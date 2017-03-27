Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Жизнь города / Митинг Никопольчан в защиту животных (полное видео) (Сегодня, 13:56)

 Митинг Никопольчан в защиту животных (полное видео)
Митинг Никопольчан в защиту животных (полное видео)


  • 100
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:

В контактеtwitterfacebookОднокласникиGoogle +Мой мирlivejournalКанал на youtube

 
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 288 » Комментариев:1

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • В Никополе будут убиты все бездомные собаки и бродячие и из питомника. Надеюсь карма "Царей Природы" не заставит ждать (фото, видео)
  • В продолжение к митингу: Верните газ и электроэнергию народу (фото, видео)
  • Митинг Никопольчан. Обращение к облэнерго, НРЭС и городской власти: - Мы умираем, холодно, как приготовить кушать? (фото, видео)
  • Митинг в Никополе 26.01.2014 (видео)
  • Показательные выступления лошадей и собак в Никополе
    • Hаписал: Сегодня, 15:05 Копчик С., Комментариев: 2963, Новостей: 42 Пользователь offline
    Вхождение в здание Горсовета удивило. Это здание городской громады, содержится за деньги никопольчан и зарплату выплачивают с налогов горожан.
    Хорошо подмечено про Цирк.. Странно разрешать завозить зверинец во время карантина.
    Кто подскажет про молодых людей с надписями национальный корпус: это кто?
    Директора КП Автодора, Осадчего уволить хотели ещё месяц назад и увольнение не связано с собаками явно.
    Часто звучит фамилия Донца. Не знаю каким он там боком, но видно в курсе..Хотите убрать депутата, соберите триста подписей и всё.. Думаю что подписей будет больше :))
    По уничтожению собак: Если есть алгоритм действий согласно Постанавления то,:
    1. Надо его было опубликовать в начале карантина.
    2. Огласить четкий план и все мероприятия по карантину
    3. Создать учёт бездомных собак.
    4. От имени городской власти написать заявления в полицию по факту отравления собак. ( не хотят, значит причастны)
    5. Опубликовать отчет о работе приюта собачника.
    Далее: Почему если надо было уничтожать собак, это решили делать после карантина? Где логика.. Это мероприятие должно было быть в первых днях карантина и только в районе очага инфекции.
    Я более года назад предлагал поставить директором приюта общественника из общества защиты животных. Не было бы проблем с приютом для животных сегодня.
    А по приюту много было вопросов у А.П.Фисака до его назначения, но он забыл про это, как только сел в кресло.
    Вопросов сейчас масса: Почему деньги с бюджета идут, а собак кормят волонтеры? Почему пустые вальеры? Почему они пустые даже во время карантина?!!! Вот это и есть преступление!
    Вывод один: распил денег выделенных на содержание приюта. Пока там не будет директором - порядочный , выбранный общественностью человек, порядка не будет! Надо добиваться этого!
    Что сейчас возможно сделать:
    Подать иски в суд по всем фактам.. Написать заявления в полицию и прокуратуру. И, кстати по факту сжигания собак не в яме Бекарра, а в открытом грунте
    Требовать уволить директора Приюта и назначить выбранного общественностью человека.
    Создать центр защиты животных ( на базе уже существующих) в прессе опубликовать контакты, что бы все могли сообщать факты уничтожения животных.
    • -1

