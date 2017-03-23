Працівники Нікопольського відділу поліції у мешканця села Придніпровське вилучили гранату РГД-5 та 5 ящичків конопель

Поліцейські провели санкціонований обшук у приватному будинку в селі Придніпровське. В результаті у спальні господаря вони виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 з запалом та 5 ящичків конопель, а також декілька паперових згортків з речовиною, схожою на марихуану.









Вилучене направлено на експертизу для проведення дослідження.

Як встановили правоохоронці, 41-річний господар раніше мав судимість за аналогічні злочини. Він пояснив поліцейським, що предмет гранату зберігав без будь-якої мети, а марихуану тримав для власного вживання.

Слідчим Нікопольського відділу поліції відомості за фактом вилучення гранати внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.

Відомості за фактом зберігання наркотичних засобів внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3-х років, або позбавлення волі на той самий строк.





Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровькій області

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