Нікопольською місцевою прокуратурою забезпечено підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні щодо громадянина П. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 та ч. 2 ст. 190 КК України.
Як встановлено, раніше судимий громадянин П. вчиняв не тільки крадіжки майна у громадян на території району, а знаходячись в приміщенні Апостолівського районного суду, шляхом зловживання довірою, заволодів мобільним телефоном свого адвоката, який захищав його в суді, чим завдав останньому збитки на суму 5 тис. грн. У результаті дій свого підзахисного, адвокат із сторони захисту перейшов у статус потерпілого.
Вироком Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області громадянина П. визнано винним та засуджено до 5 років позбавлення волі.
Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Они проверяли закупки только Городских Советов, а это далеко не все закупки в городе. Закупки производят все коммунальные предприятия.. А там как то забывают про "Прозоро".. Мы проверяли МЖТИ и там большинство закупок как материалов так и услуг были без Прозоро.... А все ремонты домов, замена электропроводки, обрезки идут через них! Так что далеко нам до идеала! Тендеры действительно научились готовить лучше в управлениях Горсовета. Были и семинары...Потому маленький процент дисквалификации и это влияет на рейтинг. Но конкурентоспособность - показатель спорный..Например уборку всего города выставили одним лотом, прописав даже необходимую технику. Естественно, кроме Автодора 1, никто не сможет участвовать.. Так что Прозоро в этом случаи, только как необходимость показать прозрачность и все.. У меня много вопросов к Теплосети, которая в прошлом году, массово закупала запчасти,баллоны, услуги ремонта котелен... Зачем если была обьявлена децентрализация и её должны ликвидировать? Шикануть на последок?!
Уже в самом заголовке ошибка "по Фрейду": третье место по прозрачности закупок городских советов по всей Украине. Видимо имелось в виду среди городских советов. Первый вариант ближе к правде. Хотя третье место по продажности в масштабах всей страны - это даже для нашей городской власти перебор.
Дякую автору за такий актуальний репортаж. Капеланство УПЦ КП в ЗСУ має бузумовно позитивний вплив на душі наших захисників, від пропаганди держави-агресора і другіх проявів гібрідної війни в зоні АТО.
но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.
це прийде, обов'язково прийде ...... але потрібен час, він вилікує наші дороги від ненависного асфальту, коли зійде останній шмат і залишиться лише земля, тоді дороги будуть ідеально рівними, бо тоді набагато легше обслуговувати - грейдером підрівняли і все! ну хіба що після дощу трохи грязючка буде, але то таке, другорядне.
когда последний шмат асфальта сползет , боюсь ездить уже некому будет.
Вчера прочитал в Репортере, что новый зам нач-ка полции Сидорук отчитался, что сотрудниками полиции составлено 5 протоколов об админ.правонарушении по факту торговли цветами, занесенными в Красную книгу. Улыбнуло. Вот чем занята полиция, торгашками-бабками, которые консервацией, выращенным на огороде или цветами торгуют. А в так в городе и воровства нет. Или оно такое массовое, что и бороться с ним бессмысленно.
Прошу вибачення за запитання не в тему. Карантин африканської чуми добіг кінця, нових спалахів не було. Виникає питання- чому досі стоять Карантинні КПП ??? Чи може ще є щось чого ми не знаємо???
А это вообще интересная тема. Карантин-то не только в Никополе ввели, а и в других городах. И там тоже сроки истекли, а мясом торговать не разрешают. Нужно думать кому это выгодно. В первую очередь супермаркетам, которые продают мясо. Где порешали с местной властью - там и ввели "пожизненный" карантин. А чумы-то никакой скорее всего и не было. Или вот почем, например, постоянно разгоняют стихийные рынки возле АТБ(район "кристалл" и по Усова). Чтобы порядок был? Чтобы с асфальта не торговали? О здоровье людей заботяться? Ага, щас. Просто с АТБ выходят(сам видел) и ноют особенно летом что у них фрукты, овощи, зелень не берут. А чего я должен покупать ту сраную примороженную клубнику или укроп в АТБ в три раза дороже если на то и лето чтобы покупать свежее на рынке. А отравиться быстрее можно покупая в супермаркетах, где срач и тараканы по полкам скачут. Или кто-то в исполкоме опрос проводил среди местных жителей, мешает ли им этот рынок.
Ну вот не верю я что во всем виноваты недобросовестные подрядчики, которые смешивают старый асфальт с новым. Видимо, если они это делают безнаказано из года в год то это выгодно городской власти, которая каждый год отмывает бабло на ремонте дорог. Не верю я что мэр и его незаменимый барыга-помощник не в курсе. Все все знают и просто держат нас всех за дебилов. Я понимают эту ситуацию так: если секретарь горсовета победил на выборах мэра под девизом "Я отремонтировал дороги" то и мэром он должен оставаться до тех пор пока эти дороги не рассыпались. А то нечестно как-то. Выбрали городского голову на 5 лет, дороги год простояли, а нам его с его незаменимым барыгой-помощником за спасибо терпеть еще 4 года. И не стоит питать иллюзий. Те дороги что сейчас наспех подлатают развалятся еще быстрее.
но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.
це прийде, обов'язково прийде ...... але потрібен час, він вилікує наші дороги від ненависного асфальту, коли зійде останній шмат і залишиться лише земля, тоді дороги будуть ідеально рівними, бо тоді набагато легше обслуговувати - грейдером підрівняли і все! ну хіба що після дощу трохи грязючка буде, але то таке, другорядне.
[quote=Василий]та хіба ж нашому брату гарні дороги! у нас же тоді не буде водіїв а будуть льотчики космонавти, на дорогах поменшає пішоходів бо вони теж стануть частиною асфальту. так, нам хочеться їхати по рівній дорозі, мріяти про щось своє, під час мрій нога потихеньку розслаблюється і все сильніше під власною вагою тисне на акселератор, швидкість збільшується і ми вже їдемо по місту не 60 а всі 160.
да , у нас каждый второй шумахер еще тот . но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
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