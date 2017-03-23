Ділимося досвідом, примножуємо здобутки

Покров достойно представив себе на головній , найбільш рейтинговій освітянській події року – Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 20017», котра проходила у Києві з 16-по 18 березня.









А от дитячому садку №21 випало не лише дебютувати на заході такого масштабу, а побувати першими серед дошкільних навчальних закладів міста, представивши експериментальну роботу про впровадження ідей В.О. Сухомлинського у практику сучасного дошкільного навчального закладу.

Високу оцінку отримали здобутки Покровського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Дві роботи були відзначені дипломами, а третя – у номінації «Навчання дорослих – невід’ємна частина освіти впродовж життя» здобула срібну медаль(автори: Алла Висоцька - викладач, Надія Баранова - методист, Валентина Туліна - заступник директора ). Це не перша перемога навчального закладу, у 2015 році, тоді ще професійно-технічне училище, повернулися з виставки з бронзою.

Керівники освітніх закладів, котрі побували на престижному освітянському форумі, зазначають, що участь у такому заході – це безцінний досвід, можливість продемонструвати власні інноваційні досягнення та напрацювання, перейняти щось нове. Збагаченню досвіду та встановленню нових контактів сприяла і змістовна тематична програма виставки. Протягом трьох днів делегати з Покрова активно відвідували круглі столи, конференції, методологічні семінари, майстер-класи та інші заходи. Участь представників Покрова у Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2017» стане корисним досвідом не лише для конкретних навчальних закладів, а позитивним імпульсом для розвитку освітянського простору міста.

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Серед досягнень та інноваційних проектів з України та 15 країн світу були напрацювання педагогічних колективів нашого міста – загальноосвітнього ліцею (директор Любов Фесенко), дошкільного навчального закладу №21(завідуюча Інна Дощенко) та Покровського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів (директор Наталія Дяченко).Ліцей не вперше бере участь у виставці такого масштабу, цього разу навчальний заклад представляв творчі експериментальні напрацювання за основними напрямками роботи у рамках експозиції «Освіта Дніпропетровщини».Напрацювання і ліцею, і дитячого садка були відзначені дипломами за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти за підписом міністра освіти і науки Лілії Гриневич.