В Балаклее (Харьковская область) произошел мощный взрыв на военные базе. Горит треть арсенала: эвакуированы 20 тысяч людей (видео)

Именно в этом городе расположен крупнейший в Украине склад боеприпасов.

Как сообщает местное издание, жители покидают район воинской части, где было вооружение.









Мобильная связь перегружен или отсутствует, стационарный — в некоторых местах отсутствует.





С Балаклее идет огромный поток машин, сообщают очевидцы, выехать практически невозможно. По информации местных жителей, в районе города Нефтяники в школе развернули эвакопункт. Жители направляются туда.





В соцсетях уже разместили оперативное видео.





Причиной взрывов боеприпасов на военных складах в Балаклее Харьковской области может быть диверсия. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на странице в Фейсбук.





«По предварительным данным (теперь уже результатам следственных действий) военного прокурора Харьковского гарнизона (который находится на месте событий), в результате диверсии сегодня ночью в 3 часа. 2 мин. на нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел взрыв (возник пожар), повлекшей детонацию боеприпасов», — говорится в сообщении.





«От места детонации путем установления блокировки организовано условную семи километровую границу зоны опасности разлета боеприпасов», — подчеркнул А.Матиос.





При этом данные о человеческих жертвах отсутствуют, в район происшествия отправлено более 20 автомобилей скорой помощи.





В пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям отмечается, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечено 250 чел. личного состава и 50 ед. техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.





«Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте. Сейчас причины происшествия уточняются. Развернут штаб тушения пожара. На место происшествия для оказания помощи и выявления причин произошедшего, вылетела комиссия во главе с заместителем Министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским, офицерами Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины», — отмечается в заявлении Минобороны.





Стало известно, что исходя из площади состава и количества боеприпасов, они могут детонировать до 4 дней. Это означает, что приближение к складам пока невозможно.





Сейчас зона эвакуации составляет 7 км, однако может быть увеличена.





Склады в Балаклее являются одними из крупнейших в Европе.





Госпогранслужба усилила охрану восточного участка границы Украины в связи с пожаром, возникшим в ночь на четверг на складах вооружения, расположенных в городе Балаклея Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.





«В настоящее время обстановка на участках границы в пределах Черниговской, Харьковской, Сумской и Луганской областей контролируется. Все пункты пропуска работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.





Как отметили в ведомстве, увеличена плотность пограничных нарядов вне пунктов пропуска, усилены меры безопасности в пунктах пропуска, уточнено взаимодействие с ВСУ, СБУ, ГСЧС, Нацполицией и Нацгвардией.





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