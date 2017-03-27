Если дом "трещал" то теперь может рухнуть. Кто ответит? (видео) 

Вхождение в здание Горсовета удивило. Это здание городской громады, содержится за деньги никопольчан и зарплату выплачивают с налогов горожан.

Хорошо подмечено про Цирк.. Странно разрешать завозить зверинец во время карантина.

Кто подскажет про молодых людей с надписями национальный корпус: это кто?

Директора КП Автодора, Осадчего уволить хотели ещё месяц назад и увольнение не связано с собаками явно.

Часто звучит фамилия Донца. Не знаю каким он там боком, но видно в курсе..Хотите убрать депутата, соберите триста подписей и всё.. Думаю что подписей будет больше :))

По уничтожению собак: Если есть алгоритм действий согласно Постанавления то,:

1. Надо его было опубликовать в начале карантина.

2. Огласить четкий план и все мероприятия по карантину

3. Создать учёт бездомных собак.

4. От имени городской власти написать заявления в полицию по факту отравления собак. ( не хотят, значит причастны)

5. Опубликовать отчет о работе приюта собачника.

Далее: Почему если надо было уничтожать собак, это решили делать после карантина? Где логика.. Это мероприятие должно было быть в первых днях карантина и только в районе очага инфекции.

Я более года назад предлагал поставить директором приюта общественника из общества защиты животных. Не было бы проблем с приютом для животных сегодня.

А по приюту много было вопросов у А.П.Фисака до его назначения, но он забыл про это, как только сел в кресло.

Вопросов сейчас масса: Почему деньги с бюджета идут, а собак кормят волонтеры? Почему пустые вальеры? Почему они пустые даже во время карантина?!!! Вот это и есть преступление!

Вывод один: распил денег выделенных на содержание приюта. Пока там не будет директором - порядочный , выбранный общественностью человек, порядка не будет! Надо добиваться этого!

Что сейчас возможно сделать:

Подать иски в суд по всем фактам.. Написать заявления в полицию и прокуратуру. И, кстати по факту сжигания собак не в яме Бекарра, а в открытом грунте

Требовать уволить директора Приюта и назначить выбранного общественностью человека.

Создать центр защиты животных ( на базе уже существующих) в прессе опубликовать контакты, что бы все могли сообщать факты уничтожения животных.