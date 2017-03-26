Турнир по самбо памяти Ивана Тихоновича Дубовика

Цитата: Василий

Цитата: Русскоязычный бандеровец

Тогда вообще не пойму, чем им деревья помешали. Где там провода? Или они через десять лет собираются там что-то тянуть, а пока все повырубывали?

від електрометалургів 29 і до підстанції на 8 кварталі йде лінія високої напруги, враховуючи те що деревам більше ніж 30 років і враховуючи їхню висоту (вище мережі), їх трішечки "підрізали". від електрометалургів 29 і до підстанції на 8 кварталі йде лінія високої напруги, враховуючи те що деревам більше ніж 30 років і враховуючи їхню висоту (вище мережі), їх трішечки "підрізали".

Их не подрезали, а уничтожили. Провода расположены левее и вообще никак не соприкасались с деревьями, которые были наклонены в сторону дороги и хотя и имели солидный возраст, но засыхать не собирались еще долго. Не один бездарный мэр бы сменился в нашем городе пока они бы только начали засыхать. Эколгия и так хреновая в городе. так они еще Серые тополя в таком возрасте не смогут "начать жизнь заново". Тем более что не оставили даже для смеха ни одной ветки. Просто голые обрубки стволов. Места среза не обработали. Хотя бы уже краской замазали. А теперь паразиты уничтожат эти деревья за несколько лет. О том что это выглядит уродливо на центральной улице я говорил и раньше. Но вот почему-то кажется что обрезали их таким варварским способом умышленно чтобы потом срубить полностью и продать как наверняка продали верхнюю спиленную часть. Такие схемы применяются во многих городах. Похоже что и у нас на это местные барыги от БПП подсели. А облэнерго могли просто нанять т.к. срезаны были не только тополя возле дороги, а и другие деревья возле типографии и больнички. И линии высококого напряжения там вообще ни при чем. Срезали все что можно продать. Но не под корень чтобы закон не нарушать. Вроде и не срубили, а подрезали. Мол, это мы их омолодили. Так срезали бы эти деятели себе уши и подождали бы пока отрастут, а потом проводили опыты с зелеными насаждениями. Сборище придурков, а не власть городская! Превратили центральную улицу в кунсткамеру.