Андрей ШИПКО: Министерство экономии на нашем здоровье?

У меня складывается впечатление, что министерство здравоохранения, одно из важнейших министерств, от работы которого зависят наши с вами здоровье и жизни, превратили в министерство уменьшения численности населения Украины.









Прошло почти восемь месяцев, как обязанности министра здравоохранения Украины занимает американка Ульяна Супрун. За это время госпожа Супрун успела отметиться в нескольких скандалах, проявить полное неуважение к врачам и шокировать всех жесткими, я бы даже сказал – бесчеловечными, заявлениями.

Например, по словам Супрун, в Украине больше не будут продлевать государственную программу «Онкология», потому что теперь главный приоритет министерства — концентрация не лечении уже заболевших, а на профилактике опасных заболеваний.

При этом достаточно открыть интернет и посмотреть мировую статистику: количество раковых заболеваний растёт во всём мире, в том числе в Европе и Америке, где профилактическая работа поставлена на высшем уровне. Но почему-то украинцев, которых настигла беда, минздрав собирается оставить один на один с болезнью.

Выходит, человеческие жизни для чиновников минздрава – бездушные цифры статистики, и для них «потерять» несколько миллионов человек населения – не проблема. Иначе как объяснить тот факт, что реформирование медицины сводится к сокращению количества врачей и финансирования больниц?

В минздраве постоянно говорят об экономии и эффективности – красивые слова, не спорю. Экономия: некоторые больницы просто не получат финансирование. Да, их не закроют, но как вас будет лечить врач без зарплаты? Эффективность: в машине скорой помощи к вам приедет не врач, а парамедик – человек, закончивший курсы, и его задача не оказать помощь, а отвезти в больницу. Да, по нашим украинским дорогам. И если кого довезти не успели, что ж, зато – эффективность.

А проваленные министерством закупки медикаментов? «Хотели как лучше», «боролись с коррупцией», «использовали более эффективные модели закупок» - в итоге государственные деньги давно уплачены, а миллионы украинцев по сей день остаются без жизненно необходимого им лечения!

А ведь главный принцип врача – «не навреди». И я не знаю, почему «команда мадагаскарских пингвинов», так называют себя сами сотрудники министерства, считает, что на них это правило не распространяется. Да, украинская медицина крайне нуждается в реформировании и оптимизации. Особенно сегодня, когда Украине так тяжело. Но не за счёт человеческих жизней.

Сегодня минздрав рисует красивые картинки реформированного будущего, но вы не услышите от них, какой ценой и каким образом этого будущее будут достигать. У них просто нет плана, «дорожной карты» реформ.

Вот почему я занимаю следующую позицию:

– нельзя проводить никакие структурные изменения, пока народу Украины и медицинской общественности не покажут чёткий и понятный план реформирования; мы должны знать, чем жертвуем и что получаем взамен;

– громады и регионы должны получить от МОЗ и правительства гарантии того, что финансирование медицины не будет уменьшено;

– медики должны иметь гарантии сохранения рабочих мест, и сохранения работы, соответствующей их квалификации;

– основным принципом медреформы должно стать соблюдение интересов людей, а не чиновников и государства: любой гражданин Украины должен иметь возможность получать необходимую своевременную медицинскую помощь по месту жительства.

Без соблюдения этих принципов министерские планы по медреформе иначе, как, как антинародными, не назовёшь. Ведь жизнь и здоровье людей – не тот случай, когда государство имеет право экономить.

Андрей ШИПКО

народный депутат Украины

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