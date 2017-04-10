 У місті буде своя Українська Православна Церква Київського Патріархату!!!

ГС "Асоціація УБД Нікопольщини" залюбки відгукнулася на пропозицію Благочинного у м.Нікополь ієромонаха Меркурія (Скорохода) влаштувати велику толоку на місці будівництва Храму УПЦ КП "Святого Праведного ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО багатостраждального".









Ветерани АТО, члени сімей загиблих воїнів, волонтери - дружня команда і проводити різні заходи або працювати разом нам не звикати!

Дуже цікаво: коли встановлювали поклонний хрест - вийшло сонце, хоча до цього моменту було похмуро і дув сильний вітер. Святі Отці провели молебень та освятили місце майбутнього Храму. На ікону нашого Кошового отамана Запорізької Січі сіла бджілка і не відлітала до закінчення служби - гарний знак, як гадаєте?

Отець Меркурій не очікував подарунків, але українська громада підготувалася, адже саме сьогодні шоста річниця його монашого постригу, з чим нашого Меркурія щиро вітаємо! Молодий він у нас, сучасний і дуже душевний. Подарунки скромні, але необхідні.





БФ "Дітям Нікополя"( і особисто Маргарита Горбаненко (Margaret Gorbanenko), що опікується діточками з рідкісними та онкологічними захворюваннями, доручили мені передати ікону "Свята Любов". Цю ікону передала Валерія - мама Люби Фоміної. Ця дівчинка з 2012 року хворіла на гострий лейкоз; фонд допомагав родині Люби; зараз дівчинці 13 років і вона ЗДОРОВА!

Тож, хай ця ікона стане символічною та розпочне добру традицію прикрашати оселю нашого Храму іконами городян, і з Божим благословенням ми будемо молитися не тільки за здоров'я діточок, а й за добробут, мир та злагоду у нашому місті і в Україні!

Ну а на останок, як і обіцяли - куліш від Нікопольської волонтерської сотні.





П.С. Подяка місцевій владі за підтримку та розуміння незворотних змін у державі. Разом ми непереможні!

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