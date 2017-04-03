Андрій Шипко звернувся до Уряду з вимогою створити Державну програму розвитку української родини

Країні потрібна державна комплексна програма розвитку української родини. Про це під час виступу в Верховній Раді, заявив народний депутат України Андрій Шипко.
Парламентар вказав на відсутність політичної та економічної стабільності в країні, що викликає зневіру в людей та безпосередньо впливає на погіршення демографічної ситуації.
«1 січня 1993 року нас було 52 мільйони!!! А зараз – неповних 43. За даними ООН Україна посідає 172 місце у світі за темпами народжуваності. І це не цифри, це майбутнє нашої держави» - наголосив нардеп, запропонувавши чіткі кроки щодо стимулювання збільшення народжуваності та посилення соціального захисту сімей з дітьми, які передбачені Законопроектом №6063.
Насамперед, депутатська група партії «Відродження» вимагає збільшити допомогу при народженні дитини, яку було скорочено у 2014 році.
«Допомогу при народженні дитини пропонується надавати у такому розмірі: 67 тисяч гривень підтримки при народженні першої дитини, 95 тисяч гривень при народженні другої і 135 тисяч гривень допомоги при народженні третьої і більше дітей» - зазначив Шипко.
Другим важливим питанням є захист багатодітних сімей, 75% з яких живуть за межею бідності! А саме в них виховуються 20% усіх дітей.
Також, згідно вказаному законопроекту, відновлюються норми, які були скасовані за ініціативою Уряду, щодо організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей у професійно-технічних навчальних закладах.
Окрім того, важливим є введення державного контролю умов життя та розвитку кожної дитини у кожній родині.
Загалом, Законопроект №6063 спрямований на забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям, але головна його мета - це поштовх до створення комплексної програми розвитку української родини, головним гаслом якої буде – «Українська родина – це більше трьох дітей»!
«Вже наступного тижня, перед Світлим Святом Пасхи Христової, ми маємо його проголосувати, та дати підтримку тим, хто її потребує!» - додав Андрій Шипко, звернувшись до колег-депутатів.
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Згоден з тими експертами, що вказують на те, що плату за транспортуваня газу повині платити тільки ті особи, які підключаються до магістральних мереж транспортувати свій газ, що видобувають. Користувачі побутового газу за транспортуваня платити не повині. Повині платити газодобувні компанії, а не побутові користувачі.
Одного не могу понять, почему сумма абонплаты фиксированная и зависит от пропускной способности счетчика, а не от количество пропускаемого по трубе газа. К примеру для юридических лиц рынок газа открыт уже давно и каждый завод вправе сам выбирать поставщика газа. И платежки там две: 1-я за газ как за товар, 2-я - за транспортировку этого газа, обслуживание и пользование газопроводом. Вот только сумма во 2-й платежке зависит от количества потребленного газа, грн./куб.м. И если, скажем завод в простое и не потребил не куба газа, то и за пользование газопроводом он не платит. А за что? Так почему же быту предлагают абонплату? Я вчера посчитал, для Никополя, со счетчиком G4 абонплата составит 125,33 грн. с НДС. Я, к примеру, использую газ лишь для приготовление еды, в месяц накручиваю 3-4 куба (20-27 грн.), а абонплаты отдай 125??? Зашел вчера на сайт 104 почитать информацию. Так они сами себе противоречат. В одной статье указывается, что в тарифе 6,879 грн.: 6,00 грн. это цена газа, а 0,879 грн. - это цена транспортировки и обслуживания газопроводов. И тут же в этой статье указывается, что решением комиссии с 1 апреля убирается стоимость транспортировки (0,879 грн.), газ будет стоить 6,00 грн. и вводится абонплата. И указывается формула для расчета покаждому региону и счетчику. Так подождите, господа-товарищи, не вопрос, я согласен платить два счета за газ по 6 грн. за куб и отдельно за транспортировку по 0,879 грн. за куб. С какого яху 125,33 ???
Ветеринарная служба действовала согласно Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, утвержденной Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.Но наши сердобольные депутаты решили,что виновата ветслужба.Город превращён в свинарник(по словам Фесака, около 200 свиней отказываются принимать на переработку).Где обращения-заявления депутатов к правительству по санитарным нормам содержания скота в жилом городе? На 30-ое января карантин действовал в 20 населенных пунктах в 11 областях. С начала 2012 года было изъято и уничтожено 90 тысяч больных животных. В Украине уже с 2017 года свинина может стать дефицитным товаром из-за вспышки в стране вируса африканской чумы свиней (АЧС). В 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз — до 5,1 миллиона долларов. В 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллиона долларов. 28 марта НКРЕКП приняло решение по взысканию ежемесячной абонплаты за пользование газом.Где обращение к правительству барыг? Короче-ППР(металлурги знают).
В " цивилизованных странах " бродячих и безхозных совсем нет. А если и заблукает какая то псина в пиндосии или германии, то её сразу на кукан . Подержат недельку, и если никто не заинтересуется - к праотцам. И дело с концом. Правда видел с чипами в турции. Но там оставляют и выпускают всех таких холёных и красивых, а остальных - рюсським на котлеты.
Розыгрыш прошлого года . Участники ; Я -объект для розыгрыша....Место - Никополь. Заказчик - Вадим Колесник. Участники ОБЛ ГАИ, Больница , операторы и фотографы. Утром еду в спортзал. Останавливают две машины , Гаи не местное..Документы ....От вас запах...Крики ; "Я не пью !!!" не проходят ...Вы не можете вести авто....Всем караваном в больницу...Берут кровь ...Анализ показывает , что превышение алкоголя в крови в разы....Все снимается.......Цветы , шампанское....Я в шоке....... Реально поверил... В этом году все было круче.........Но пока секрет.....
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
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