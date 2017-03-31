|
В Украине / Андрей ШИПКО: Министерство экономии на нашем здоровье? (Сегодня, 09:01)
У меня складывается впечатление, что министерство здравоохранения, одно из важнейших министерств, от работы которого зависят наши с вами здоровье и жизни, превратили в министерство уменьшения численности населения Украины.
Прошло почти восемь месяцев, как обязанности министра здравоохранения Украины занимает американка Ульяна Супрун. За это время госпожа Супрун успела отметиться в нескольких скандалах, проявить полное неуважение к врачам и шокировать всех жесткими, я бы даже сказал – бесчеловечными, заявлениями.
Например, по словам Супрун, в Украине больше не будут продлевать государственную программу «Онкология», потому что теперь главный приоритет министерства — концентрация не лечении уже заболевших, а на профилактике опасных заболеваний.
При этом достаточно открыть интернет и посмотреть мировую статистику: количество раковых заболеваний растёт во всём мире, в том числе в Европе и Америке, где профилактическая работа поставлена на высшем уровне. Но почему-то украинцев, которых настигла беда, минздрав собирается оставить один на один с болезнью.
Выходит, человеческие жизни для чиновников минздрава – бездушные цифры статистики, и для них «потерять» несколько миллионов человек населения – не проблема. Иначе как объяснить тот факт, что реформирование медицины сводится к сокращению количества врачей и финансирования больниц?
В минздраве постоянно говорят об экономии и эффективности – красивые слова, не спорю. Экономия: некоторые больницы просто не получат финансирование. Да, их не закроют, но как вас будет лечить врач без зарплаты? Эффективность: в машине скорой помощи к вам приедет не врач, а парамедик – человек, закончивший курсы, и его задача не оказать помощь, а отвезти в больницу. Да, по нашим украинским дорогам. И если кого довезти не успели, что ж, зато – эффективность.
А проваленные министерством закупки медикаментов? «Хотели как лучше», «боролись с коррупцией», «использовали более эффективные модели закупок» - в итоге государственные деньги давно уплачены, а миллионы украинцев по сей день остаются без жизненно необходимого им лечения!
А ведь главный принцип врача – «не навреди». И я не знаю, почему «команда мадагаскарских пингвинов», так называют себя сами сотрудники министерства, считает, что на них это правило не распространяется. Да, украинская медицина крайне нуждается в реформировании и оптимизации. Особенно сегодня, когда Украине так тяжело. Но не за счёт человеческих жизней.
Сегодня минздрав рисует красивые картинки реформированного будущего, но вы не услышите от них, какой ценой и каким образом этого будущее будут достигать. У них просто нет плана, «дорожной карты» реформ.
Вот почему я занимаю следующую позицию:
– нельзя проводить никакие структурные изменения, пока народу Украины и медицинской общественности не покажут чёткий и понятный план реформирования; мы должны знать, чем жертвуем и что получаем взамен;
– громады и регионы должны получить от МОЗ и правительства гарантии того, что финансирование медицины не будет уменьшено;
– медики должны иметь гарантии сохранения рабочих мест, и сохранения работы, соответствующей их квалификации;
– основным принципом медреформы должно стать соблюдение интересов людей, а не чиновников и государства: любой гражданин Украины должен иметь возможность получать необходимую своевременную медицинскую помощь по месту жительства.
Без соблюдения этих принципов министерские планы по медреформе иначе, как, как антинародными, не назовёшь. Ведь жизнь и здоровье людей – не тот случай, когда государство имеет право экономить.
Андрей ШИПКО
народный депутат Украины
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:
В контакте, twitter, facebook, Однокласники, Google +, Мой мир, livejournal, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 0 » Комментариев:0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
Всего на сайте: 37
Пользователей: 1
Гостей: 36
|
На правах рекламмы Полезно
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...
Горячая линия
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Спорт Живая лента всего мира
Команда Федерации Тайкан Каратэ приняла участие в Чемпионате Украины среди школьников по Рукопашному бою
Команда Федерации Тайкан Каратэ приняла участие в Чемпионате Украины среди школьников по Рукопашному бою, который проходил в городе Киев 26 марта 2017 года. Данное мероприятие впервые проводилось по линии министерства образования.
Показать все теги