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    В контакте

    twitter

    facebook

    Однокласники

    Google +

    Мой мир

    livejournal

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
  • ШТАБ БЛОКАДИ ВИМАГАЄ У ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ОПРИЛЮДНЕННЯ ВСІХ ДОКУМЕНТІВ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
  • ТРЕХЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ АННЕКСИИ КРЫМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
  • Обвиняемый в смертельном ДТП, где погибли две девушки, задержан с автоматом Калашникова, пистолетом Макарова и боеприпасами (видео)
  • Александр Рыбаков: А может....нужна Блокада ....пунктов нелегального приема металлолома, пока кто-то не погиб ????
  • И вновь о дорогах: Так почему же вымыло асфальт?
  • Так кто же к нам приезжал 25.02., и на какой съезд? Казаков или "Консервов"? (видео)
  • Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль (фото, видео)
  • Продолжаем о дорогах. Некрасова тоже будут делать в счет гарантийных обязательств
  • Редакция газеты "ГОРОД Никополь" под круглосуточным видеонаблюдением
    • • Обзоры
    Виктор Артеменко: Постепенно восстанавливаю ВСЕ контакты
    Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п.  Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов. 
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 59
    Пользователей: 2
    Гостей: 57
    Максим Жека
    • Календарь
    «    Март 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 
    • Архив
    Март 2017 (69)
    Февраль 2017 (80)
    Январь 2017 (78)
    Декабрь 2016 (105)
    Ноябрь 2016 (120)
    Октябрь 2016 (112)
    На правах рекламмы Полезно
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями. 
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Копчик С. 27.03.2017
      Митинг Никопольчан в защиту жи ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Вхождение в здание Горсовета удивило. Это здание городской громады, содержится за деньги никопольчан и зарплату выплачивают с налогов горожан.
      Хорошо подмечено про Цирк.. Странно разрешать завозить зверинец во время карантина.
      Кто подскажет про молодых людей с надписями национальный корпус: это кто?
      Директора КП Автодора, Осадчего уволить хотели ещё месяц назад и увольнение не связано с собаками явно.
      Часто звучит фамилия Донца. Не знаю каким он там боком, но видно в курсе..Хотите убрать депутата, соберите триста подписей и всё.. Думаю что подписей будет больше :))
      По уничтожению собак: Если есть алгоритм действий согласно Постанавления то,:
      1. Надо его было опубликовать в начале карантина.
      2. Огласить четкий план и все мероприятия по карантину
      3. Создать учёт бездомных собак.
      4. От имени городской власти написать заявления в полицию по факту отравления собак. ( не хотят, значит причастны)
      5. Опубликовать отчет о работе приюта собачника.
      Далее: Почему если надо было уничтожать собак, это решили делать после карантина? Где логика.. Это мероприятие должно было быть в первых днях карантина и только в районе очага инфекции.
      Я более года назад предлагал поставить директором приюта общественника из общества защиты животных. Не было бы проблем с приютом для животных сегодня.
      А по приюту много было вопросов у А.П.Фисака до его назначения, но он забыл про это, как только сел в кресло.
      Вопросов сейчас масса: Почему деньги с бюджета идут, а собак кормят волонтеры? Почему пустые вальеры? Почему они пустые даже во время карантина?!!! Вот это и есть преступление!
      Вывод один: распил денег выделенных на содержание приюта. Пока там не будет директором - порядочный , выбранный общественностью человек, порядка не будет! Надо добиваться этого!
      Что сейчас возможно сделать:
      Подать иски в суд по всем фактам.. Написать заявления в полицию и прокуратуру. И, кстати по факту сжигания собак не в яме Бекарра, а в открытом грунте
      Требовать уволить директора Приюта и назначить выбранного общественностью человека.
      Создать центр защиты животных ( на базе уже существующих) в прессе опубликовать контакты, что бы все могли сообщать факты уничтожения животных.
    • AG55 27.03.2017
      "Он Вам не Димон" (видео) (1)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Холодильник-телевизор 1:1
    • Русскоязычный бандеровец 27.03.2017
      В Никополе будут убиты все без ... (27)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: wizao
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Больше всего меня удивляет что никто не вышел и не выступил в защиту тополей по ул. Электрометаллургов(8 квартал - автовокзал), которые были безжалостно изуродованы коммунальщиками по приказу городской власти.
      Не знаю, бываете ли Вы в Днепре, тем более бывали ли там лет так 20 тому. Так вот, проспект Кирова был весь усажен старыми деревьями (садили давно, вот и выросли). Когда я в очередной раз приеход в Днепр, я был в шоке, картина такая, как по Электрометаллургов. Через пару лет это был проспект-красавец. И это не единственный пример омоложения зеленых насаждений таким способом. Так что посмотрим что будет через пару лет.
      Кстати, в Днепре ничем спилы не замазывали, дерево само способно защитить себя, если конечно мы не вмешаемся в этот процесс.
      Суважением, wizao.

