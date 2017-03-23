|
В Украине / В Балаклее (Харьковская область) произошел мощный взрыв на военные базе. Горит треть арсенала: эвакуированы 20 тысяч людей (видео) (Вчера, 10:10)
Именно в этом городе расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов.
Как сообщает местное издание, жители покидают район воинской части, где было вооружение.
Мобильная связь перегружен или отсутствует, стационарный — в некоторых местах отсутствует.
С Балаклее идет огромный поток машин, сообщают очевидцы, выехать практически невозможно. По информации местных жителей, в районе города Нефтяники в школе развернули эвакопункт. Жители направляются туда.
В соцсетях уже разместили оперативное видео.
Причиной взрывов боеприпасов на военных складах в Балаклее Харьковской области может быть диверсия. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на странице в Фейсбук.
«По предварительным данным (теперь уже результатам следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона (который находится на месте событий), в результате диверсии сегодня ночью в 3 часа. 2 мин. на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов», — говорится в сообщении.
«От места детонации путем установления блокировки организовано условную семи километровую границу зоны опасности разлета боеприпасов», — подчеркнул А.Матиос.
При этом данные о человеческих жертвах отсутствуют, в район происшествия отправлено более 20 автомобилей скорой помощи.
В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям отмечается, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечено 250 чел. личного состава и 50 ед. техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.
«Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются. Развернут штаб тушения пожара. На место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем Министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины», — отмечается в заявлении Минобороны.
Стало известно, что исходя из площади состава и количества боеприпасов, они могут детонировать до 4 дней. Это означает, что приближение к складам пока невозможно.
Сейчас зона эвакуации составляет 7 км, однако может быть увеличена.
Склады в Балаклее являются одними из крупнейших в Европе.
Госпогранслужба усилила охрану восточного участка границы Украины в связи с пожаром, возникшим в ночь на четверг на складах вооружения, расположенных в городе Балаклея Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«В настоящее время обстановка на участках границы в пределах Черниговской, Харьковской, Сумской и Луганской областей контролируется. Все пункты пропуска работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, увеличена плотность пограничных нарядов вне пунктов пропуска, усилены меры безопасности в пунктах пропуска, уточнено взаимодействие с ВСУ, СБУ, ГСЧС, Нацполицией и Нацгвардией.
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:
В контакте, twitter, facebook, Однокласники, Google +, Мой мир, livejournal, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 594 » Комментариев:0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
Под этим постом не хотелось бы отвечать на вопрос "Трудно ли быть деревянным?" и т.п. Произошло то что произошло. Наверное от безделья (+безмозгости) недели две назад типа "ускорял" свой телефон и вывел его в состояние только что купленного. При чем несколько раз нажал "Подтвердить" и конечно не сделал ни одной копии контактов.
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
|
На правах рекламмы Полезно
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...
Горячая линия
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Спорт Живая лента всего мира
Закончены предварительные соревнования Чемпионата Никополя 2017 г. по волейболу среди мужских команд (видео)
Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
Показать все теги