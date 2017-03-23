Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Криминал / Працівники Нікопольського відділу поліції у мешканця села Придніпровське вилучили гранату РГД-5 та 5 ящичків конопель (Вчера, 10:43)

Поліцейські провели санкціонований обшук у приватному будинку в селі Придніпровське. В результаті у спальні господаря вони виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 з запалом та 5 ящичків конопель, а також декілька паперових згортків з речовиною, схожою на марихуану.

Працівники Нікопольського відділу поліції у мешканця села Придніпровське вилучили гранату РГД-5 та 5 ящичків конопель
Працівники Нікопольського відділу поліції у мешканця села Придніпровське вилучили гранату РГД-5 та 5 ящичків конопель

Вилучене направлено на експертизу для проведення дослідження.
Як встановили правоохоронці, 41-річний господар раніше мав судимість за аналогічні злочини. Він пояснив поліцейським, що предмет гранату зберігав без будь-якої мети, а марихуану тримав для власного вживання.
 
Слідчим Нікопольського відділу поліції відомості за фактом вилучення гранати внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.
 
Відомості за фактом зберігання наркотичних засобів внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3-х років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровькій області 
  • 0
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:

В контактеtwitterfacebookОднокласникиGoogle +Мой мирlivejournalКанал на youtube

 
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 423 » Комментариев:0

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! УВАГА РОЗШУК!
  • Цікаву знахідку у мешканця Нікопольського району виявили поліцейські
  • Нікопольські правоохоронці затримали шахрайку, яка ошукувала пенсіонерів видаючи себе за контролера міськгазу
  • У Нікополі чоловік намагався пограбувати аптеку, погрожуючи шифером
  • Зловмисник з ножем кинувся на правоохоронців

    • Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    В контакте

    twitter

    facebook

    Однокласники

    Google +

    Мой мир

    livejournal

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
  • Виктор Артеменко: Правду говорят - Друзья познаются в беде
  • ШТАБ БЛОКАДИ ВИМАГАЄ У ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ОПРИЛЮДНЕННЯ ВСІХ ДОКУМЕНТІВ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
  • ТРЕХЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ АННЕКСИИ КРЫМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
  • Обвиняемый в смертельном ДТП, где погибли две девушки, задержан с автоматом Калашникова, пистолетом Макарова и боеприпасами (видео)
  • Александр Рыбаков: А может....нужна Блокада ....пунктов нелегального приема металлолома, пока кто-то не погиб ????
  • И вновь о дорогах: Так почему же вымыло асфальт?
  • Так кто же к нам приезжал 25.02., и на какой съезд? Казаков или "Консервов"? (видео)
  • Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль (фото, видео)
  • Продолжаем о дорогах. Некрасова тоже будут делать в счет гарантийных обязательств
    • • Обзоры
    Виктор Артеменко: Постепенно восстанавливаю ВСЕ контакты
    Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п.  Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов. 
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 34
    Пользователей: 0
    Гостей: 34
    • Календарь
    «    Март 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 
    • Архив
    Март 2017 (61)
    Февраль 2017 (80)
    Январь 2017 (78)
    Декабрь 2016 (105)
    Ноябрь 2016 (120)
    Октябрь 2016 (112)
    На правах рекламмы Полезно
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями. 
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Копчик С. 23.03.2017
      Никопольский городской совет з ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Они проверяли закупки только Городских Советов, а это далеко не все закупки в городе. Закупки производят все коммунальные предприятия.. А там как то забывают про "Прозоро".. Мы проверяли МЖТИ и там большинство закупок как материалов так и услуг были без Прозоро.... А все ремонты домов, замена электропроводки, обрезки идут через них!
      Так что далеко нам до идеала!
      Тендеры действительно научились готовить лучше в управлениях Горсовета. Были и семинары...Потому маленький процент дисквалификации и это влияет на рейтинг.
      Но конкурентоспособность - показатель спорный..Например уборку всего города выставили одним лотом, прописав даже необходимую технику. Естественно, кроме Автодора 1, никто не сможет участвовать.. Так что Прозоро в этом случаи, только как необходимость показать прозрачность и все..
      У меня много вопросов к Теплосети, которая в прошлом году, массово закупала запчасти,баллоны, услуги ремонта котелен... Зачем если была обьявлена децентрализация и её должны ликвидировать? Шикануть на последок?!
    • Русскоязычный бандеровец 22.03.2017
      Никопольский городской совет з ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Уже в самом заголовке ошибка "по Фрейду": третье место по прозрачности закупок городских советов по всей Украине. Видимо имелось в виду среди городских советов. Первый вариант ближе к правде. Хотя третье место по продажности в масштабах всей страны - это даже для нашей городской власти перебор.
    • Василий 22.03.2017
      Ліза Литвиненко з Покрова воло ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Вітаємо, та бажаємо нових досягнень.
    • Анатолій Сиротенко 22.03.2017
      Никопольский военком и УПЦ Кие ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Дякую автору за такий актуальний репортаж. Капеланство УПЦ КП в ЗСУ має бузумовно позитивний вплив на душі наших захисників, від пропаганди держави-агресора і другіх проявів гібрідної війни в зоні АТО.
    • kam4ekoid 22.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: kam4ekoid
      но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.

