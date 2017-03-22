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Жизнь города / Никопольский городской совет занял третье место по прозрачности закупок городских советов по всей Украине (Вчера, 12:23)

Команда общественной организации "Платформа Громадський Контроль” решила сравнить прозрачность закупок городских советов по всей Украине. Мы создали рейтинг городов на основе нескольких критериев. Используя эти же критерии, ранее мы уже публиковали подобный рейтинг по областям и областным государственным администрациям (ОГА)

Никопольский городской совет занял третье место по прозрачности закупок городских советов по всей Украине

Среди областных центров самыми "закрытыми" городскими советами, которые не пускают независимый бизнес в сферу городских закупок оказались: Ивано-Франковск, Одесса, Черкассы, Кировоград и Харьков. 

Среди остальных городов анти-лидеры — Бердянск, Золотоноша, Кременчуг и Энергодар. 

Самые открытые закупки в городских советах Мариуполя, КГГА (Киев), Никополя, Днепра и Чернигова.

Общий рейтинг городов состоит из рейтинга по следующим критериям:

- Доля конкурентных (то есть тех, которые прошли через аукцион) торгов в общей массе. Что примечательно, 72% конкурентных торгов среди городов, которые вошли в исследование, приходится на КГГА (Киев), Днепр и Мариуполь. Еще 14% приходится на 7 городов, а оставшиеся 14% распределены между 33 (!) городами

- Соотношения конкурентных и неконкурентных (то есть тех, где заказчик фактически выбирает победителя в ручном режиме) торгов. Тут лидерами стали Желтые Воды, КГГА, Днепр, Мариуполь и Павлоград. А замыкают рейтинг Бердянск, Ивано-Франковск, Одесса, Энергодар и Харьков. Чем выше соотношение в пользу конкурентных торгов, тем более открыт город для торговли с независимым бизнесом

- Средняя стоимость одной закупки. Закон "Про публичные закупки” оставляет местному самоуправлению определенную свободу в выборе минимальной суммы закупки (порога), начиная от которой она обязательно идет по процедуре открытых торгов. Чем ниже значение этого показателя, тем ниже порог и, соответственно, сильнее желание местной власти открыть свой рынок закупок для бизнеса. 

На этот параметр сильно влияют крупные стройки по городам, но их количество среди исследуемых городов примерно сопоставимо, поэтому критерий имеет право на жизнь. Тут в лидерах Никополь, Павлоград, Житомир, Мариуполь и Тернополь. В аутсайдерах — как всегда, Одесса, Харьков, Ивано-Франковск, а также Черкассы и Кировоград: 

Отдельного внимания заслуживает рейтинг по дисквалификациям. Этот параметр не учитывался в общем рейтинге городских советов, но показывает, насколько много претензий у бизнеса к городским властям. Рейтинг строился на основе общего количества дисквалификаций, отнесенного к общему количеству закупок. Здесь неплохая ситуация в Мариуполе, Желтых Водах, Терновке, Северодонецке и Покрове. В этих городах дисквалификации затрагивают менее 20% участников. А худшие показатели имеют Херсонский и Черкасский городские советы — более 70%

Еще один рейтинг — это общий объем закупок городов в денежном эквиваленте. Он учитывался при расчете средней стоимости одной закупки. Первые места занимают КГГА (Киев), Днепр и Мариуполь. Это следствие того, что именно эти городские советы проводят почти все закупки через ProZorro (начиная от 3000 грн.). Затем идут Харьков и Одесса, но скорее "не благодаря, а вопреки" — в этих городах большие бюджеты, а закон обязал проводить закупки на надпороговые суммы (свыше 200 тыс. грн. для товаров и услуг и свыше 1,5 млн. грн. для работ) через ProZorro.

Но если обратить внимание на среднюю стоимость закупки, то Харьков и Одесса занимают последние места, что означает, что в большинстве случаев средний и малый бизнес не может принять участие в закупках этих городов. 
Подобная ситуация повторяется и в Ивано-Франковске, где объем закупок в денежном эквиваленте в два раза меньше городского совета Никополя, и это при том, что население Ивано-Франковска в два раза больше, чем население Никополя

Ранее мы уже делали анализ того, как городские власти могут повышать квалификацию тендерных комитетов и следить за неправомерными дисквалификациями. В анализе мы привели в качестве примера Мариуполь, а именно - помесячное число дисквалификаций, отнесенное к общему количеству тендеров. В динамике видно, что число дисквалификаций каждый месяц снижалось и в декабре их стало меньше 10%

Это исследование показывает, что городским советам еще стоит много работать со своими структурами, чтобы сделать закупки прозрачными и бизнес в это поверил.

Источник: gromko.dp.ua
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 376 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Вчера, 23:42 Русскоязычный бандеровец, Комментариев: 1472, Новостей: 0 Пользователь offline
    Уже в самом заголовке ошибка "по Фрейду": третье место по прозрачности закупок городских советов по всей Украине. Видимо имелось в виду среди городских советов. Первый вариант ближе к правде. Хотя третье место по продажности в масштабах всей страны - это даже для нашей городской власти перебор.
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    • Русскоязычный бандеровец 22.03.2017
      Никопольский городской совет з ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Уже в самом заголовке ошибка "по Фрейду": третье место по прозрачности закупок городских советов по всей Украине. Видимо имелось в виду среди городских советов. Первый вариант ближе к правде. Хотя третье место по продажности в масштабах всей страны - это даже для нашей городской власти перебор.
    • Василий 22.03.2017
      Ліза Литвиненко з Покрова воло ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Вітаємо, та бажаємо нових досягнень.
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    • kam4ekoid 22.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: kam4ekoid
      но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.