      Это не тот вид тополей, который можно так "омолаживать". А насчет само себя защитит, то только не в том случае. когда обрубили ствол до середины и все ветки. Посмотрите на деревья, спиленные раньше подобным образом. Хотя бы в районе 9 школы. Сейчас пока нет листьев это видно. Они вроде и растут, но у них с места среза вниз белые пятна по стволам пошли. Засыхают постепенно. И ветки молодые тоже через год-другой засохнут.
    • Палыч 26.03.2017
      В Никополе будут убиты все без ... (27)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Интересно, как это у придурков в Европе нет проблемы бродячих собак, да и самих собак таких нет? Или наши придурки на две головы выше, чтобы просто перенять их опыт? А для умников типа Музыченко довожу до сведения, что собаки, кошки, лошади, пчелы и женщины и пр. состоят в естественной пищевой цепочке мира, кого из них исключишь--все помрем. А колорады--нет, не числятся! Можете их давить, хоть здесь, хоть в АТО.
    • wizao 26.03.2017
      В Никополе будут убиты все без ... (27)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Больше всего меня удивляет что никто не вышел и не выступил в защиту тополей по ул. Электрометаллургов(8 квартал - автовокзал), которые были безжалостно изуродованы коммунальщиками по приказу городской власти.
      Не знаю, бываете ли Вы в Днепре, тем более бывали ли там лет так 20 тому. Так вот, проспект Кирова был весь усажен старыми деревьями (садили давно, вот и выросли). Когда я в очередной раз приеход в Днепр, я был в шоке, картина такая, как по Электрометаллургов. Через пару лет это был проспект-красавец. И это не единственный пример омоложения зеленых насаждений таким способом. Так что посмотрим что будет через пару лет.
      Кстати, в Днепре ничем спилы не замазывали, дерево само способно защитить себя, если конечно мы не вмешаемся в этот процесс.
      Суважением, wizao.
    • Русскоязычный бандеровец 25.03.2017
      В Никополе будут убиты все без ... (27)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Рынки стихийные в угоду АТБ разгонять

      На сьогодні стихійний ринок нормальне явище, людей поставили за межу бідності, популістська зарплатня у 3200 гірша ніж 1300, бо при 1300 люди отримували і субсидії, і допомоги, тепер не буде ні того ні іншого, тож і виносять домашній крам аби ще й сьогодні було що поїсти, та за що хлібину купити, бо окрім городини потрібно ще й хлібця їсти.
      а піти на ринок теж не можуть, бо плата за місце така що людина не впевнена чи вона хоч відіб'є ту плату, не говорячи вже про зиск.
      як хочуть поганяти, то нехай поганяють лотки які торгують просто неба в пилюці та багнюці туберкульозно-дизентерійно-стафілококовим печивом та цукерками, та наливайки, яких по три штуки на кожному розі. Наливайки змагаються з аптеками за кількість.
      Відображенням сьогодення є кількість ломбардів, теж по три штуки на сотку, люди на межі зубожіння, а ми собак годуємо по 25 на день, а дитина в садочку обходиться обходиться батькам майже 500 грн на місяць.
      я не проти собак, я люблю і собак і котів, але є межа.
      Собачники домашніх собачок більшістю знахабніла, водять бійцівські породи по місту без намордника, та й часто й з повідка спускають.

      За свій мінус вибачаюся. Мабуть, не побачив що слово в лапках. Я також не маю нічого проти тварин коли вони у господаря на повідку або десь в лісі мешкають. А хижаків на вулицях міст немає в жодній розвиненій країні. Це антисанітарія і небезпека для людей. Одразу відловлюють. І ніде такого немає щоб з притулку тварину випускали на вулицю. Їй або шукають господаря або присипляють. І це є не жорстокістю, а навпаки гуманним ставленням. Хворі та голодні собаки чи коти не повинні жити на вулиці поруч з людьми. Треба і нам стати з часом цивілізованою країною. Але зараз в умовах війни і бідності не час витрачати бюджентні гроші на безпритульних тварин. Треба пам'ятати що СПЕРШУ ЛЮДИНА, А ПОТІМ ТВАРИНА. А в нас люди з голоду вмирають поки гроші витрачають на собачі притулки.
    • Василий 25.03.2017
      В Никополе будут убиты все без ... (27)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Рынки стихийные в угоду АТБ разгонять

      На сьогодні стихійний ринок нормальне явище, людей поставили за межу бідності, популістська зарплатня у 3200 гірша ніж 1300, бо при 1300 люди отримували і субсидії, і допомоги, тепер не буде ні того ні іншого, тож і виносять домашній крам аби ще й сьогодні було що поїсти, та за що хлібину купити, бо окрім городини потрібно ще й хлібця їсти.
      а піти на ринок теж не можуть, бо плата за місце така що людина не впевнена чи вона хоч відіб'є ту плату, не говорячи вже про зиск.
      як хочуть поганяти, то нехай поганяють лотки які торгують просто неба в пилюці та багнюці туберкульозно-дизентерійно-стафілококовим печивом та цукерками, та наливайки, яких по три штуки на кожному розі. Наливайки змагаються з аптеками за кількість.
      Відображенням сьогодення є кількість ломбардів, теж по три штуки на сотку, люди на межі зубожіння, а ми собак годуємо по 25 на день, а дитина в садочку обходиться обходиться батькам майже 500 грн на місяць.
      я не проти собак, я люблю і собак і котів, але є межа.
      Собачники домашніх собачок більшістю знахабніла, водять бійцівські породи по місту без намордника, та й часто й з повідка спускають.
    • Василий 25.03.2017
      В Никополе будут убиты все без ... (27)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      якийсь бовдур, а то й не один поставили мені кілька мінусів. я ж пишу що їх трішечки "підрізвли", це й означає що їм гаплик, не зразу, поступово
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Но вот почему-то кажется что обрезали их таким варварским способом умышленно чтобы потом срубить полностью

