Турнир по самбо памяти Ивана Тихоновича Дубовика

25 марта, в Никополе состоялся турнир по самбо памяти Заслуженного тренера Украины, Мастера Спорта СССР, Почетного гражданина Никополя, Ивана Тихоновича Дубовика.
Этот человек стал настоящей легендой спорта в нашем городе. Сегодня в Никополе работает четыре тренера, которых вырастил Иван Тихонович. Среди его воспитанников заслуженные тренеры, мастера спорта, чемпионы. Турнир открывали Мэр Никополя Андрей Фисак, Почетный гражданин г. Никополя Александр Фельдман , представители городской власти , супруга , друзья и ученики И.Т. Дубовика .
Юные борцы из Никополя , Днепра, Кривого Рога, Желтых Вод, Марганца и других городов показали классную борьбу. По окончании турнира победители и призёры соревнований получили Кубки, медали , дипломы и наградные вымпелы . Спонсоры турнира :ВОО "Громадська Сила НИКОПОЛЬ " и
Благотворительный Фонд поддержки спорта Александра Рыбакова "Подробнее о турнире можно будет прочитать на следующей неделе в газете «Громадська сила НИКОПОЛЬ"
Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Интересно, как это у придурков в Европе нет проблемы бродячих собак, да и самих собак таких нет? Или наши придурки на две головы выше, чтобы просто перенять их опыт? А для умников типа Музыченко довожу до сведения, что собаки, кошки, лошади, пчелы и женщины и пр. состоят в естественной пищевой цепочке мира, кого из них исключишь--все помрем. А колорады--нет, не числятся! Можете их давить, хоть здесь, хоть в АТО.
Цитата: Русскоязычный бандеровец Больше всего меня удивляет что никто не вышел и не выступил в защиту тополей по ул. Электрометаллургов(8 квартал - автовокзал), которые были безжалостно изуродованы коммунальщиками по приказу городской власти. Не знаю, бываете ли Вы в Днепре, тем более бывали ли там лет так 20 тому. Так вот, проспект Кирова был весь усажен старыми деревьями (садили давно, вот и выросли). Когда я в очередной раз приеход в Днепр, я был в шоке, картина такая, как по Электрометаллургов. Через пару лет это был проспект-красавец. И это не единственный пример омоложения зеленых насаждений таким способом. Так что посмотрим что будет через пару лет. Кстати, в Днепре ничем спилы не замазывали, дерево само способно защитить себя, если конечно мы не вмешаемся в этот процесс. Суважением, wizao.
На сьогодні стихійний ринок нормальне явище, людей поставили за межу бідності, популістська зарплатня у 3200 гірша ніж 1300, бо при 1300 люди отримували і субсидії, і допомоги, тепер не буде ні того ні іншого, тож і виносять домашній крам аби ще й сьогодні було що поїсти, та за що хлібину купити, бо окрім городини потрібно ще й хлібця їсти. а піти на ринок теж не можуть, бо плата за місце така що людина не впевнена чи вона хоч відіб'є ту плату, не говорячи вже про зиск. як хочуть поганяти, то нехай поганяють лотки які торгують просто неба в пилюці та багнюці туберкульозно-дизентерійно-стафілококовим печивом та цукерками, та наливайки, яких по три штуки на кожному розі. Наливайки змагаються з аптеками за кількість. Відображенням сьогодення є кількість ломбардів, теж по три штуки на сотку, люди на межі зубожіння, а ми собак годуємо по 25 на день, а дитина в садочку обходиться обходиться батькам майже 500 грн на місяць. я не проти собак, я люблю і собак і котів, але є межа. Собачники домашніх собачок більшістю знахабніла, водять бійцівські породи по місту без намордника, та й часто й з повідка спускають.
За свій мінус вибачаюся. Мабуть, не побачив що слово в лапках. Я також не маю нічого проти тварин коли вони у господаря на повідку або десь в лісі мешкають. А хижаків на вулицях міст немає в жодній розвиненій країні. Це антисанітарія і небезпека для людей. Одразу відловлюють. І ніде такого немає щоб з притулку тварину випускали на вулицю. Їй або шукають господаря або присипляють. І це є не жорстокістю, а навпаки гуманним ставленням. Хворі та голодні собаки чи коти не повинні жити на вулиці поруч з людьми. Треба і нам стати з часом цивілізованою країною. Але зараз в умовах війни і бідності не час витрачати бюджентні гроші на безпритульних тварин. Треба пам'ятати що СПЕРШУ ЛЮДИНА, А ПОТІМ ТВАРИНА. А в нас люди з голоду вмирають поки гроші витрачають на собачі притулки.
