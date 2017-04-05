 Кращі на Дніпропетровщині

У обласному відділенні комітету з фізичного виховання та спорту МОН України підвели підсумки 2016 року. Покров – переможець, володар подвійного срібла серед загальноосвітніх та позашкільних закладів Дніпропетровщини.





Протягом минулого року тривали п’яті обласні спортивні ігри школярів у яких взяли участь 146 команд з тридцяти регіонів області. Понад 1616 учасників змагалися у 15 видах спорту, серед них і вихованці Дитячо-юнацької спортивної школи міського управління освіти. Спортсмени взяли участь у 43 відбіркових та фінальних змаганнях з баскетболу, волейболу, гімнастики спортивної, футболу.

Покровчани показали відмінну підготовку і справжню командність, про що свідчать і результати – друге переможне місце п’ятих обласних спортивних ігор школярів.

Відзначилося місто і в загальнокомандному заліку обласної олімпіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів, здобувши срібло серед команд області.