Покров долає наслідки негоди

Зимова негода, що увірвалася в середині квітня, мобілізувала усі сили комунальників й рятувальних служб. Міським головою Покрова Олександром Шаповалом було скликано екстрене засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, вжито невідкладних заходів, прийнято оперативні рішення стосовно життєзабезпечення міста.
У посиленому режимі працюють відповідні служби, на вулиці вийшла снігоочищувальна техніка. Негода ж визначала фронт робіт.
Вчора вночі було знеструмлено основний ввід каналізаційної насосної станції. Через зруйноване стихією дерево, котре пошкодило повітряну лінію електропередач, не зразу вдалося задіяти резервний ввід.
Як зазначає директор МКП «Покровводоканал» Олександр Забула, завдяки особистому втручанню міського голови, надзвичайну ситуацію ліквідували за дві години. Було залучено необхідну спецтехніку, на підмогу мобілізовані інші комунальні служби. Зволікання з ліквідацією надзвичайної ситуації могло призвести до затоплення стоками безпосередньо каналізаційної насосної станції, що порушило б технологічний ланцюжок «КНС - очисні споруди».
А це б надовго паралізувало роботу усієї каналізаційної системи міста та спричинило витік стоків в районі об’їзної дороги. Наразі КНС працює в штатному режимі. Вдалося уникнути і перебоїв із водопостачанням.
Аби не допустити інших нештатних ситуацій, вночі працювали підприємства «Добробут», «Міськводоканал», «ЖЕО», рятувальники.
За лічені години несприятливі погодні умови спричинили падіння дерев, здебільшого, старої частини міста, де вік насаджень сягає за 50 років. Лише за попередніми підрахунками комунальників повалено понад 50 дерев, не рахуючи сухостою. До опівдня вчорашнього дня їх прибрано за 15 адресами.
Через сильні пориви вітру та опади, від ранку вчора було знеструмлено 12 трансформаторних підстанцій, без світла залишилося 132 будинки. У результаті екстрених заходів, вже о пів на другу дня в оселях було відновлено енергопостачання.
За добу зафіксовано 16 пошкоджень ліній зовнішнього освітлення міста й прилеглих селищ, на яких з перших годин негоди працюють бригади електриків «Добробуту». Станом на 13.00 вчорашнього дня усунено 14 поривів, роботи тривають.
Мало місце й пошкодження цілісності парапетів, затоплення покрівель, протікання температурних швів на 11 житлових будинках. Ливнівки не справлялися з такими обсягами опадів.
Кожен комунальний підрозділ мобілізовано на боротьбу зі стихією. Відчищає тротуари та ливнівки «Добробут».
З метою недопущення надзвичайних ситуацій, призупинено навчальний процес у закладах освіти, на контролі енергозабезпечення учбових закладів.
Роботи продовжуються, як наголосив міський голова Олександр Шаповал, аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі до усунення усіх наслідків стихії та встановлення сприятливої погоди.
Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Сегодня навестил Виталия! Вчера ему отрезали палец, чувствует себя хорошо (ещё больше улыбки на лице, что только палец) На медперсонал не жалуется, всех благодарит за помощь! Четко понимает, что это его шанс стать нормальным человеком, и что могло бы быть оставшись на лавочке. Осталось немного, восстановить пенсию и паспорт (паспорт есть, но он в ужасном состоянии) Дальше дом-интернат, для перевода в который медперсонал уже собирают документы.
От себя хочу ещё раз поблагодарить тех кто откликнулись и помогли ранее и тех двух мужчин которые навестили его вчера! Как сегодня он мне рассказал, сразу же после моего ухода, к нему зашли двое мужчин, вручили два пакета с едой и каждый по 500грн. Это конечно заслуживает большого уважения, особенно что всё это передали лично!!!
Не смешите народ своим наблюдательным советом... Разогнали, уничтожили, тираны, ай-ай. Читайте Устав города, а там написано, что в него должны входить специалисты в разных областях (экономисты, юристы, строители, например).
