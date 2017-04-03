Андрій Шипко звернувся до Уряду з вимогою створити Державну програму розвитку української родини

Країні потрібна державна комплексна програма розвитку української родини. Про це під час виступу в Верховній Раді, заявив народний депутат України Андрій Шипко.









Парламентар вказав на відсутність політичної та економічної стабільності в країні, що викликає зневіру в людей та безпосередньо впливає на погіршення демографічної ситуації.

«1 січня 1993 року нас було 52 мільйони!!! А зараз – неповних 43. За даними ООН Україна посідає 172 місце у світі за темпами народжуваності. І це не цифри, це майбутнє нашої держави» - наголосив нардеп, запропонувавши чіткі кроки щодо стимулювання збільшення народжуваності та посилення соціального захисту сімей з дітьми, які передбачені Законопроектом №6063.

Насамперед, депутатська група партії «Відродження» вимагає збільшити допомогу при народженні дитини, яку було скорочено у 2014 році.

«Допомогу при народженні дитини пропонується надавати у такому розмірі: 67 тисяч гривень підтримки при народженні першої дитини, 95 тисяч гривень при народженні другої і 135 тисяч гривень допомоги при народженні третьої і більше дітей» - зазначив Шипко.

Другим важливим питанням є захист багатодітних сімей, 75% з яких живуть за межею бідності! А саме в них виховуються 20% усіх дітей.

Також, згідно вказаному законопроекту, відновлюються норми, які були скасовані за ініціативою Уряду, щодо організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах.

Окрім того, важливим є введення державного контролю умов життя та розвитку кожної дитини у кожній родині.

Загалом, Законопроект №6063 спрямований на забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям, але головна його мета - це поштовх до створення комплексної програми розвитку української родини, головним гаслом якої буде – «Українська родина – це більше трьох дітей»!

«Вже наступного тижня, перед Світлим Святом Пасхи Христової, ми маємо його проголосувати, та дати підтримку тим, хто її потребує!» - додав Андрій Шипко, звернувшись до колег-депутатів.





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