      це прийде, обов'язково прийде ...... але потрібен час, він вилікує наші дороги від ненависного асфальту, коли зійде останній шмат і залишиться лише земля, тоді дороги будуть ідеально рівними, бо тоді набагато легше обслуговувати - грейдером підрівняли і все! ну хіба що після дощу трохи грязючка буде, але то таке, другорядне.

      когда последний шмат асфальта сползет , боюсь ездить уже некому будет.
    • Vail 22.03.2017
      Александр Рыбаков: А может.... ... (17)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Вчера прочитал в Репортере, что новый зам нач-ка полции Сидорук отчитался, что сотрудниками полиции составлено 5 протоколов об админ.правонарушении по факту торговли цветами, занесенными в Красную книгу. Улыбнуло. Вот чем занята полиция, торгашками-бабками, которые консервацией, выращенным на огороде или цветами торгуют. А в так в городе и воровства нет. Или оно такое массовое, что и бороться с ним бессмысленно.
    • Русскоязычный бандеровец 22.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий

      Прошу вибачення за запитання не в тему.
      Карантин африканської чуми добіг кінця, нових спалахів не було.
      Виникає питання- чому досі стоять Карантинні КПП ???
      Чи може ще є щось чого ми не знаємо???

      А это вообще интересная тема. Карантин-то не только в Никополе ввели, а и в других городах. И там тоже сроки истекли, а мясом торговать не разрешают. Нужно думать кому это выгодно. В первую очередь супермаркетам, которые продают мясо. Где порешали с местной властью - там и ввели "пожизненный" карантин. А чумы-то никакой скорее всего и не было. Или вот почем, например, постоянно разгоняют стихийные рынки возле АТБ(район "кристалл" и по Усова). Чтобы порядок был? Чтобы с асфальта не торговали? О здоровье людей заботяться? Ага, щас. Просто с АТБ выходят(сам видел) и ноют особенно летом что у них фрукты, овощи, зелень не берут. А чего я должен покупать ту сраную примороженную клубнику или укроп в АТБ в три раза дороже если на то и лето чтобы покупать свежее на рынке. А отравиться быстрее можно покупая в супермаркетах, где срач и тараканы по полкам скачут. Или кто-то в исполкоме опрос проводил среди местных жителей, мешает ли им этот рынок.
    • Русскоязычный бандеровец 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну вот не верю я что во всем виноваты недобросовестные подрядчики, которые смешивают старый асфальт с новым. Видимо, если они это делают безнаказано из года в год то это выгодно городской власти, которая каждый год отмывает бабло на ремонте дорог. Не верю я что мэр и его незаменимый барыга-помощник не в курсе. Все все знают и просто держат нас всех за дебилов. Я понимают эту ситуацию так: если секретарь горсовета победил на выборах мэра под девизом "Я отремонтировал дороги" то и мэром он должен оставаться до тех пор пока эти дороги не рассыпались. А то нечестно как-то. Выбрали городского голову на 5 лет, дороги год простояли, а нам его с его незаменимым барыгой-помощником за спасибо терпеть еще 4 года. И не стоит питать иллюзий. Те дороги что сейчас наспех подлатают развалятся еще быстрее.
    • Василий 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: kam4ekoid
      но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.

      це прийде, обов'язково прийде ...... але потрібен час, він вилікує наші дороги від ненависного асфальту, коли зійде останній шмат і залишиться лише земля, тоді дороги будуть ідеально рівними, бо тоді набагато легше обслуговувати - грейдером підрівняли і все! ну хіба що після дощу трохи грязючка буде, але то таке, другорядне.
    • kam4ekoid 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=Василий]та хіба ж нашому брату гарні дороги! у нас же тоді не буде водіїв а будуть льотчики космонавти, на дорогах поменшає пішоходів бо вони теж стануть частиною асфальту. так, нам хочеться їхати по рівній дорозі, мріяти про щось своє, під час мрій нога потихеньку розслаблюється і все сильніше під власною вагою тисне на акселератор, швидкість збільшується і ми вже їдемо по місту не 60 а всі 160.

      да , у нас каждый второй шумахер еще тот . но так хочется неспеша прокатится по ровному асфальту без вечного гуп-шлеп покрышек по ямам-стыкам-неровностям.
    • Василий 21.03.2017
      И вновь о дорогах: Так почему ... (8)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: kam4ekoid
      вообще создается впечатление что дороги так делают не для того чтоб с******ь денег , а чтоб не расслаблялись .

      та хіба ж нашому брату гарні дороги! у нас же тоді не буде водіїв а будуть льотчики космонавти, на дорогах поменшає пішоходів бо вони теж стануть частиною асфальту. так, нам хочеться їхати по рівній дорозі, мріяти про щось своє, під час мрій нога потихеньку розслаблюється і все сильніше під власною вагою тисне на акселератор, швидкість збільшується і ми вже їдемо по місту не 60 а всі 160.
      Коротше кажучи не можна нашим людям гарних доріг, гарні газони, сквери, чисті береги, куди нам Європа.

      Прошу вибачення за запитання не в тему.
      Карантин африканської чуми добіг кінця, нових спалахів не було.
      Виникає питання- чому досі стоять Карантинні КПП ???
      Чи може ще є щось чого ми не знаємо???
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