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Итоги недели / Видео новости / Випуск програми Нікополь сьогодні за 08 квітня 2017 року (Вчера, 16:04)

Випуск програми Нікополь сьогодні за 08 квітня 2017 року
 
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Итоги недели / Видео новости » Просмотров: 379 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Вчера, 23:23 Василий, Комментариев: 864, Новостей: 3 Пользователь offline
    хтось підкаже куди подівся "глобус"???
    • 0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Василий 08.04.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      хтось підкаже куди подівся "глобус"???
    • Копчик С. 08.04.2017
      За тиждень нікопольці здали до ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      В березні 2014 року, ця зброя би згодилась... Дуже мене вражає кількість людей які бажають розпрощатись зі зброєю...
    • Копчик С. 08.04.2017
      Нікопольські поліцейські під ч ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Як що порівнювати, то поліція стала ефективніше,що дає надію на майбутній порядок в місті! Головне, щоб це не було вибірково... І як що є попит, то будуть і "наливайки". Треба комплекс дій профілактики алкоголізму..
    • Максим 08.04.2017
      Нікопольські поліцейські під ч ... (3)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: kam4ekoid
      все участковые прекрасно знают где что и кто продает. а то что **Отримавши інформацію від читачів сайту Газета " ГОРОД Никополь”, про торгівлю в центрі міста нелегальним алкоголем, поліцейські провели рейд під час якого склали два адміністративних протоколи. ** то видать не занесли мзду.

      Ну хоча би так, ніж взагалі ніяк...
    • kam4ekoid 08.04.2017
      Нікопольські поліцейські під ч ... (3)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      все участковые прекрасно знают где что и кто продает. а то что **Отримавши інформацію від читачів сайту Газета " ГОРОД Никополь”, про торгівлю в центрі міста нелегальним алкоголем, поліцейські провели рейд під час якого склали два адміністративних протоколи. ** то видать не занесли мзду.
    • Копчик С. 05.04.2017
      Акція "Велика українська хода ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Громадська Спілка " Асоціація учасників бойових дій Нікопольщини дякує всім , хто допоміг в розміщенні сьогоднішньої виставки прапорів з міст України та підрозділів ЗСУ. Дякуємо Нікопольській міській владі за інформаційну та організаційну підтримку.
      Особлива подяка підприємцю Дмитро Нікітченко за безкоштовний номер в " Маямі" для волонтерів акції.
      Подяка підприємцю Миколаю Гайдуку за доставку виставки та волонтерів з Нікополя до Марганця.
      Подяка Віталію Мандику за що організував та привіз волонтерів та виставку в м.Нікополь.
      Та велика подяка волонтеру та організатору Акції та виставки Катерині Валевський !
    • Мельников Дмитро 05.04.2017
      Это немножко не страйкбол. Ник ... (4)
      Мельников Дмитро-С„РѕС‚Рѕ
      Гарна новина! Самооборона молодці! Питання тільки одне, на відео Тарасюк сказав, що інстукрутори з 3 полку. Я правильно зрозумів, що активісти Самооборони є військовими зі спецназу? Якщо так, то приємно знати, що в Нікополі є такі люди.
    • AG55 05.04.2017
      Это немножко не страйкбол. Ник ... (4)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Si vis pacem, para bellum(хочешь мира — готовься к войне)
    • Анатолій Сиротенко 05.04.2017
      Это немножко не страйкбол. Ник ... (4)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Добре, що курсанти практикуються зі зброею і боеприпасами. Поеднаня теорії з належною практикою в період війни.
    • Копчик С. 05.04.2017
      Это немножко не страйкбол. Ник ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
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