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Жизнь города / Новости 11 канал: До Нікополя прибула спеціальна комісія з ОДА, аби перевірити стан доріг (Сегодня, 13:04)

Новости 11 канал: До Нікополя прибула спеціальна комісія з ОДА, аби перевірити стан доріг 
Новости 11 канал: До Нікополя прибула спеціальна комісія з ОДА, аби перевірити стан доріг

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 193 » Комментариев:1

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    И опять не говорят какого года. Первое мая, и все тут


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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