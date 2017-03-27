"Он Вам не Димон" (видео) 

Цитата: wizao

Цитата: Русскоязычный бандеровец

Больше всего меня удивляет что никто не вышел и не выступил в защиту тополей по ул. Электрометаллургов(8 квартал - автовокзал), которые были безжалостно изуродованы коммунальщиками по приказу городской власти.

Не знаю, бываете ли Вы в Днепре, тем более бывали ли там лет так 20 тому. Так вот, проспект Кирова был весь усажен старыми деревьями (садили давно, вот и выросли). Когда я в очередной раз приеход в Днепр, я был в шоке, картина такая, как по Электрометаллургов. Через пару лет это был проспект-красавец. И это не единственный пример омоложения зеленых насаждений таким способом. Так что посмотрим что будет через пару лет.

Кстати, в Днепре ничем спилы не замазывали, дерево само способно защитить себя, если конечно мы не вмешаемся в этот процесс.

Суважением, wizao.

Это не тот вид тополей, который можно так "омолаживать". А насчет само себя защитит, то только не в том случае. когда обрубили ствол до середины и все ветки. Посмотрите на деревья, спиленные раньше подобным образом. Хотя бы в районе 9 школы. Сейчас пока нет листьев это видно. Они вроде и растут, но у них с места среза вниз белые пятна по стволам пошли. Засыхают постепенно. И ветки молодые тоже через год-другой засохнут.