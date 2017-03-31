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В области / Після звернення “СтопКору” меру Марганця принесли протокол про адмінпорушення, пов’язане з корупцією (Сегодня, 09:08)
Після звернень координатора проекту громадської організації ГО "Стоп корупції" Романа Бочкали до Генерального прокурора, міністра МВС України, НАЗК, НАБУ з приводу численних порушень з боку міського голови міста Марганець Олени Жадько, посадовими особами Марганецької міської ради та виконавчого комітету Закону України "Про запобігання корупції" лише прокуратура та органи МВС відреагували на одне із порушень.
"Сьогодні, 30 березня 2017 року, завдяки принциповому підходу та сумлінному виконанню своїх обов'язків, Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області спільно с прокуратурою в кабінеті міського голови Жадько О.А, в присутності свідків була спроба вручити їй протокол про скоєння адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Олена Жадько категорично відмовилась приймати протокол про корупцію. Але це її ніяким чином не врятує – ця справа буде передана до Марганецького міського суду та розглянута", – розповів представник марганецького осередку "Стоп корупції" Роман Лук'яненко.
Марганецький осередок "Стоп Корупції" бере цю справу під контроль і буде інформувати мешканців міста про хід розгляду та прийнятого рішення і спостерігатиме за принциповістю суддів.
Нагадаємо, що міський голова Жадько О.А. та посадові особи Марганецької міської ради та виконавчого комітету неодноразово голосували за прийняття рішень сесії про встановлення собі премій та надбавок.
Джерело: stopcor.org
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
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