На сьогодні стихійний ринок нормальне явище, людей поставили за межу бідності, популістська зарплатня у 3200 гірша ніж 1300, бо при 1300 люди отримували і субсидії, і допомоги, тепер не буде ні того ні іншого, тож і виносять домашній крам аби ще й сьогодні було що поїсти, та за що хлібину купити, бо окрім городини потрібно ще й хлібця їсти. а піти на ринок теж не можуть, бо плата за місце така що людина не впевнена чи вона хоч відіб'є ту плату, не говорячи вже про зиск. як хочуть поганяти, то нехай поганяють лотки які торгують просто неба в пилюці та багнюці туберкульозно-дизентерійно-стафілококовим печивом та цукерками, та наливайки, яких по три штуки на кожному розі. Наливайки змагаються з аптеками за кількість. Відображенням сьогодення є кількість ломбардів, теж по три штуки на сотку, люди на межі зубожіння, а ми собак годуємо по 25 на день, а дитина в садочку обходиться обходиться батькам майже 500 грн на місяць. я не проти собак, я люблю і собак і котів, але є межа. Собачники домашніх собачок більшістю знахабніла, водять бійцівські породи по місту без намордника, та й часто й з повідка спускають.
Работы выполняло "Днепроблэнерго" . Это не коммунальное предприятие .
Работы производили работники Никопольских ВЭС. Тополя растут в охранной зоне высоковольтной линии. На обрезку деревьев у городской власти даже разрешение не нужно спрашивать.
Без мэра в городе ничего не делается. Это наши сегодняшние реалии. Почему-то при других мэрах им слегка ветки подрезали чтобы они ничего не зацепили. И пока проблем не возникало. Тем более они наклонены были в сторону дороги и опасности для тех линий что расположены слева не представляли и никогда бы на них точно не упали. Просто пришел мэр от БэПэПэ. И порядок начал наводить. Только не там где нужно. Рынки стихийные в угоду АТБ разгонять, деревья уродовать, которые не он сажал. А дороги сделать нормально ума не хватило. И зебру рисовать после выборов перестали. На фига оно уже надо. Выборы через 5 лет. Может теперь хватит духу не слушать кучку маразматичных пенсионерок, которых просто еще за задницу вечером псины не грызли и хотя бы здесь завершить начатое - избавить город от бродячих хищников. А то вообще в актив записать нечего будет.
Тогда вообще не пойму, чем им деревья помешали. Где там провода? Или они через десять лет собираются там что-то тянуть, а пока все повырубывали?
від електрометалургів 29 і до підстанції на 8 кварталі йде лінія високої напруги, враховуючи те що деревам більше ніж 30 років і враховуючи їхню висоту (вище мережі), їх трішечки "підрізали".
Их не подрезали, а уничтожили. Провода расположены левее и вообще никак не соприкасались с деревьями, которые были наклонены в сторону дороги и хотя и имели солидный возраст, но засыхать не собирались еще долго. Не один бездарный мэр бы сменился в нашем городе пока они бы только начали засыхать. Эколгия и так хреновая в городе. так они еще Серые тополя в таком возрасте не смогут "начать жизнь заново". Тем более что не оставили даже для смеха ни одной ветки. Просто голые обрубки стволов. Места среза не обработали. Хотя бы уже краской замазали. А теперь паразиты уничтожат эти деревья за несколько лет. О том что это выглядит уродливо на центральной улице я говорил и раньше. Но вот почему-то кажется что обрезали их таким варварским способом умышленно чтобы потом срубить полностью и продать как наверняка продали верхнюю спиленную часть. Такие схемы применяются во многих городах. Похоже что и у нас на это местные барыги от БПП подсели. А облэнерго могли просто нанять т.к. срезаны были не только тополя возле дороги, а и другие деревья возле типографии и больнички. И линии высококого напряжения там вообще ни при чем. Срезали все что можно продать. Но не под корень чтобы закон не нарушать. Вроде и не срубили, а подрезали. Мол, это мы их омолодили. Так срезали бы эти деятели себе уши и подождали бы пока отрастут, а потом проводили опыты с зелеными насаждениями. Сборище придурков, а не власть городская! Превратили центральную улицу в кунсткамеру.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
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