Випуск програми Нікополь сьогодні за 08 квітня 2017 року

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Як що порівнювати, то поліція стала ефективніше,що дає надію на майбутній порядок в місті! Головне, щоб це не було вибірково... І як що є попит, то будуть і "наливайки". Треба комплекс дій профілактики алкоголізму..
все участковые прекрасно знают где что и кто продает. а то что **Отримавши інформацію від читачів сайту Газета " ГОРОД Никополь”, про торгівлю в центрі міста нелегальним алкоголем, поліцейські провели рейд під час якого склали два адміністративних протоколи. ** то видать не занесли мзду.
все участковые прекрасно знают где что и кто продает. а то что **Отримавши інформацію від читачів сайту Газета " ГОРОД Никополь”, про торгівлю в центрі міста нелегальним алкоголем, поліцейські провели рейд під час якого склали два адміністративних протоколи. ** то видать не занесли мзду.
Громадська Спілка " Асоціація учасників бойових дій Нікопольщини дякує всім , хто допоміг в розміщенні сьогоднішньої виставки прапорів з міст України та підрозділів ЗСУ. Дякуємо Нікопольській міській владі за інформаційну та організаційну підтримку. Особлива подяка підприємцю Дмитро Нікітченко за безкоштовний номер в " Маямі" для волонтерів акції. Подяка підприємцю Миколаю Гайдуку за доставку виставки та волонтерів з Нікополя до Марганця. Подяка Віталію Мандику за що організував та привіз волонтерів та виставку в м.Нікополь. Та велика подяка волонтеру та організатору Акції та виставки Катерині Валевський !
Гарна новина! Самооборона молодці! Питання тільки одне, на відео Тарасюк сказав, що інстукрутори з 3 полку. Я правильно зрозумів, що активісти Самооборони є військовими зі спецназу? Якщо так, то приємно знати, що в Нікополі є такі люди.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
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