Шерстюк! Откройте Устав и прочитайте что там написано! Если Вы услышали звон, а именно речь С.М.Донца ( котрый кстати был замом мера по УЖКХ с военным образованием)то даже он сказал: " могут привлекать специалистов.." Видно было сказано для таких как Вы! :) Так что возьмите Устав и прочитайте что там написано! А если Вы считаете, что контролировать обязаны только специалисты, то Вам на сессию Горсовета с предложением распустить его! Там все депутаты специалисты во всем?! :)) Хотя опять с ботами спорю..Время теряю...Будет у Вас смелость показать свое фото и настоящее имя, тогда поговорим! А так, все равно что с шавкой разговаривать!
Сколька народа посмотрело и все молчат...Вы хатите чтобы беспредел полицыи был люди ? вам па барабану что сын Журавлева обычного человека избил и поставил на счетчик ? Вы боитесь Журавлева ? Вы люди или так себе ? Не может мент при пагонах получаловом заниматься если он нормальный. Не может.. За это стояли на майдане правильные люди и головы положили штобы жизнь поменять. Чтобы ментовского беспредела не была ...
Я вообше не понял кто тут о чем и кто тут при пагонах. Депутатов избрало общество ? Общество . Главного па Никапалю Фисака избрала общество ? Общество. Вот пусть они и решают раз им общество доверила. А кто этих избрал Копчиков, мента Журавлева, барыгу Тульчинского и других ? Депутаты на доверии общества. Значит и в запас могут отправить . Какой мандат у этих кого нагнали по делу от кого мандат ? От обшества ? нет такого . Пусть покажут...Поэтому гуляем челавеки...Выберут без вас этот совет кто будет присмотр вести...А вы будете качать кагда вас обшество назначит. Вы же тулились от общества на выборах ? Тулились. Ну и как ? вам сказал народ гуляем . вот и гуляем.
Не смешите народ своим наблюдательным советом... Разогнали, уничтожили, тираны, ай-ай. Читайте Устав города, а там написано, что в него должны входить специалисты в разных областях (экономисты, юристы, строители, например). Копчик проходит в любой совет-он во всех отраслях профессор)))) Кто входил в этот совет? Найдёте там дипломированных, работающих по профессии признанных спецов? Максимум треть, кто реально мог бы грамотно и со знанием подойти к решению любых вопросов. Остальные-чей-то выгодный балласт. Вот балласт и написал заявления о выходе. Не может неправильно собранный автомобиль правильно ездить. Депутаты утверждали совет? Правильно. Козлы они? Может быть. А кто депутатов выбирал? Правильно, вы, Василий и вы Сиротенко. И ещё все те, кто ходил на выборы. Так не здесь волайте, а с депутатов спросите и заставьте их устав переписать, нормальными тезисами совет этот выписать. И мэр тогда не сможет и не будет влиять, и междусобойчика депутатского не будет кого брать а кого нет. А так вы на Векторов похожи, только на каких-то унылых...
на сегодня больше 1000 вакантных мест судей в Украине , учимся , сдаём и становимся ...
Действительно, там надо менять ситуацию.. Судьи получают от 14 тысяч, а туда никто не идет.. Обьективная причина - не эффективная система с сроками пять лет на должности.. Там много надо менять.. Очень интересная информация на сайте по ссылке: там вся статистика...и что по 68 дел на судью в месяц и что половина это админка и по цивилке и.т.д. Мысли в статье замечательные, написано как всегда едко и с элементами сатиры.. Но Палыч! Очень много тем в одной статье, потому получается объёмная статья.. Поверьте, что дочитывают такой обьем единицы! Пока, до конца прочитали,думаю я и Александр Михайлович. :)
Александр Михалыч! Да оторвись ты от никопольской земли, посмотри на мир в прыжке над сеткой! Сходи в гости к судьям суда Конституционного да потолкуй с ними о тяготах житейских. А 3200--это же минималка для бюджетников (вникай в закон), прикинь, сколько процентов их в общей массе? И еще шепну тебе по секрету (смотри, не проговорись!), есть у нас один журналюга, так тот ровно 1000грн. прожигает за месяц на все-про все, такой знает, чаво говорит.
Команды начали борьбу с нуля, предстояло сыграть 5 туров.
"Аватары" снова как и в 11 туре отбора встретились с "Миражем" снова ничья 2-2 хотя на 2ой доске в начале Игорь стоял предпочтительней Олега Тихонова. Остальные команды тоже сыграли 2-2.Интрига сохранялась.
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