      так воно і робиться
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Так срезали бы эти деятели себе уши и подождали бы пока отрастут, а потом проводили опыты с зелеными насаждениями. Сборище придурков, а не власть городская! Превратили центральную улицу в кунсткамеру.

      )))))
    • Русскоязычный бандеровец 25.03.2017
      В Никополе будут убиты все без ... (27)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Музыченко
      Работы выполняло "Днепроблэнерго" . Это не коммунальное предприятие .

      Работы производили работники Никопольских ВЭС. Тополя растут в охранной зоне высоковольтной линии. На обрезку деревьев у городской власти даже разрешение не нужно спрашивать.

      Без мэра в городе ничего не делается. Это наши сегодняшние реалии. Почему-то при других мэрах им слегка ветки подрезали чтобы они ничего не зацепили. И пока проблем не возникало. Тем более они наклонены были в сторону дороги и опасности для тех линий что расположены слева не представляли и никогда бы на них точно не упали. Просто пришел мэр от БэПэПэ. И порядок начал наводить. Только не там где нужно. Рынки стихийные в угоду АТБ разгонять, деревья уродовать, которые не он сажал. А дороги сделать нормально ума не хватило. И зебру рисовать после выборов перестали. На фига оно уже надо. Выборы через 5 лет. Может теперь хватит духу не слушать кучку маразматичных пенсионерок, которых просто еще за задницу вечером псины не грызли и хотя бы здесь завершить начатое - избавить город от бродячих хищников. А то вообще в актив записать нечего будет.
    • Русскоязычный бандеровец 25.03.2017
      В Никополе будут убиты все без ... (27)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Русскоязычный бандеровец

      Тогда вообще не пойму, чем им деревья помешали. Где там провода? Или они через десять лет собираются там что-то тянуть, а пока все повырубывали?

      від електрометалургів 29 і до підстанції на 8 кварталі йде лінія високої напруги, враховуючи те що деревам більше ніж 30 років і враховуючи їхню висоту (вище мережі), їх трішечки "підрізали".

      Их не подрезали, а уничтожили. Провода расположены левее и вообще никак не соприкасались с деревьями, которые были наклонены в сторону дороги и хотя и имели солидный возраст, но засыхать не собирались еще долго. Не один бездарный мэр бы сменился в нашем городе пока они бы только начали засыхать. Эколгия и так хреновая в городе. так они еще Серые тополя в таком возрасте не смогут "начать жизнь заново". Тем более что не оставили даже для смеха ни одной ветки. Просто голые обрубки стволов. Места среза не обработали. Хотя бы уже краской замазали. А теперь паразиты уничтожат эти деревья за несколько лет. О том что это выглядит уродливо на центральной улице я говорил и раньше. Но вот почему-то кажется что обрезали их таким варварским способом умышленно чтобы потом срубить полностью и продать как наверняка продали верхнюю спиленную часть. Такие схемы применяются во многих городах. Похоже что и у нас на это местные барыги от БПП подсели. А облэнерго могли просто нанять т.к. срезаны были не только тополя возле дороги, а и другие деревья возле типографии и больнички. И линии высококого напряжения там вообще ни при чем. Срезали все что можно продать. Но не под корень чтобы закон не нарушать. Вроде и не срубили, а подрезали. Мол, это мы их омолодили. Так срезали бы эти деятели себе уши и подождали бы пока отрастут, а потом проводили опыты с зелеными насаждениями. Сборище придурков, а не власть городская! Превратили центральную улицу в кунсткамеру.
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Поздравляю Всех женщин с праздником 8 Марта!
    Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Турнир по самбо памяти Ивана Тихоновича Дубовика
    25 марта, в Никополе состоялся турнир по самбо памяти Заслуженного тренера Украины, Мастера Спорта СССР, Почетного гражданина Никополя, Ивана Тихоновича Дубовика.
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, помощь, реклама, референдум, реформа, рпл, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305