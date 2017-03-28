Правоохоронці Покрова під час обшуку у місцевого мешканця вилучили 46 сліп-пакетів з амфетаміном (фото)

Під час санкціонованого судом обшуку в автомобілі «Daewoo» у 29-річного жителя м. Покров поліцейські виявили синтетичний наркотик «амфетамін».
24 березня під час обшуку оперативники кримінальної поліції Покровського ВП виявили та вилучили 46 поліетиленових сліп-пакетів з білою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на синтетичний наркотик «амфетамін». Наразі вилучене направлене на експертизу. Чоловік пояснив поліцейським, що наркотичну речовину зберігав для власного вжитку. Де купив наркотик, чоловік сказати відмовився.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), що карається обмеженням волі на строк до 3-х років або позбавленням волі на той самий строк.
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Вирішили, що коли маєте відношеня до влади на посаді "радника, чі помічника". то Ви заодно з владою за знищеня беспритульних тварин. Співчуваю, неприемна інтерпритація. Як кажуть чули дзвін, та не знають де він, але місцеві чітачі знають Вашу позицію по цьому питаню.
Да, Виктор! Тебя же и назвали доктор ЗЛО! :)) Ох и колеги у тебя! :))
Сам в шоке.Почему начал заикаться. Я ведь не слышал ка они меня представили просто по тональности понял. А потом уж прослушал и ....
Цитата: Русскоязычный бандеровец
Так бы людей защищали. На фронте гибнут каждый день и никому дела нет - просто статистика. А тут за из-за псин сраных всполошились.
Русскоязычный бандеровец обратите внимание верхний "всполошившийся" комментатор Копчик С. - был на фронте. Я не воевал но, сказать что не помогал как волонтер и не был в АТО как военкор ни кто не сможет. А Вы Русскоязычный бандеровец? Просто тролите? Или имеете что сказать. Только не в коментах под этой темой, пожалуйста. А раскройте нам свои мысли отдельным материалом представившись для начала именем не фековым.
Слово-то какое громкие - убийство. Так бы людей защищали. На фронте гибнут каждый день и никому дела нет - просто статистика. А тут за из-за псин сраных всполошились. Еще президенту петицию бы написали. Когда волков отстреливают охотники чтобы их популяция не росла то никто не говорит про убийства. Просто так нужно. А то что собак в городе развелось немерено и что людям пройти скоро невозможно будет - об этом никто не говорит. Когда голодная псина в очередной раз кусает ребенка на детской площадке - зоозащитники стараются это замять, мол, сам виноват и родители его виноваты. Чего он там ходил и руками размахивал, собачку пугал. Надо было покормить ее, поговорить с ней о погоде, поцеловать ее в задницу. Глядишь и не укусила бы. А лучше вообще не подходить к ней на 10 м. У них же псины - священные животные. А люди - мусор, мешающий жить этим священным животным. Только эти собаколюбы забыли что сами вообще-то относятся к роду человеческому, а не собачьему и что их детей тоже могут бродячие псины загрызть. А может у них и детей нет. Главное-то в их жизни - это собаки.
А ведь для перехода в статус стран "первого мира" нужна такая малость - построить живодёрню, да что там тратиться - травить всё живое на улице на глазах у детей!
Нет. Нужно просто убрать бродячих хищников с улиц. Чтобы они не кусали ни детей ни взрослых. И чтобы не приходилось через интернет покупать потом вакцину от бешенства, которой государство обеспечивать граждан не желает. И лично мне все равно куда потом этих животных денут. Можно в собачники если деньги бюджетные девать некуда, можно на мыло. Это мне уже не интересно. Кроме того я считаю неприемлемым тот факт что бродячие животные(кошки и собаки) спариваются посреди улицы на глазах у детей. А стерилизовать с таким бездарным мэром их будут еще не один десяток лет. Кроме того стерилизация все равно не решит вопрос безопасности граждан. Собаки все равно разносят заразу и все равно бросаются на людей т.к. защищают территорию и хотят жрать. У кошек есть преимущество - они не бросаются на людей. Но также разносят инфекцию. Так давайте определимся, государство для людей или для животных?
