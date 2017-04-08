Випуск програми Нікополь сьогодні за 08 квітня 2017 року

Цитата: kam4ekoid

все участковые прекрасно знают где что и кто продает. а то что **Отримавши інформацію від читачів сайту Газета " ГОРОД Никополь”, про торгівлю в центрі міста нелегальним алкоголем, поліцейські провели рейд під час якого склали два адміністративних протоколи. ** то видать не занесли мзду.

Ну хоча би так, ніж взагалі ніяк...