Цитата: Максим

Поверніть русскоязичного, він гарна людина, завжди свіжий погляд

Свіжий погляд на що?Параноя, яка оводіла цого суб'єкта, вже преходить в шизофренію! (Докажіть зворотнє)Наводжу приклади параної: Так званий Русскоязічній излагает:"Если раньше в темное время суток опасно было выйти из дому то сейчас и днем не везде можно ходить. В Никополе катастрофическая ситуация! Хищников на улицах развелось столько, что людям скоро места не останется! На людей бросаются и те, что с чипами, и те, что без них."Це те мариво, що переслідує "РУСКОЯЗІЧНОГО"Запитання: Хто небуть бачив, як на "русскоязычного" напала хочаби якась Моська? НІ?Но,по именно этому "свежему погляду "На него набрасываются ХИЩНИКИ везде, даже на параше (сортир - по-путински)