Пришло людей немного. В исполком с животными запускать их не имели права. Это еще раз говорит что власти в городе нет и мэр не на своем месте. Бардак полный. Так а до чего договорились так и непонятно. Никакого решения нет? Я согласен с людьми в том, что мэр самый бездарный и беспомощный за всю историю города как и его окружение вроде "незаменимого" Донца и Осадчего(который с ОССБ справится не смог, а ему горавтодор доверили, слава Богу что уволен и не важно по какой причине). Видимо, если воровать не умееешь сам то надо понабирать "команду УХ". А сам двух слов не свяжет. Сразу и спалился что дело не в карантине. А нельзя теряться перед толпой. Ну да пес с ним. Я придерживаюсь популярного в городе мнения что карантин объявлялся ради АТБ и Варуса. Чтобы люди не могли сами продавать мясо. А насчет собак, то почему то принесли активисты не бродячих, а домашних, о которых речь вообще не шла. Насчет отравления, следить надо за домашними животными чтобы не жрали всякую гадость. А насчет бродячих собак опять-таки были неадекватные предложения. Что их нельзя убивать и, как я понял, содержать в приюте все время тоже нельзя. А что? Стерилизовать и выпускать? Это бред. Ни в одной цивилизованной европейской стране бродячие животные не разгуливают среди людей. Это антисанитария и источник повышенной опасности для людей. И мнение нескольких невменяемых дамочек не должно восприниматься как мнение всей громады. Они требовали отдать им собак из приюта. Хотели их усыновить, удочерить? Это ж их "дети". Да пусть забирают, но содержать дома и выводят гулять на поводке и в наморднике. А о бродячих псинах размером с коня, которые сбиваются в своры и нападают среди уже даже днем на людей речь почему-то не шла. Мне все равно что с ними будет: убьют их, отловят и будут содержать в приюте, найдут им хозяев или на мыло отправят. НО НА УЛИЦАХ ИХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Это должно стать аксиомой. Украина должна перестать быть страной третьего мира, где как в том американском фильме первое что увидят туристы - бездомную собаку с человеческой кистью в зубах. Надо себя уважать. В любом обществе есть всякие баптисты, зоошизы, нудисты и пр. Но это не значит что нужно идти на поводу и входить в крайности - разрешать жертвоприношения, прогулки голяком по городу или превращать Никополь в собачий город, где нормальным людям скоро места не останется. А потом эти голодные псы и своих "адвокатов" сожрут. И мер что-то там говорил о помощи громады в содержании приюта. Так вот громада помогает - платит налоги. В городе профицит бюджета. Меньше надо тырить по карманам. И убрать Донца от управления городом, а то это уже смешно. Или может им еще на ремонт дорог скинуться, а то бабла не хватает? Лященко хорошо выступил. Много правильных вещей сказал. Но надо было это говорить не сейчас, а во время выборов и валить не только Старуна, которому, конечно не место в кресле мэра, а и предлагать что-то свое, бороться за голоса избирателей. А снявшись с выборов он просто таким образом, получается, помог Фисаку стать мэром(т.к. альтернативы не оставил) и теперь сам же его критикует. Хотя было ясно каким он будет мэром и что всех ждет. И вот результат - наш мэр вроде задумал хоть что-то полезное - избавить город от бродячей нечисти, но и это оказался не способен реализовать. Это ж не деревья на центральных улицах уродовать. Тут надо твердость духа проявить, а не идти на поводу у сотни собачников.
Ну что же, программа уничтожения в действии, используя людскую лень и недостачу морали. При этом косят под науку--эксперименты над людьми начинаются с собак, потом доктор Менгеле переносит их на детей, а там привыкают крушить все живое подряд, не задумываясь, мол, война и некогда задумываться.
Респект Константину Дмитровичу і іншим представникам громади. Побачів громаду в дії і недолугий захис Фісакової "команди" свого очільника, такі б дії громади по ремонту доріг і другим міським проблемним питаням, то така активність принесла б місту тільки користь. Це крижаний душ і для депутатського корпусу. Андрій Петрович не може спілкуватись з громадою, це не в період виборів роздавати обіцянки, а це конкретна розмова з виборцями. Сам набрав собі команду, а тепер, свою безвідповідальність і некомпетентність перекладає на підлеглих. З часу офіційного початку карантину влада не оволоділа досконально інструкцією і правилами при проведеня карантину. Приемно, що представники громади володіють державною мовою на відміну від представників влади. Заслуговує на увагу виступ депутата Піддубного на відміну від самого Фісака і його замів. Підводячі риску думаю, що основний "шатун" в місті Андрій петрович.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Команда Федерации Тайкан Каратэ приняла участие в Чемпионате Украины среди школьников по Рукопашному бою, который проходил в городе Киев 26 марта 2017 года. Данное мероприятие впервые проводилось по линии министерства образования.
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