      це прийде, обов'язково прийде ...... але потрібен час, він вилікує наші дороги від ненависного асфальту, коли зійде останній шмат і залишиться лише земля, тоді дороги будуть ідеально рівними, бо тоді набагато легше обслуговувати - грейдером підрівняли і все! ну хіба що після дощу трохи грязючка буде, але то таке, другорядне.

      когда последний шмат асфальта сползет , боюсь ездить уже некому будет.
    • Vail 22.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (17)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Вчера прочитал в Репортере, что новый зам нач-ка полции Сидорук отчитался, что сотрудниками полиции составлено 5 протоколов об админ.правонарушении по факту торговли цветами, занесенными в Красную книгу. Улыбнуло. Вот чем занята полиция, торгашками-бабками, которые консервацией, выращенным на огороде или цветами торгуют. А в так в городе и воровства нет. Или оно такое массовое, что и бороться с ним бессмысленно.
    • Русскоязычный бандеровец 22.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий

      Прошу вибачення за запитання не в тему.
      Карантин африканської чуми добіг кінця, нових спалахів не було.
      Виникає питання- чому досі стоять Карантинні КПП ???
      Чи може ще є щось чого ми не знаємо???

      А это вообще интересная тема. Карантин-то не только в Никополе ввели, а и в других городах. И там тоже сроки истекли, а мясом торговать не разрешают. Нужно думать кому это выгодно. В первую очередь супермаркетам, которые продают мясо. Где порешали с местной властью - там и ввели "пожизненный" карантин. А чумы-то никакой скорее всего и не было. Или вот почем, например, постоянно разгоняют стихийные рынки возле АТБ(район "кристалл" и по Усова). Чтобы порядок был? Чтобы с асфальта не торговали? О здоровье людей заботяться? Ага, щас. Просто с АТБ выходят(сам видел) и ноют особенно летом что у них фрукты, овощи, зелень не берут. А чего я должен покупать ту сраную примороженную клубнику или укроп в АТБ в три раза дороже если на то и лето чтобы покупать свежее на рынке. А отравиться быстрее можно покупая в супермаркетах, где срач и тараканы по полкам скачут. Или кто-то в исполкоме опрос проводил среди местных жителей, мешает ли им этот рынок.
    • Русскоязычный бандеровец 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну вот не верю я что во всем виноваты недобросовестные подрядчики, которые смешивают старый асфальт с новым. Видимо, если они это делают безнаказано из года в год то это выгодно городской власти, которая каждый год отмывает бабло на ремонте дорог. Не верю я что мэр и его незаменимый барыга-помощник не в курсе. Все все знают и просто держат нас всех за дебилов. Я понимают эту ситуацию так: если секретарь горсовета победил на выборах мэра под девизом "Я отремонтировал дороги" то и мэром он должен оставаться до тех пор пока эти дороги не рассыпались. А то нечестно как-то. Выбрали городского голову на 5 лет, дороги год простояли, а нам его с его незаменимым барыгой-помощником за спасибо терпеть еще 4 года. И не стоит питать иллюзий. Те дороги что сейчас наспех подлатают развалятся еще быстрее.
    • Василий 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: kam4ekoid
      но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.

      це прийде, обов'язково прийде ...... але потрібен час, він вилікує наші дороги від ненависного асфальту, коли зійде останній шмат і залишиться лише земля, тоді дороги будуть ідеально рівними, бо тоді набагато легше обслуговувати - грейдером підрівняли і все! ну хіба що після дощу трохи грязючка буде, але то таке, другорядне.
    • kam4ekoid 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Василий]та хіба ж нашому брату гарні дороги! у нас же тоді не буде водіїв а будуть льотчики космонавти, на дорогах поменшає пішоходів бо вони теж стануть частиною асфальту. так, нам хочеться їхати по рівній дорозі, мріяти про щось своє, під час мрій нога потихеньку розслаблюється і все сильніше під власною вагою тисне на акселератор, швидкість збільшується і ми вже їдемо по місту не 60 а всі 160.

      да , у нас каждый второй шумахер еще тот . но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Поздравляю Всех женщин с праздником 8 Марта!
    Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Закончены предварительные соревнования Чемпионата Никополя 2017 г. по волейболу среди мужских команд (видео)
    Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, помощь, реклама, референдум, реформа, рпл, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305