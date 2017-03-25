Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилою).
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2016 року громадянин К, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині поваги до померлих та місць їх поховання, діючи з корисливих мотивів та з метою наживи, викрав з-під надгробних плит на місці поховань металеві труби та швелера, які реалізував до пункту прийому металобрухту. Крім того, в результаті своїх злочинних дій, спричинив моральні страждання родичам померлих.
Суд, враховуючи принципову позицію державного обвинувача, призначив громадянину К. покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки.
Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Больше всего меня удивляет что никто не вышел и не выступил в защиту тополей по ул. Электрометаллургов(8 квартал - автовокзал), которые были безжалостно изуродованы коммунальщиками по приказу городской власти. А тут такое рвение. И проявление такой ненависти к людям, также просто выполняющим распоряжение. Не удивлюсь, если(не дай Бог) в случае широкомасштабной войны с Россией оккупации Никополя вот эти граждане будут ходить и сдавать проукраински настроенных жителей города. Вот глядя на их лица и жесты не сомневаюсь что это именно тот самый контингент - "путинпамаги". И с такой же злобой и с такими же лицами вот такой же контингент в Донецке плевал и бил на параде наших пленных. Хотелось бы ошибаться, но редко это бывает.
Не могу не прокомментировать эти ужасные слова с видео: "Это мои дети". Какие дети? Люди из ума выжили. В стране война! Скольким людям не хватает на лекарства. А эти сумасшедшие с собаками носятся. Это просто смешно. Дети это их. Слов нет. А она не думает о тех, детях, которых погрызли им еще погрызут злобные хищники? Но не все в городе так думают как эти люди. И многих достало бездействие власти в этом вопросе. Если наконец дело сдвинется с мертвой точки то хоть одной проблемой станет меньше. И мне лично по фигу, как их будут утилизировать. Лишь бы сворами по улицам не бегали. Безопасность жителей города прежде всего. И хватит этого нытья!
Да неужели? Я не поверю пока не увижу. Могу нарваться на критику сердобольных любителей собак, но мне по барабану. И мнение свое выскажу. В нашем нездоровом обществе давно процветает культ бездомных животных. Но кошки хоть на людей не бросаются и не представляют опасности кроме тех, случаев, когда их кусают и заражают бешенством те же СОБАКИ. А бездомные псины(как впрочем и некоторые домашние, которых хозяева идиоты без намордников и поводков выгуливают на детских площадках) представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей. И я как здравомыслящий человек считаю необходимым в первую очередь обеспечить безопасность ЛЮДЕЙ. Если раньше в темное время суток опасно было выйти из дому то сейчас и днем не везде можно ходить. В Никополе катастрофическая ситуация! Хищников на улицах развелось столько, что людям скоро места не останется! На людей бросаются и те, что с чипами, и те, что без них. Стерилизация не лишает их чувства голода. И это нужно понять. И если здоровому человеку понадобиться несколько секунд чтобы с помощью подручных средств и ботинка успокоить голодную и злобную псину то что делать пожилому человеку, ребенку или человеку, скажем, на костылях? В том, что эти твари плодятся не по дням а по часам виноваты в первую очередь тупоголовые бабушки(вроде тех, что с иконами и портретами Сталина на наши БТРы на Донбассе прыгали), которые кормят возле подъездов всю эту нечисть. Даже могу привести пример. Когда в одном дворе на меня кидалась местная дворняга - старуха, сидевшая на лавочке, посоветовала мне не делать резких движений и... поговорить с собакой(!). Но благо, я понимаю что с собакой как и с "Беркутом" говорить не о чем. И средство защиты - кирпичина побольше или дрын. Но ведь найдутся такие, кто послушает эту собачницу и окажется в травматологии, где пошлют в аптеку за спиртом и бинтом и скажут, мол, вакцины у нас нет, понаблюдай за собачкой и если она не сдохнет то и ты выживешь. Вот и вся медицинская помощь. Я и сейчас сомневаюсь в том, что эта чума свиней на самом деле была. Просто кому-то было выгодно запретить продажу мяса на рынках. Ну да ладно. Если таким образом городская власть хоть что-то полезное сделает, хоть от хищников город почистит и спокойнее станет на улицах - я только за. Любить надо людей в первую очередь, а не собак. И тратить бюджетные деньги на медицину, оборону, науку и образование, а не разворовывать или тратить на приюты для всякого дерьма. А у многих смещена система ценностей. Потому и в государстве бардак.
Спалахів чуми більше немає, все інше затягування процесу карантину, вигідно щоб стояли карантинні КПП, не реалізовувалась продукція домашнього походження. Просто йде витравлювання малого підприємництва, ВЕЛИКИЙ бізнес ладен на все щоб задавити маленький, попит падає в зв'язку з низькою купівельною спроможністю населення, ось і дуркують можновладці бо кишені надто повільно наповнюються, а тут ще й приватний сектор допомагає поганому надходженню капіталу.
Знайшли привід Аф.чуми щоб позбавитися проблеми на якій відмивали грощі!!!...Козли!!! Давайте краще усипим ту владу що прйняла таке рішення!Відразу багатьох проблем позбавимося!!! Бо вони не ведають, що натягують на Нікополь такими діями, а пожинати всі будуть!!!...
Виктора будут долбать из Горисполкома за это видео. Я увидел кроме моральных проблем, массу вопросов к целевому использованию наших налогов! 1. Деньги на приют и питание собак выделяются ( ранее было до 25 грн в сутки на собаку) а люди говорят что кормят сами!!!! 2. Сжигать надо либо в криматории, либо в специальной яме Беккари...Но судя по всему, включая покрышки - этого не будет и сожгут просто в яме в посадке...А это как раз и риск эпидемии!!!! 3. Экскаватор везет две покрышки через весь город!!! Очень эффективно и экономно! Я понимаю, что топлива некуда девать в Автодоре! 4. Люди говорят, что эти собаки там уже год ( при нормативе 8 дней), значит собак никто не отлавливает?! Ведь вольеры пустуют, количество одинаковое... А по бумагам идет отлов.... Я в понедельник, на Наблюдательном общественном совете буду ставить вопрос о проверке по этим проблемам КП.
Так вот чтобы не было заражения человека, собак, как переносчиков инфекции и уничтожают.
Да будет тебе известно, что, цитирую "Вирус африканской чумы свиней опасность для человека не представляет", ну разве что для таких свиней, для которых чужая боль безразлична, ведь отравленные собачки умирают в страшных муках! А эти страдания будут видеть дети! И второе: откуда деньги на препараты и кто будет хоронить трупы животных? У кого сколько денег? Не лучше ли на эти деньги отремонтировать детскую площадку в парке?!
Каждая тварь равна перед богом и имеет право на жизнь
Ну это вы скажите колорадскому жуку, которого нещадно травите дабы спасти свой урожай, или надоедливой мухе, которую вы ляпнули тапком. А мясо, птицу, рыбу вы наверное тоже не едите? Ведь как можно лишать этих тварей жизни? Кто вы такой?
- Будем убивать??? Всех подряд, кого на улице встретим. А с собой что делать?
Так вот чтобы не было заражения человека, собак, как переносчиков инфекции и уничтожают. Желаю вам здоровья и вашему другу собаке. Еще раз повторю: подумайте о детях.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
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