрівель, протікання температурних швів на 11 житлових будинках. Ливнівки не справлялися з такими обсягами опадів.

З метою недопущення надзвичайних ситуацій, призупинено навчальний процес у закладах освіти, на контролі енергозабезпечення учбових закладів.

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У посиленому режимі працюють відповідні служби, на вулиці вийшла снігоочищувальна техніка. Негода ж визначала фронт робіт.Через сильні пориви вітру та опади, від ранку вчора було знеструмлено 12 трансформаторних підстанцій, без світла залишилося 132 будинки. У результаті екстрених заходів, вже о пів на другу дня в оселях було відновлено енергопостачання.Кожен комунальний підрозділ мобілізовано на боротьбу зі стихією. Відчищає тротуари та ливнівки «Добробут».Роботи продовжуються, як наголосив міський голова Олександр Шаповал, аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі до усунення усіх наслідків стихії та встановлення сприятливої погоди.