Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Поверніть русскоязичного, він гарна людина, завжди свіжий погляд
Свіжий погляд на що? Параноя, яка оводіла цого суб'єкта, вже преходить в шизофренію! (Докажіть зворотнє) Наводжу приклади параної: Так званий Русскоязічній излагает: "Если раньше в темное время суток опасно было выйти из дому то сейчас и днем не везде можно ходить. В Никополе катастрофическая ситуация! Хищников на улицах развелось столько, что людям скоро места не останется! На людей бросаются и те, что с чипами, и те, что без них."
Це те мариво, що переслідує "РУСКОЯЗІЧНОГО" Запитання: Хто небуть бачив, як на "русскоязычного" напала хочаби якась Моська? НІ? Но,по именно этому "свежему погляду "На него набрасываются ХИЩНИКИ везде, даже на параше (сортир - по-путински)
Сделать так , чтобы сессии городского совета ПРОСТО транслировались в прямом эфире и их можно было смотреть через интернет..., никак ни у кого не получается в течении многих лет... И люди бы знали, что есть кто...и выступления многих были бы ответственней... да и я бы шутил поменьше..... Но....пока не получается .....
Я также не согласен с удалением в читатели Русскоязычного бандеровца. Умные вещи глаголил, но в какой то момент с собаками пошёл вразрез с мнением владельца сайта. Бан. Усматриваютя тенденции, которые начали проявляться в гос-ве. Печально, что сайт города Никополь, который был своеобразным форумом города начал ограничивать инакомыслие. Чисто моё мнение из наблюдения.
А где же дальше?! :(... Как Рыбаков А.М. и Донец С.М. топили Наблюдательный общественный совет, а А.П. Фисак немножечко для вида упирался ? :)) А так, пол видео настраивали не дешёвую систему голосования и это почти каждое заседание так..И только слышны выкрики Александра Михайловича " Куда деньги дели?" , видно там обошлось без него... И Виктор не удачно поставил камеру: очень знакомый громкий голос одной правозащитницы перекрывал даже микрофон мэра! :))
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Команда Федерации Тайкан Каратэ приняла участие в Чемпионате Украины среди школьников по Рукопашному бою, который проходил в городе Киев 26 марта 2017 года. Данное мероприятие впервые проводилось по линии министерства образования.
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305