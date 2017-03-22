Никопольский городской совет занял третье место по прозрачности закупок городских советов по всей Украине

Команда общественной организации "Платформа Громадський Контроль” решила сравнить прозрачность закупок городских советов по всей Украине. Мы создали рейтинг городов на основе нескольких критериев. Используя эти же критерии, ранее мы уже публиковали подобный рейтинг по областям и областным государственным администрациям (ОГА)









Среди областных центров самыми "закрытыми" городскими советами, которые не пускают независимый бизнес в сферу городских закупок оказались: Ивано-Франковск, Одесса, Черкассы, Кировоград и Харьков.





Среди остальных городов анти-лидеры — Бердянск, Золотоноша, Кременчуг и Энергодар.





Самые открытые закупки в городских советах Мариуполя, КГГА (Киев), Никополя, Днепра и Чернигова.





Общий рейтинг городов состоит из рейтинга по следующим критериям:





- Доля конкурентных (то есть тех, которые прошли через аукцион) торгов в общей массе. Что примечательно, 72% конкурентных торгов среди городов, которые вошли в исследование, приходится на КГГА (Киев), Днепр и Мариуполь. Еще 14% приходится на 7 городов, а оставшиеся 14% распределены между 33 (!) городами





- Соотношения конкурентных и неконкурентных (то есть тех, где заказчик фактически выбирает победителя в ручном режиме) торгов. Тут лидерами стали Желтые Воды, КГГА, Днепр, Мариуполь и Павлоград. А замыкают рейтинг Бердянск, Ивано-Франковск, Одесса, Энергодар и Харьков. Чем выше соотношение в пользу конкурентных торгов, тем более открыт город для торговли с независимым бизнесом





- Средняя стоимость одной закупки. Закон "Про публичные закупки” оставляет местному самоуправлению определенную свободу в выборе минимальной суммы закупки (порога), начиная от которой она обязательно идет по процедуре открытых торгов. Чем ниже значение этого показателя, тем ниже порог и, соответственно, сильнее желание местной власти открыть свой рынок закупок для бизнеса.





На этот параметр сильно влияют крупные стройки по городам, но их количество среди исследуемых городов примерно сопоставимо, поэтому критерий имеет право на жизнь. Тут в лидерах Никополь, Павлоград, Житомир, Мариуполь и Тернополь. В аутсайдерах — как всегда, Одесса, Харьков, Ивано-Франковск, а также Черкассы и Кировоград:





Отдельного внимания заслуживает рейтинг по дисквалификациям. Этот параметр не учитывался в общем рейтинге городских советов, но показывает, насколько много претензий у бизнеса к городским властям. Рейтинг строился на основе общего количества дисквалификаций, отнесенного к общему количеству закупок. Здесь неплохая ситуация в Мариуполе, Желтых Водах, Терновке, Северодонецке и Покрове. В этих городах дисквалификации затрагивают менее 20% участников. А худшие показатели имеют Херсонский и Черкасский городские советы — более 70%





Еще один рейтинг — это общий объем закупок городов в денежном эквиваленте. Он учитывался при расчете средней стоимости одной закупки. Первые места занимают КГГА (Киев), Днепр и Мариуполь. Это следствие того, что именно эти городские советы проводят почти все закупки через ProZorro (начиная от 3000 грн.). Затем идут Харьков и Одесса, но скорее "не благодаря, а вопреки" — в этих городах большие бюджеты, а закон обязал проводить закупки на надпороговые суммы (свыше 200 тыс. грн. для товаров и услуг и свыше 1,5 млн. грн. для работ) через ProZorro.





Но если обратить внимание на среднюю стоимость закупки, то Харьков и Одесса занимают последние места, что означает, что в большинстве случаев средний и малый бизнес не может принять участие в закупках этих городов.

Подобная ситуация повторяется и в Ивано-Франковске, где объем закупок в денежном эквиваленте в два раза меньше городского совета Никополя, и это при том, что население Ивано-Франковска в два раза больше, чем население Никополя





Ранее мы уже делали анализ того, как городские власти могут повышать квалификацию тендерных комитетов и следить за неправомерными дисквалификациями. В анализе мы привели в качестве примера Мариуполь, а именно - помесячное число дисквалификаций, отнесенное к общему количеству тендеров. В динамике видно, что число дисквалификаций каждый месяц снижалось и в декабре их стало меньше 10%





Это исследование показывает, что городским советам еще стоит много работать со своими структурами, чтобы сделать закупки прозрачными и бизнес в это поверил.





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